ФНС просит у упрощенца пояснения по льготам НДС: что предоставлять

ФНС уделяет особое внимание упрощенцам, которые стали плательщиками НДС с 2025 года. Это же касается и льгот по НДС. Рассказываем, какими документами подтвердить право на применение льготы.

Если налогоплательщик заявил льготы по НДС, то по п. 6 ст. 88 НК налоговая вправе запросить пояснения и документы, подтверждающие льготы.

Пояснение можно составить в виде сопроводительного письма или реестра документов. При этом во втором случае нужно руководствоваться формой, утвержденной приказом ФНС от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@. Порядок заполнения и формат предоставления реестра регламентированы приложениями к данному документу.

Узнайте об условиях освобождения от НДС, научитесь заполнять декларацию и счета-фактуры на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы сможете вести книги покупок и продаж и работать с НДС на ОСНО и УСН. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 7 900 рублей.

В реестре нужно перечислить реквизиты всех документов, распределив документы по кодам льготных операций. Это будут данные о продаже, а не о покупке.

В 1С документ можно найти в блоке «Отчетность» — раздел «Уведомления» и выбрать «Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по форме КНД 1155127».

После получения пояснений в виде реестра ФНС определит объем документов, которые нужно истребовать.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.