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Селлерам на заметку: как открыть интернет-магазин и сэкономить на его разработке

Наличие собственного сайта может увеличить прибыль бизнеса на 30% — это подтверждают исследования от T‑Bank eCommerce. В этой статье разберем, какие преимущества дает готовый интернет-магазин, чем он полезен для селлера и как без лишних расходов перенести товары с маркетплейсов на свою площадку.

Какие преимущества дает интернет-магазин селлерам

Если продавец работает на маркетплейсах, то по строго заданным правилам: единый формат карточек, ограниченная ценовая политика, стандарты оформления. Даже если это невыгодно бизнесу, отойти от требований площадки нельзя. 

А вот в собственном интернет-магазине — у предпринимателя свобода действий: развернутые описания, индивидуальные акции,  бонусные программы.

Что дает сайт бизнесу:

  • Рост выручки. Свой сайт — дополнительный канал, с которого предприниматель получает всю прибыль без уплаты комиссий площадкам.

  • Прямое общение с покупателями. Через сайт можно собирать email и телефоны для рассылок, запускать опросы, квизы, собирать обратную связь. Главное, предварительно получить согласие клиента на обработку персональных данных и отправку писем.

  • Отсутствие рисков. Маркетплейс может приостановить работу карточек или заморозит аккаунт, собственный сайт позволит сохранить продажи и не терять клиентов. 

  • Отстройка от конкурентов. На маркетплейсах бизнес сталкивается с высокой конкуренцией. Создав свой сайт, предприниматель получает  возможность построить персонализированную коммуникацию с покупателем для повышения лояльности к бренду. 

  • Независимость от маркетплейсов. Предприниматель сам контролирует стоимость товаров, размер скидки, условия возврата. 

  • Детальная аналитика. Подключив счетчик, вы сможете отслеживать, как ведут себя покупатели: что они ищут, какие страницы посещают, что добавляют в корзину, а что игнорируют. 

У интернет-магазина есть еще один большой плюс — он работает на доверие покупателей. По статистике, пользователи охотнее оформляют онлайн-заказ у компании, которая имеет свой сайт. 

Почему пользователи доверяют продавцам с личным сайтом, выяснили в опросе от T‑Bank eCommerce. Такие покупатели:

  • Хотят убедиться, что продавец не мошенник, — 45%

  • Собираются купить дорогой товар — 36%

  • Думают, что на сайте цена ниже, — 34%

  • На маркетплейсе нет товара с нужными характеристиками — 31%

  • Хотят уточнить у продавца детали перед покупкой — 24%

  • Думают, что у продавца есть программа лояльности для новых клиентов, — 23%

  • Предполагают, что на сайте больше вариантов доставки, — 10%

Как быстро и дешево запустить готовый интернет-магазин

Не все селлеры располагают бюджетом на запуск интернет-магазина. Для его создания надо обратиться в студию для разработки или подбирать разработчиков, дизайнеров на фрилансе. 

Создать интернет-витрину с Бизнес.Ру проще, быстрее и дешевле. Это простой и выгодный способ запустить онлайн-продажи без программистов, сложной настройки и больших вложений. 

Интернет-витрина создается в фирменном стиле бренда клиента. Есть возможность добавить: 

  • логотип;

  • фирменный цвет; 

  • контактные данные;

  • баннеры. 

Интернет-витрина предоставляется бесплатно клиентам Бизнес.Ру при аренде облачной кассы на тарифе «Оптимальный». Сотрудники компании помогут разработать свой онлайн-магазин. Настройка занимает минимум времени, в среднем 1-3 рабочих дня, а продавать можно сразу после подключения эквайринга и онлайн-кассы. 

Преимущества интернет-витрины Бизнес.Ру

  • Запуск готового интернет-магазина без разработчиков, дизайнеров и покупки домена, хостинга. Выгода от 13 000 ₽, если выбрать интернет-витрину, а не конструктор сайтов. 

  • Дополнительный канал продаж. Нельзя полагаться только на маркетплейс,  селлерам также нужна альтернативная площадка для получения прибыли и защиты от рисков. 

  • Нет потребности в найме сотрудников для поддержки онлайн-магазина. Обслуживанием будут заниматься специалисты Бизнес.Ру. 

  • Встроенный прием оплаты на сайте. Интернет-витрина позволяет пользователям оплатить заказ онлайн (по карте, ссылке, СБП, pay-сервисы). 

  • Удобная интеграция с товароучетной системой, платежными системами, интернет-эквайрингами, мобильным приложением для приема оплаты на выезде. 

  • Возможность продвижения в интернете. Витрина подходит под seo-продвижение и контекстную рекламу для привлечения новых покупателей. 

Минусы интернет-витрины

Недостаток готового интернет-магазина в том, что он подходит не для всех

Такой вариант эффективен для стандартных онлайн-магазинов, где не требуется сложная логика или нестандартные функции, фильтры. Витрина подходит для типовых магазинов с карточками товаров, корзиной и возможностью оплаты заказа на сайте.

Тем не менее, для большинства селлеров типовой функционал покрывает до 90% потребностей, необходимых для интернет-продаж.

Запустим интернет-витрину с нуля! 

  • Создадим оформление сайта.

  • Предоставим домен и хостинг бесплатно.

  • Подключим прием оплаты и фискализацию через облачную кассу Бизнес.Ру.

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Какие инструменты доступны через интернет–витрину 

Готовая витрина от Бизнес.Ру дает селлерам все, что нужно для онлайн-продаж в едином месте: 

  • Корзина и личный кабинет покупателя. Удобное оформление заказов через добавление товаров в корзину.

  • Назначение ответственного курьера. Передача заказа курьеру с указанием адреса доставки.

