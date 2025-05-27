Интернет-магазин доставляет товар покупателю: проводки в бухучете

Интернет-магазин оказывает услугу доставки товара покупателю. Как эту услугу отразить в бухгалтерском учете?

Проводки и сам документооборот зависит от того, чьими силами осуществляется доставка:

своими силами;

с привлечением курьерской службы.

Если компания производит доставку собственными курьерами , то проводка может быть:

Дт 44 Кт 70.

Если доставка товаров происходит сторонней курьерской службой, то проводка будет следующей:

Дт 44 Кт 76.

Во втором случае, документооборот зависит от:

условий договора с курьерской службой,;

условий оферты на сайте магазина;

вида товара.

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Например, при передаче товара курьерской службе оформляется накладная по форме, утвержденной учетной политикой для целей бухучета (п. 4 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете») на передачу товара курьеру, а в упаковку товара вкладывается накладная (товарный чек и т.п. документ) на реализацию на конечного покупателя.

От курьерской службы, как правило, поступает отчет (ст. 1008 ГК).

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