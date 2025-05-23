Организация продает товары на Ozon в ЕАЭС: нужно ли подавать статистическую форму в ФТС

При торговле Wildberries маркетплейс самостоятельно выкупает товар для стран ЕАЭС, поэтому продавцу не нужно подавать статформу. А вот с Ozon ситуация другая: площадка поступает так только с Беларусью, для выкупа в другие страны нужно подавать отдельный запрос.

Ситуация: организация торгует на Ozon и продает товары в ЕАЭС. В какой срок нужно подавать статистическую форму и какие санкции будут, если этого не сделать?

Статистическую форму в ФТС необходимо подавать не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем продажи (доставки) товара в ЕАЭС.

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Статистические формы подаются только в электронном виде в личном кабинете на сайте ФТС. При нарушении срока подачи будет штраф по ст. 19.7.13 КоАП:

для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. ;

для юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

При повторном нарушении размер штрафа удваивается. К административной ответственности согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП могут привлечь в течение одного года с момента, когда нужно было подать статистическую форму.

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