Как открыть кемпинг с нуля в 2025 году: пошаговый план

Гостиничный бизнес сейчас вышел на новый уровень — предприниматели и компании предлагают туристам отдыхать в кемпингах и глэмпингах. Рассказываем, как зарегистрировать такой бизнес и что нужно учесть.

Шаг 1. Оцените рынок и составьте бизнес-план

Перед тем, как открыть бизнес, нужно составить бизнес-план. В нем можно провести анализ рынка, оценить конкурентов, определить целевую аудиторию и спрос. После этого стоит составить финансовый план с перечнем расходов и планируемых доходов. Рекомендуем учитывать все — от затрат на строительство до оформления документов.

Также можно составить маркетинговую стратегию по продвижению бизнеса: от создания сайта и ведения социальных сетей до сотрудничества с туристическими агрегаторами и участия в выставках.

Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес и выберите систему налогообложения

Для кемпинга можно выбрать ИП — этот вариант будет самым доступным, так как для регистрации не нужны учредительные документы. Зарегистрироваться можно в МФЦ, ФНС или через банк.

Или можно зарегистрировать ООО, если вы планируете вести бизнес с партнерами: продавать долю, покупать ее, принимать новых участников. Но вести отчетность будет сложнее, да и для регистрации нужно будет сделать учредительные документы.

После регистрации бизнеса необходимо выбрать систему налогообложения. Вариантов существует несколько:

УСН. На этом режиме нет налога на прибыль и НДС (при выручке менее 60 млн руб.). Кроме того, можно выбрать один из подвидов для определения налоговой базы — «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Но для применения УСН есть ряд ограничений: среднесписочная численность сотрудников не должна превышать 130 человек, а годовой доход должен быть не более 450 млн рублей. Есть еще лимит по остаточной стоимости ОС — она не должна превышать 200 млн рублей. Помимо этого на УСН нельзя открывать филиалы. ОСНО характеризуется высокой налоговой нагрузкой (нужно уплачивать налог на прибыль, НДС и налог на имущество) и сложным управлением. Зато на этом режиме нет лимитов по выручке и других ограничений. А еще ИП или организации на ОСНО могут открывать филиалы, в отличие от упрощенцев. Патент. Эту систему может выбрать только ИП при условии, что в конкретном регионе можно выбрать ПСН для услуг временного проживания. Правила работы на режиме довольно простые: налог уплачивается с потенциального дохода, а из налоговой отчетности составляется только книга учета доходов. АУСН могут выбрать как ИП, так и ООО. Однако при этом нужно учитывать, что система подойдет только для небольшого кемпинга — сотрудников может быть не больше 5 человек, а доход не должен превышать 60 млн рублей.

Помимо этого организации или ИП нужно выбрать коды ОКВЭД, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. Для кемпинга подойдет один из этих кодов:

55.10 — деятельность гостиниц;

55.20 — деятельность прочих мест для временного проживания;

55.30 — деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Шаг 3. Подберите землю для кемпинга

Кемпинг можно разместить на землях сельскохозяйственного или рекреационного назначения. В последнем случае стоит изменить категорию на рекреационную. Распознать назначение просто — можно посмотреть коды в земельной документации

код 2.4 — передвижное жилье;

код 5.2 — природно-познавательный туризм;

код 5.2.1 — туристическое обслуживание;

код 9.2 — курортная деятельность.

Кемпинг должен быть расположен в удобном месте с хорошей транспортной доступностью, как к общественному транспорту, так и к дорогам. При этом важно сохранить спокойную обстановку для отдыха — промышленные объекты должны находиться в удалении.

Территория кемпинга должна быть ухоженной и чистой, при этом немаловажно количество зеленых насаждений. Стоит расположить его вдали от опасных объектов, в частности, заброшенных зданий.

В идеале кемпинг стоит располагать вблизи природных достопримечательностей и туристических объектов. Это привлечет клиентов и позволит обеспечить им досуг. При выборе места важно обращать внимание на наличие источников воды и возможности подключения к электросети для комфорта посетителей.

Общие требования к территории можно свести к нескольким пунктам, указанным в ГОСТ Р 58187-2018:

Площадь территории должна позволять разместить все объекты кемпинга — автомобили, туалеты, палатки.

Территория должна быть безопасной и удобной для проживания . То есть нужно провести канализацию и электричество.

Необходимо оградить территорию для предотвращения появления диких животных. Рекомендуется также ввести видеонаблюдение и охрану.

Для мусора должно быть отдельное место .

Рекомендуется создать места для отдыха и развлечений — спортивные площадки, бассейны и пр.

В кемпинге должны быть санитарные узлы и душевые кабинки .

Территория должна быть освещенной .

Для парковки должно быть предусмотрено отдельное место .

На территории обязательно должны быть средства пожаротушения.

Шаг 4. Заключите договор на вывоз, утилизацию и размещение отходов

Чтобы собирать, транспортировать и обрабатывать отходы, нужно оформить договор с аккредитованными организациями. Порядок заключения установлен постановлением Правительства от 12.11.2016 № 1156.

Сначала в течение 10 рабочих дней после утверждения единого тарифа региональный оператор размещает предложение о заключении договора. Затем в течение 15 дней нужно успеть направить заявку. Если этого не сделать, то придется сотрудничать с региональным оператором на условиях типового договора.

Перечень документов у региональных операторов может быть разный. Обычно он включает документы, подтверждающие внесение данных в ЕГРЮЛ (выписка), план участка с указанием места под контейнеры и само заявление на заключение договора.

Шаг 5. Получите санитарно-эпидемиологического заключения со стороны Роспотребнадзора

Для работы кемпинга необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Этот документ подтверждает соответствие санитарным правилам помещения.

Для получения заключения нужно:

Оформить заявку в Роспотребнадзор . Это можно сделать через МФЦ, Госуслуги или лично в ведомстве.

Дождаться проверки санитарно-эпидемиологической службы, подготовить полный пакет документов (заявление, протокол исследования, заключение эксперта), а также данные на сотрудников.

Получить сертификат в Роспотребнадзоре на основании акта проверки.

Как открыть кемпинг быстрее

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