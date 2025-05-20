Организация продала ОС: как заполнить Приложение № 3 к декларации по налогу на прибыль

Приложение №3 к декларации по налогу на прибыль заполняют в нескольких случаях. Один из них — реализация амортизируемого имущества. Рассказываем, как заполнить приложение при продаже с убытком.

Ситуация: организация продала основные средства за 3 млн рублей, остаточная стоимость — 4 млн рублей. Сделка вышла убыточной, как заполнить строку 060 «Убытки от реализации амортизируемого имущества»?

По строке 060 Приложения № 3 к листу 02 указывается убыток от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, которые были реализованы с прибылью) — 1 млн рублей.

Помимо этого организация должна заполнить строки 340–369 Приложения №3 к листу 02 с итоговыми суммами показателей выручки, убытков и расходов по всем отраженным в приложении операциям.

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Данные из этих строк переносятся в другие подразделы:

значение строки 340 — в строку 030 Приложения № 1 к листу 02;

значение строки 350 — в строку 080 Приложения № 2 к листу 02;

значение строки 360 — в строку 050 листа 02.

Далее в Приложении №2 к листу 02 нужно:

по строке 080 отразить остаточную стоимость реализованного ОС;

по строке 100 указать убыток от реализации ОС, признаваемый в расходах текущего налогового периода.

По п. 3 ст. 268 НК убыток от реализации амортизируемого имущества в налоговом учете списывается постепенно в составе прочих расходов равными частями в течение периода, равного разнице между сроком полезного использования ОС и сроком фактического использования до момента продажи.

В результате этих «манипуляций» на листе 02 по строке 100 будет учтена только та часть убытка, которую вы можете признать в текущем отчетном периоде.

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