Селлерам на заметку: как открыть интернет-магазин и сэкономить на его разработке

Какие преимущества дает интернет-магазин селлерам
Если продавец работает на маркетплейсах, то по строго заданным правилам: единый формат карточек, ограниченная ценовая политика, стандарты оформления. Даже если это невыгодно бизнесу, отойти от требований площадки нельзя.
А вот в собственном интернет-магазине — у предпринимателя свобода действий: развернутые описания, индивидуальные акции, бонусные программы.
Что дает сайт бизнесу:
Рост выручки. Свой сайт — дополнительный канал, с которого предприниматель получает всю прибыль без уплаты комиссий площадкам.
Прямое общение с покупателями. Через сайт можно собирать email и телефоны для рассылок, запускать опросы, квизы, собирать обратную связь. Главное, предварительно получить согласие клиента на обработку персональных данных и отправку писем.
Отсутствие рисков. Маркетплейс может приостановить работу карточек или заморозит аккаунт, собственный сайт позволит сохранить продажи и не терять клиентов.
Отстройка от конкурентов. На маркетплейсах бизнес сталкивается с высокой конкуренцией. Создав свой сайт, предприниматель получает возможность построить персонализированную коммуникацию с покупателем для повышения лояльности к бренду.
Независимость от маркетплейсов. Предприниматель сам контролирует стоимость товаров, размер скидки, условия возврата.
Детальная аналитика. Подключив счетчик, вы сможете отслеживать, как ведут себя покупатели: что они ищут, какие страницы посещают, что добавляют в корзину, а что игнорируют.
У интернет-магазина есть еще один большой плюс — он работает на доверие покупателей. По статистике, пользователи охотнее оформляют онлайн-заказ у компании, которая имеет свой сайт.
Почему пользователи доверяют продавцам с личным сайтом, выяснили в опросе от T‑Bank eCommerce. Такие покупатели:
Хотят убедиться, что продавец не мошенник, — 45%
Собираются купить дорогой товар — 36%
Думают, что на сайте цена ниже, — 34%
На маркетплейсе нет товара с нужными характеристиками — 31%
Хотят уточнить у продавца детали перед покупкой — 24%
Думают, что у продавца есть программа лояльности для новых клиентов, — 23%
Предполагают, что на сайте больше вариантов доставки, — 10%
Как быстро и дешево запустить готовый интернет-магазин
Не все селлеры располагают бюджетом на запуск интернет-магазина. Для его создания надо обратиться в студию для разработки или подбирать разработчиков, дизайнеров на фрилансе.
Создать интернет-витрину с Бизнес.Ру проще, быстрее и дешевле. Это простой и выгодный способ запустить онлайн-продажи без программистов, сложной настройки и больших вложений.
Интернет-витрина создается в фирменном стиле бренда клиента. Есть возможность добавить:
логотип;
фирменный цвет;
контактные данные;
баннеры.
Интернет-витрина предоставляется бесплатно клиентам Бизнес.Ру при аренде облачной кассы на тарифе «Оптимальный». Сотрудники компании помогут разработать свой онлайн-магазин. Настройка занимает минимум времени, в среднем 1-3 рабочих дня, а продавать можно сразу после подключения эквайринга и онлайн-кассы.
Преимущества интернет-витрины Бизнес.Ру
Запуск готового интернет-магазина без разработчиков, дизайнеров и покупки домена, хостинга. Выгода от 13 000 ₽, если выбрать интернет-витрину, а не конструктор сайтов.
Дополнительный канал продаж. Нельзя полагаться только на маркетплейс, селлерам также нужна альтернативная площадка для получения прибыли и защиты от рисков.
Нет потребности в найме сотрудников для поддержки онлайн-магазина. Обслуживанием будут заниматься специалисты Бизнес.Ру.
Встроенный прием оплаты на сайте. Интернет-витрина позволяет пользователям оплатить заказ онлайн (по карте, ссылке, СБП, pay-сервисы).
Удобная интеграция с товароучетной системой, платежными системами, интернет-эквайрингами, мобильным приложением для приема оплаты на выезде.
Возможность продвижения в интернете. Витрина подходит под seo-продвижение и контекстную рекламу для привлечения новых покупателей.
Минусы интернет-витрины
Недостаток готового интернет-магазина в том, что он подходит не для всех.
Такой вариант эффективен для стандартных онлайн-магазинов, где не требуется сложная логика или нестандартные функции, фильтры. Витрина подходит для типовых магазинов с карточками товаров, корзиной и возможностью оплаты заказа на сайте.
Тем не менее, для большинства селлеров типовой функционал покрывает до 90% потребностей, необходимых для интернет-продаж.
Запустим интернет-витрину с нуля!
Создадим оформление сайта.
Предоставим домен и хостинг бесплатно.
Подключим прием оплаты и фискализацию через облачную кассу Бизнес.Ру.
Какие инструменты доступны через интернет–витрину
Готовая витрина от Бизнес.Ру дает селлерам все, что нужно для онлайн-продаж в едином месте:
Корзина и личный кабинет покупателя. Удобное оформление заказов через добавление товаров в корзину.
Назначение ответственного курьера. Передача заказа курьеру с указанием адреса доставки.
