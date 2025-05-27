Как понять, что к вашему телефону получили доступ мошенники

Смартфон сейчас является главным ключом к банковским сбережениям граждан — поэтому мошенники придумывают все новые способы, чтобы заполучить над ним контроль. В ход идут различные шпионские программы, которые позволяют преступникам дистанционно управлять чужим смартфоном.

Эксперты национальной системы мониторинга «Роскачество» предупреждают: если ваш телефон стал странно себя вести (стал зависать, быстро нагреваться, включаться-выключаться без вашей команды), это вполне возможный признак того, что он заразился опасной программой.

Лучше всего обратиться к специалистам, которые работают с программным обеспечением смартфонов — чтобы провести полную проверку своего аппарата.

Если такой возможности пока нет, можно провести предварительную проверку самостоятельно.

Как это сделать:

1. Протестируйте, как работает ваш смартфон в безопасном режиме (когда сторонние приложения не запускаются).

Для этого нужно на работающем телефоне нажать на кнопку включения/выключения питания и удерживать ее до тех пор, пока на экране не появится меню с пунктами: «Выключить», «Перезагрузить», «Блокировка», «Экстренный вызов». Названия могут отличаться, в зависимости от типа устройства и операционной системы.

Нужно выбрать пункт «Выключить» и удерживать его, пока не появится запрос «Перейти в безопасный режим?». Далее нажимаем «Ок» и ждем выключения и повторной загрузки смартфона.

После перезагрузки откройте раздел «Приложения», в нем — «Программы». Проверьте, нет ли здесь незнакомых и подозрительных программ. Если есть, поищите информацию о них в интернете, и в случае подтверждения опасности — удалите их.

В разделе «Файлы» перейдите в «Загрузки» — здесь можно выяснить, какие файлы были загружены на ваш смартфон. Также проверьте и удалите подозрительные.

2. Проверяем переадресацию вызовов: вводим набор символов #21# и нажимаем «вызов». Если вы видите, что услуга переадресации отключена, все в порядке. Если включена — вводим символы ##002# для отключения, а чтобы увидеть, куда переадресуются ваши вызовы, вводим #62#.

3. Проверяем, к каким данным имеют доступ ваши мобильные приложения. Открываем раздел «Настройки», переходим в «Приложения» и проверяем, какие приложения имеют разрешенный доступ к микрофону, камере или геолокации.

Отмените или ограничьте доступ тем приложениям, для которых он, по вашему мнению, не требуется.

Напоминаю, что названия пунктов меню, команд и других настроек могут отличаться в зависимости от модели вашего смартфона и установленной на нем операционной системы.