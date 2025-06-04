Цифровая валюта: правовой статус, налоги, законодательные изменения

Цифровая валюта в России — это не просто новый финансовый инструмент, а сложный правовой феномен, который находится на стадии активного формирования и регулирования.

В статье раскрываются ключевые аспекты: что такое цифровая валюта и чем она отличается от криптовалюты, каков ее правовой статус и имущественная природа, какие налоговые обязательства возникают при ее использовании, а также какие нововведения готовит законодательство, включая запуск цифрового рубля и меры по борьбе с отмыванием средств.

1. Понятие цифровой валюты и ее правовой статус

Цифровая валюта — это совокупность электронных данных, используемых как средство платежа. Понятие закреплено в ч. 3 ст. 1 закона № 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее — закон № 259-ФЗ от 31.07.2020). Такая валюта не является денежной единицей, существует только в интернете и у нее нет физического выражения.

Функционал цифровой валюты ограничен законом:

В РФ запрещается принимать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа, за исключением некоторых случаев (ч. 10 ст. 4 закона № 259-ФЗ от 31.07.2020). Требования граждан или юридических лиц, связанные с цифровыми валютами, подлежат судебной защите только при условии информирования о фактах обладания цифровой валютой налоговых органов. Запрещено распространение информации о принятии цифровой валюты в качестве оплаты.

2. Криптовалюта = цифровая валюта?

Криптовалюта и цифровая валюта — это не одно и то же. Понятие цифровой валюты закреплено в законе, в то время как нормы, регулирующие правовой статус криптовалют, в российском законодательстве отсутствуют.

Арбитражный суд Московского округа в своем постановлении от 26.10.2023 по делу № А40-273884/2022 определил криптовалюту как разновидность цифровой валюты, основанной на применении криптографии для создания и контроля новых единиц валюты и осуществления транзакций.

Суд указал: «поскольку криптовалюта не подлежит централизованному регулированию, ее можно отнести к виртуальной валюте, либо, с учетом особенностей, выделить в отдельную разновидность цифровой валюты».

3. Цифровая валюта — имущество или нет?

Цифровая валюта признается имуществом только для некоторых нормативных актов (например, закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ, закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ). Также законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ цифровая валюта была признана имуществом для целей налогового кодекса.

При этом прямого признания цифровой валюты имуществом в Уголовном кодексе до сих пор нет. Однако сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект № 902782-8, который предусматривает признание цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел.

4. Облагается ли цифровая валюта налогом

Операции по реализации и осуществлению майнинга цифровой валюты не признаются объектом налогообложения (пп. 27, 28 п. 2 ст. 146 НК), а значит, не подлежат налогообложению. При этом доходы от операций купли-продажи криптовалюты подлежат налогообложению в общем порядке, то есть, облагаются НДФЛ (письмо Минфина от 10.02.2022 № 03-04-05/9243).

Доходы гражданина в виде цифровой валюты, созданной в результате майнинга, считаются полученными в натуральной форме от источников в РФ и облагаются НДФЛ по общеустановленным ставкам.

Доходы от продажи цифровой валюты облагаются НДФЛ по прогрессивной ставке 13% - 15% (для налоговых резидентов), в зависимости от величины доходов (пп. 13 п. 6 ст. 210, п. 1.1 ст. 224 НК). Доходы от майнинга относятся к совокупности налоговых баз, которые для налоговых резидентов облагаются НДФЛ по основной прогрессивной ставке 13%-22% (в зависимости от величины доходов) (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК).

5. Нововведения в сфере цифровой валюты.

22 мая 2025 года Государственная дума (далее — Госдума) в первом чтении приняла законопроект о поэтапном введении в оборот цифрового рубля. Целью законопроекта является расширение возможности осуществления расчетов цифровыми рублями и внедрение универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг).

Законопроект вводит понятие универсального платежного кода. Он будет использоваться при переводе цифровых рублей физическим лицом в пользу юридических лиц и ИП для оплаты товаров и услуг. Проект закона обязует кредитные организации обеспечивать своим клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля.

Также был принят закон от 23 мая 2025 г. №105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оператор платформы цифрового рубля будет обязан относить каждого пользователя платформы цифрового рубля (за исключением кредитных организаций) к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций в зависимости от следующих степеней (уровней) риска совершения ими подозрительных операций: низкая, средняя и высокая степень. Оператор также сможет блокировать средства при подозрении в отмывании.

Вывод: правовое регулирование цифровой валюты в России находится на стадии формирования и требует дальнейшего развития для обеспечения эффективного контроля и защиты интересов участников рынка.

Введение четких норм, признание цифровых активов имуществом в уголовном законодательстве и совершенствование налогового режима станут ключевыми шагами для снижения рисков преступного использования и повышения правовой определенности в сфере цифровых финансов.