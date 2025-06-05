Налоговый мониторинг: когда лучшее время для перехода 

Начинать ли компаниям готовиться к переходу на налоговый мониторинг (НМ) уже сейчас или выбрать тактику выжидания? Чтобы принять стратегически правильное решение, следует опираться на векторы развития НМ.

Налоговый мониторинг — передовая форма налогового контроля, которая уже 10 лет набирает обороты в стране. То, в каких направлениях будет развиваться НМ, определяет «Концепция развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга», утвержденная распоряжением Правительства от 21.02.2020 № 381-р (далее — Концепция).

Расширение числа участников

Согласно Концепции, перечень компаний, которые вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о проведении НМ, будет расширяться. Это станет возможным благодаря изменению условий вступления в данный режим налогового контроля. В частности, компаниям будет достаточно соответствовать только одному из трех обязательных критериев, указанных в п. 3 ст. 105.26 НК:

не менее 80 млн рублей — совокупная сумма налога за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление о проведении НМ;

не менее 800 млн рублей — суммарный объем полученных доходов за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление о проведении НМ;

не менее 800 млн рублей — совокупная стоимость активов на 31 декабря календарного года, предшествующего году, в котором подается заявление о проведении НМ.

Сейчас на рассмотрении у Правительства находится законопроект Минфина (ID 02/04/01-25/00154001), который как раз планирует разрешить компаниям соответствовать только одному из перечисленных условий для вступления в НМ. Появление такого законопроекта говорит о том, что государство реализует цели по развитию НМ, намеченные в Концепции. В том числе — расширение круга потенциальных участников мониторинга.

Это подтверждает и другая статистика. Согласно Концепции, количество организаций, в отношении которых проводится НМ, ежегодно должно увеличиваться не менее чем на 20%. На практике процентное увеличение даже опережает установленный норматив.

На сегодняшний день НМ проводится в отношении 737 компаний. На новый способ налогового контроля в 2025 году перешли 169 организаций — по сравнению с прошлым годом прирост количества участников составил более 30%.

Инструмент реализации нацпроекта

Концепция развития НМ была разработана на основании положений национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного Президиумом Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 4 июня 2019 г. № 7).

На смену «Цифровой экономике» пришел национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который будет реализован в 2025–2030 годы. Новый нацпроект включает в себя среди прочих федеральный проект «Цифровое государственное управление». Одна из его целей — обеспечить к 2030 году цифровыми платформами все ключевые отрасли экономики и сферы государственного управления.

НМ в свою очередь — инструмент достижения этой цели, потому что выступает цифровой платформой для автоматизированного взаимодействия бизнеса и ФНС. Такое взаимодействие происходит через сервисы интеграции, которые обеспечивают возможность взаимодействовать системам ФНС и предприятий. В настоящее время таких сервисов уже больше 50, и их количество будет только расти.

О том, что развитие интеграционной платформы «Налоговый мониторинг» — один из фокусов развития НМ на ближайшие годы, который поможет реализовать задачи, поставленные национальным проектом, в 2024 году, также говорила начальник Управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Короткие выводы

НМ — вид контроля, который эффективно решает задачу государства по цифровой трансформации. Ежегодно количество участников мониторинга растет, и можно утверждать, что в перспективе НМ станет основной формой налогового контроля для крупного и среднего бизнеса. А значит, компаниям не выгодно выбирать тактику выжидания.

Такая позиция осложнит подготовку к переходу и может сделать ее более финансово затратной, ведь каждый год обязательных сервисов интеграции, которые вводит ФНС, становится все больше.

Самое оптимальное — уже сейчас начинать готовиться и поэтапно развивать информационные системы, двигаясь параллельно с развитием автоматизации контроля на стороне ФНС.