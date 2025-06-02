Как защитить от мошенников приватизированную квартиру: новый закон

Мошенников очень интересуют чужие квартиры (точнее — деньги, которые можно за них получить) — и в практике уже накопилось немало примеров их активной деятельности в этом направлении.

По понятным причинам под угрозой находятся приватизированные квартиры (т. к. продать государственное жилье невозможно).

Степень опасности зависит от того, как именно в свое время осуществлялась приватизация квартиры:

всеми или несколькими членами семьи — т. е. квартира оформлена в долевую собственность,

или приватизировалась только одним членом семьи, а все остальные отказались в его пользу — т. е. жилье оформлено в единоличную собственность.

Квартира в долевой собственности мошенников вряд ли заинтересует, поскольку обмануть всех сособственников сразу практически невозможно.

А чтобы один сособственник продал злоумышленникам свою долю, нужно сначала предложить всем остальным совладельцам выкупить ее. Заставить его обманом подписать договор дарения тоже вряд ли удастся, т. к. эти сделки теперь подлежат нотариальному удостоверению.

Поэтому выше всего риск попасть под прицел мошенников у квартир, которые приватизированы на одного человека, т. к. он один может распоряжаться всей квартирой.

А те, кто отказались от приватизации, могут только пользоваться этим жильем — и для них есть опасность, что обманутый собственник продаст квартиру неизвестно кому.

Радует, что скоро появится механизм для защиты от подобных ситуаций: с сентября вступит в силу новый закон, согласно которому в ЕГРН будет включаться перечень лиц, отказавшихся от участия в приватизации квартиры (закон от 26 декабря 2024 г. N 482-ФЗ).

Отметка в ЕГРН будет проставляться либо по заявлению собственника, либо по решению суда.

И при ее наличии продать квартиру будет очень сложно, поскольку жильцы, отказавшиеся от приватизации, имеют право проживать в ней даже в случае смены собственника (ст. 19 закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ).

Так что вряд ли найдется много желающих купить такое жилье. Остается лишь дождаться сентября, чтобы воспользоваться этим механизмом.