Простая выгрузка каталога товаров через Excel-файл. Быстрая загрузка товаров/услуг с ценами, описанием и фото. При необходимости легко отредактировать карточку товара.
Прием онлайн-оплат. Поддержка любых способов оплат: по карте, ссылке, QR-коду. Есть возможность принимать оплату только по СБП — с минимальной ставкой до 0,7%.
Онлайн-касса с фискальными чеками. Подключение к сайту уже действующей кассы. Если кассы нет, то предоставим ее в аренду и настроим отправку чеков покупателям и в ФНС.
Управление заказами прямо с телефона. Обрабатывайте заказы в пару кликов со смартфона, если нет доступа к компьютеру.
Запустите готовую интернет-витрину без помощи программистов!
Загрузка каталога товаров/услуг через Excel — с описанием и фото для карточки товаров.
Встроенный прием оплаты по карте, СБП, ссылке, через pay-сервис.
Фискализация онлайн-оплаты через облачную кассу Бизнес.Ру Онлайн-чеки.
Кому подойдет интернет-витрина
Для розничной торговли
Для офлайн-бизнеса онлайн-продажи — дополнительный канал получения прибыли и повышения среднего чека. Также наличие сайта удерживает клиентов и повышает их лояльность к бренду.
Какие еще плюсы у витрины для розничной торговли:
Отгрузка интернет-заказов через ПВЗ или самовывоз в точке продаж.
Функция онлайн-бронирования товаров с последующим выкупом в розничной точке.
Прием онлайн-оплаты напрямую через сайт, для фискализации и отправки чеков можно задействовать кассу в точке продаж через сервис «Онлайн-Чеки».
Для оптовых продаж
Интернет-витрина — способ автоматизировать заказы от партнеров без сложных CRM-систем. Какие еще есть плюсы:
Возможность отправить партнерам ссылку на витрину с каталогом.
Установка минимального порога заказа.
Изменение цены в реальном времени.
Добавление индивидуальных условий под разных заказчиков.
Для сферы услуг и продажи товаров
Предприниматели могут продвигать услуги и товары через витрину:
Публиковать весь перечень услуг/товаров с описанием и ценами.
Обрабатывать заявки и принимать оплату на одном сайте.
Прикреплять ссылку на витрину в соцсетях, мессенджерах.
Повышать уровень доверия клиентов к бренду.
Кому не подойдет интернет-витрина Бизнес.Ру
Готовый интернет-магазин не подойдет тем, кому требуются более сложные технические разработки. Например, для туризма и гостиничной сферы. Интернет-витрина не сможет поддерживать функционал бронирования туров, домов, номеров.
Создайте интернет-витрину через Бизнес.Ру. Специалисты помогут собрать витрину за 1 день, подключат все для приема онлайн-оплат через сайт по закону 54-ФЗ: эквайринг, онлайн-кассу, ОФД.
Почему интернет-витрина — выгоднее, чем запуск интернет-магазина
Без лишних затрат. Не нужны SSL-сертификаты или хостинг — в интернет-витрину все уже включено: домен третьего уровня, хостинг.
Быстрый запуск продаж. Создать витрину можно за 1-3 дня. Не нужно нанимать программистов или тратить время на настройку. Сотрудники Бизнес.Ру загрузят товары/товары, подключат прием оплаты через сайт.
Автоматизация оформления заказа. Клиентам не понадобится помощь менеджеров, как это бывает на некоторых сайтах. У интернет-витрины есть удобная корзина покупателя, откуда оформляется заказ.
Примеры интернет-витрин от Бизнес.Ру
Покажем примеры интернет-витрин наших клиентов, чтобы было проще понять, как выглядит решение визуально.
У продавца собран каталог с широким ассортиментом товаров. Т.к. это оптовый продавец у него установлен минимальный порог на сумму заказа. Все позиции можно добавить в корзину покупателя, а из нее перейти к оплате. Оплачивается заказ онлайн через платежную ссылку.
Пример для тех, кто задумывается, как продвигать услуги через интернет-витрину. Наш клиент предлагает одновременно продажу материалов и комплектующих для заборов, ворот + услуги по изготовлению, монтажу этих заборов. Произвести оплату можно через сайт, в ПВЗ и в момент доставки/выполнения услуг.
Это пример того, как наличие личного сайта положительно влияет на восприятия личного бренда и повышает доверие у клиентов. На сайте добавлена информация о самом кондитере и ее команде, подходе к работе (положительно влияет на лояльность покупателей). Также пользователи могут оформить онлайн-заказ на десерты, на сайте доступен выбор начинок с указанием цен. Оплатить заказ можно картой, через СБП, Яндекс Pay, T-Pay.
Выводы
Интернет-витрина от Бизнес.Ру — это простой способ запустить онлайн-продажи с экономией на разработке полноценного интернет-магазина. А для селлера — это идеальный вариант для запуска дополнительного канала продаж.
Создав интернет-витрину, селлер получит инструмент для приема заказов, онлайн-оплаты, аналитики и связи с клиентами — все в одном месте. И, главное, — начать работать онлайн, без больших вложений и команды разработчиков, можно в короткие сроки.
Готовы запустить интернет-витрину? Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и специалисты Бизнес.Ру расскажут, что надо для быстрого запуска своего магазина.
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