  • Простая выгрузка каталога товаров через Excel-файл. Быстрая загрузка товаров/услуг с ценами, описанием и фото. При необходимости легко отредактировать карточку товара.

  • Прием онлайн-оплат. Поддержка любых способов оплат: по карте, ссылке, QR-коду. Есть возможность принимать оплату только по СБП — с минимальной ставкой до 0,7%.

  • Онлайн-касса с фискальными чеками. Подключение к сайту уже действующей кассы. Если кассы нет, то предоставим ее в аренду и настроим отправку чеков покупателям и в ФНС.

  • Управление заказами прямо с телефона. Обрабатывайте заказы в пару кликов со смартфона, если нет доступа к компьютеру.

Запустите готовую интернет-витрину без помощи программистов!

  • Загрузка каталога товаров/услуг через Excel — с описанием и фото для карточки товаров. 

  • Встроенный прием оплаты по карте, СБП, ссылке, через pay-сервис. 

  • Фискализация онлайн-оплаты через облачную кассу Бизнес.Ру Онлайн-чеки.

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Кому подойдет интернет-витрина

Для розничной торговли

Для офлайн-бизнеса онлайн-продажи — дополнительный канал получения прибыли и повышения среднего чека. Также наличие сайта удерживает клиентов и повышает их лояльность к бренду.  

Какие еще плюсы у витрины для розничной торговли:

  • Отгрузка интернет-заказов через ПВЗ или самовывоз в точке продаж. 

  • Функция онлайн-бронирования товаров с последующим выкупом в розничной точке.

  • Прием онлайн-оплаты напрямую через сайт,  для фискализации и отправки чеков можно задействовать кассу в точке продаж через сервис «Онлайн-Чеки». 

Для оптовых продаж

Интернет-витрина — способ автоматизировать заказы от партнеров без сложных CRM-систем. Какие еще есть плюсы:

  • Возможность отправить партнерам ссылку на витрину с каталогом.

  • Установка минимального порога заказа.

  • Изменение цены в реальном времени.

  • Добавление индивидуальных условий под разных заказчиков. 

Для сферы услуг и продажи товаров

Предприниматели могут продвигать услуги и товары через витрину:

  • Публиковать весь перечень услуг/товаров с описанием и ценами. 

  • Обрабатывать заявки и принимать оплату на одном сайте. 

  • Прикреплять ссылку на витрину в соцсетях, мессенджерах.

  • Повышать уровень доверия клиентов к бренду. 

Кому не подойдет интернет-витрина Бизнес.Ру

Готовый интернет-магазин не подойдет тем, кому требуются более сложные технические разработки. Например, для туризма и гостиничной сферы. Интернет-витрина не сможет поддерживать функционал бронирования туров, домов, номеров. 

Создайте интернет-витрину через Бизнес.Ру. Специалисты помогут собрать витрину за 1 день, подключат все для приема онлайн-оплат через сайт по закону 54-ФЗ: эквайринг, онлайн-кассу, ОФД. 

Запустить интернет-витрину

Почему интернет-витрина — выгоднее, чем запуск интернет-магазина

  • Без лишних затрат. Не нужны SSL-сертификаты или хостинг — в интернет-витрину все уже включено: домен третьего уровня, хостинг. 

  • Быстрый запуск продаж. Создать витрину можно за 1-3 дня. Не нужно нанимать программистов или тратить время на настройку. Сотрудники Бизнес.Ру загрузят товары/товары, подключат прием оплаты через сайт.

  • Автоматизация оформления заказа. Клиентам не понадобится помощь менеджеров, как это бывает на некоторых сайтах. У интернет-витрины есть удобная корзина покупателя, откуда оформляется заказ. 

Примеры интернет-витрин от Бизнес.Ру

Покажем примеры интернет-витрин наших клиентов, чтобы было проще понять, как выглядит решение визуально. 

1. Оптовый интернет-магазин ингредиентов для Bubble tea

У продавца собран каталог с широким ассортиментом товаров. Т.к. это оптовый продавец у него установлен минимальный порог на сумму заказа. Все позиции можно добавить в корзину покупателя, а из нее перейти к оплате. Оплачивается заказ онлайн через платежную ссылку. 

2. Строительный магазин StroyPark onLine

Пример для тех, кто задумывается, как продвигать услуги через интернет-витрину. Наш клиент предлагает одновременно продажу материалов и комплектующих для заборов, ворот + услуги по изготовлению, монтажу этих заборов. Произвести оплату можно через сайт, в ПВЗ и в момент доставки/выполнения услуг. 

3. Сибирская кондитерская от Анастасии

Это пример того, как наличие личного сайта положительно влияет на восприятия личного бренда и повышает доверие у клиентов. На сайте добавлена информация о самом кондитере и ее команде, подходе к работе (положительно влияет на лояльность покупателей). Также пользователи могут оформить онлайн-заказ на десерты, на сайте доступен выбор начинок с указанием цен. Оплатить заказ можно картой, через СБП, Яндекс Pay, T-Pay.

Выводы

Интернет-витрина от Бизнес.Ру — это простой  способ запустить онлайн-продажи с экономией на разработке полноценного интернет-магазина. А для селлера — это идеальный вариант для запуска дополнительного канала продаж. 

Создав интернет-витрину, селлер получит инструмент для приема заказов, онлайн-оплаты, аналитики и связи с клиентами — все в одном месте. И, главное, — начать работать онлайн, без больших вложений и команды разработчиков, можно в короткие сроки. 

Готовы запустить интернет-витрину? Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и специалисты Бизнес.Ру расскажут, что надо для быстрого запуска своего магазина. 

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