Как признавать доходы на УСН с НДС 5% при торговле на Ozon

Если организация на УСН с НДС 5% работает на маркетплейсе, то ей необходимо корректно признавать доходы. Рассказываем, как это сделать и как учитывать баллы Ozon.

По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК баллы Ozon учитываются в доходах по УСН и включаются в налоговую базу по НДС только в случае, если сумма баллов за месяц превышает 99% вознаграждения маркетплейса.

При этом будет предоставлен акт о премии за расчеты баллами. Сумма по акту включает в себя НДС. В программе 1С сумму премии можно провести документом «Реализация» (акт, накладная, УПД) и выписать счет-фактуру.

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Порядок признания дохода определяется по п. 1 ст. 346.17 НК. Дата дохода по УСН определяется кассовым методом, то есть по дате получения дохода. ФНС в письме от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ указывает, что датой дохода при комиссионной торговле является день получения оплаты маркетплейсом от покупателей.

Ранее ФНС не заостряла на этом внимание, но при проведении камеральных проверок за 2023 налоговая прислала очень многим селлерам требования о том, что дата получения дохода определяется ими не верно. Разработчики программы 1С учли это требование и предусмотрели возможность включать в доход по УСН стоимость проданного товара на дату отчета о реализации.

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