Налог за перевод на банковскую карту: когда его придется платить, а когда — нет

В последнее время в интернете появилось немало публикаций, суть которых заключается в том, что с 1 июня банки начнут проверять все денежные переводы между гражданами и списывать с них автоматически подоходный налог. Есть ли для этого законодательные основания? Давайте разберемся.

С 1 июня вступает в силу новый закон от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ, принятый в рамках борьбы с дистанционными хищениями средств у граждан.

Закон действительно предписывает банкам усилить контроль за банковскими операциями граждан — в частности: перед выдачей клиенту наличных денег через банкомат кредитная организация обязана будет проверить операцию на признаки мошенничества (не действует ли гражданин под влиянием преступного обмана).

Пока такие признаки перечисляются в приказе Банка России от 27 июня 2024 г. № ОД-1027: нетипичный характер операции, новое устройство, через которое совершается операция, наличие в базе данных мошеннических операций ЦБ сведений о получателе средств или устройстве и т.д.

Если хотя бы один признак подозрительной операции будет установлен, банк ограничит выдачу наличных средств по карте лимитом 50 000 р. в сутки и направит клиенту уведомление о причинах такого ограничения.

Однако никаких новых правил по поводу налогообложения доходов граждан (в т.ч. в виде полученных банковских переводов) закон не предусматривает.

Более того, ФНС недавно официально подтвердила, что НК исключает денежные переводы между гражданами из числа налогооблагаемых доходов, если переводы происходят в рамках дарения или возврата займа.

И сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физлицами тоже не является поводом для налогообложения.

Обязанность заплатить НДФЛ возникает у гражданина только, если он получил деньги в качестве платы за товары, услуги или работы (письмо ФНС № БС-16-11/33@ от 11.02.2025).

Поэтому слухи об автоматическом списании налогов с денежных переводов граждан ничем не подкреплены и являются лишь очередным поводом встревожить людей.

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