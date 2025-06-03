Селлерам на заметку: как открыть интернет-магазин и сэкономить на его разработке

Какие преимущества дает интернет-магазин селлерам

Если продавец работает на маркетплейсах, то по строго заданным правилам: единый формат карточек, ограниченная ценовая политика, стандарты оформления. Даже если это невыгодно бизнесу, отойти от требований площадки нельзя.

А вот в собственном интернет-магазине — у предпринимателя свобода действий: развернутые описания, индивидуальные акции, бонусные программы.

Что дает сайт бизнесу:

Рост выручки. Свой сайт — дополнительный канал, с которого предприниматель получает всю прибыль без уплаты комиссий площадкам.

Прямое общение с покупателями. Через сайт можно собирать email и телефоны для рассылок, запускать опросы, квизы, собирать обратную связь. Главное, предварительно получить согласие клиента на обработку персональных данных и отправку писем.

Отсутствие рисков. Маркетплейс может приостановить работу карточек или заморозит аккаунт, собственный сайт позволит сохранить продажи и не терять клиентов.

Отстройка от конкурентов. На маркетплейсах бизнес сталкивается с высокой конкуренцией. Создав свой сайт, предприниматель получает возможность построить персонализированную коммуникацию с покупателем для повышения лояльности к бренду.

Независимость от маркетплейсов. Предприниматель сам контролирует стоимость товаров, размер скидки, условия возврата.

Детальная аналитика. Подключив счетчик, вы сможете отслеживать, как ведут себя покупатели: что они ищут, какие страницы посещают, что добавляют в корзину, а что игнорируют.

У интернет-магазина есть еще один большой плюс — он работает на доверие покупателей. По статистике, пользователи охотнее оформляют онлайн-заказ у компании, которая имеет свой сайт.

Почему пользователи доверяют продавцам с личным сайтом, выяснили в опросе от T‑Bank eCommerce. Такие покупатели: