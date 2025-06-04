Как вести учет закупок товаров через маркетплейсы

Разбираемся, какие проводки использовать, как работать с подотчетными лицами и избежать рисков при заказе на российских и иностранных площадках.

Почему юридические лица выбирают маркетплейсы

Для юридических лиц в покупках на маркетплейсах есть свои преимущества:

1. Широкий ассортимент и экономия времени. Компании получают возможность выбирать товары разных производителей и брендов в одном месте, экономить время на поиск и переговоры с отдельными поставщиками.

2. Доступ к оптовым партиям. Многие маркетплейсы предлагают специальные условия для компаний с большим объемом закупок. Существуют скидки и особые цены для оптовых клиентов.

3. Удобство онлайн-заказа и доставки. В приложении или на сайте удобно оформлять и отслеживать заказ.

4. Возможность оплаты разными способами. Организации могут оплатить покупки как безналичным расчетом с помощью корпоративных карт, так и через банковские переводы.

5. Легкость документооборота. Современные маркетплейсы обеспечивают юридически значимый электронный документооборот. Он позволяет получать счета-фактуры, акты приема-передачи и накладные в электронном виде, которые подписаны электронной цифровой подписью.

Все эти причины делают приобретение товаров на маркетплейсах для юридических лиц удобным и практичным.

Особенности бухгалтерского учета покупок на маркетплейсах

Зачастую маркетплейсы работают с поставщиками по агентским договорам. В зависимости от условий договора агент может совершать сделки от своего имени либо от имени продавца, но во всех случаях за счет принципала.

Если по условиям агентского договора маркетплейс (агент) действует от своего имени, то отгрузочные документы и счета-фактуры он оформляет от своего имени. Если же маркетплейс действует от имени продавца, то и документы на товар оформляет сам продавец от своего имени в общем порядке.

В учете закупку товаров на электронных площадках можно отразить следующими бухгалтерскими записями:

Содержание операций Дебет Кредит Первичный документ Перечислена оплата маркетплейсу 76 (маркетплейс) 51 Платежное поручение Отражено приобретение товаров 10 (41) 76 (маркетплейс) или

60 (продавец) Торг-12/УПД Отражен НДС по приобретенным товарам 19 76 (маркетплейс) или

60 (продавец) Торг-12/УПД Принят к вычету НДС 68 19 Счет-фактура/УПД Платеж маркетплейсу зачтен в счет расчетов с продавцом (в случае если документы оформлены от имени продавца) 60 (продавец) 76 (маркетплейс) Бухгалтерская справка

Табл. 1 Бухгалтерские записи учета покупок на маркетплейсах.

Порядок оформления и предоставления документов, которые необходимы для покупки товаров юридическими лицами на платформах электронной коммерции, устанавливается внутренними правилами каждой конкретной платформы и условиями договора купли-продажи между продавцом и покупателем. Ознакомиться с ним можно на сайте и в приложении площадки или обратиться в службу поддержки торговой платформы.

Крупнейшие российские маркетплейсы используют систему электронного документооборота (ЭДО), поскольку это значительно упрощает взаимодействие покупателей с площадкой и обеспечивает оперативность обработки документации.

Если товар приобретается через подотчетное лицо

Покупка товаров на маркетплейсах через подотчетных лиц является распространенной практикой для юридических лиц.

Порядок учета таких расходов не отличается от обычной практики. Сотрудник формирует заказ на сайте площадки, производит оплату, оформляет авансовый отчет и прикладывает к нему первичные документы, подтверждающие расходы (чеки, товарные накладные, акты, счета-фактуры и др.).

Следует обратить внимание, что при покупке для организации товара, который подлежит прослеживаемости, сотрудник должен заявить о себе как о представителе организации (предъявить доверенность), т.к. в этом случае прослеживаемость должна сохраняться.

Продавец при этом должен выставить организации счет-фактуру или УПД в электронной форме с указанием РНПТ и других реквизитов прослеживаемости.

В ином случае продажа будет оформлена как розница и прослеживаемость товара прекратится в соответствии с пп. «в» п. 4 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, так как продажа товара физическому лицу для использования в целях, которые не связаны с предпринимательством, является основанием для прекращения прослеживаемости.

Соответственно, компания не получит от поставщика РНПТ и иные реквизиты прослеживаемости и в дальнейшем не сможет выполнить требования, связанные с системой прослеживаемости.

На что обратить внимание при работе с иностранными маркетплейсами

Юридическим лицам, ведущим деятельность с иностранными торговыми платформами, такими как Amazon, Alibaba, eBay, AliExpress и другими, приходится сталкиваться с особыми рисками, обусловленными различиями в законодательстве, сложностью налогообложения и документооборота.

Основные риски связаны:

С налогами в части уплаты НДС и налога на доходы иностранных юридических лиц, с отсутствием первичных учетных документов, подтверждающих расходы. Проблемами приема оплаты из-за ограничений платежных систем и блокировок. Отсутствием гарантии стабильности работы иностранной платформы, в т.ч. из-за санкций. Проблемами на таможне, связанными с риском конфискации товара при нарушении таможенных правил. Увеличением затрат из-за роста курса валюты.

Кроме того, учитывая, что при импорте организации уплачивают ввозной НДС, таможенные сборы и пошлины, а для физических лиц действует беспошлинный лимит на ввоз товаров, в случае привлечения сотрудников к закупкам на иностранной платформе контролирующие органы могут усмотреть схему ухода от налогов и доначислить НДС, пошлины и сборы.

Отсюда следует вывод, что безопаснее закупать товары на российских маркетплейсах, но если вам нужен заказ именно из-за рубежа, то относиться ко всем этапам покупки нужно с особым вниманием.