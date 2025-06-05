Искусственный интеллект в налоговом праве: возможности и вызовы

Искусственный интеллект — это совокупность технологий, способных воспроизводить человеческое мышление, в том числе находить решения в условиях неопределенности. При выполнении специализированных задач такие системы демонстрируют эффективность, сравнимую или превышающую интеллектуальные достижения человека.

Искусственный интеллект уже активно трансформирует юридическую сферу, повышая эффективность работы, снижая затраты и минимизируя человеческие ошибки.

Разберемся, как технологии искусственного интеллекта оказывают влияние на налоговое право.

1. Содействие налогоплательщикам

Налоговое законодательство содержит огромное количество норм, которые в полной мере доступны для понимания только профессионалам — юристам в этой сфере. При этом налогоплательщики, как правило, не обладают специальными познаниями. При этом незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому разбираться в перипетиях законодательных предписаний важно каждому.

Федеральная налоговая служба предоставила возможность на ее официальном сайте воспользоваться помощью робота «Таксика», который, являясь технологией искусственного интеллекта, способен давать ответы на вопросы налогоплательщиков.

Как отмечает сама служба: «Наибольший интерес вызывают вопросы о налоге на доходы физических лиц, получении вычетов и об использовании электронных сервисов».

2. Инструмент налогового контроля

Искусственный интеллект может применяться в налоговом администрировании и при налоговом мониторинге, который основан на углубленном обмене данными. Это позволяет оперативно решать спорные вопросы, связанные с налогообложением, в реальном времени — при условии, что налоговые органы имеют доступ к финансовой и налоговой документации для быстрой и качественной проверки.

Федеральной налоговой службой еще в 2016 году было утверждено Положение об автоматизированной информационной системе (АИС «Налог-3») в целях повышения эффективности реализации полномочий и решения задач налоговых органов.

АИС «Налог-3» предназначена для повышения прозрачности работы налоговых органов и удобства налогоплательщиков за счет цифровизации взаимодействия с ФНС. Система создает единое информационное пространство, подключая налоговые ведомства к новым внешним источникам данных, а также обеспечивает строгое соблюдение регламентов налогового администрирования с учетом сроков и качества их исполнения.

3. Поддержка развития искусственного интеллекта

Влияние цифровизации на сферу налоговых отношений не является односторонним. Законодательство, в свою очередь, является инструментом для оказания поддержки бизнесу в области IT.

Так, Налоговым кодексом установлено, что для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, начиная с налогового периода получения документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в 2025–2030 годах налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5 процентов, а налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, — в размере 0 процентов.

4. Проблемы правового регулирования

Цифровая революция развивается стремительно, при этом законодательство не всегда успевает реагировать на появление новых технологий и пользоваться возможностями, которые они предоставляют для более эффективной работы всей налоговой системы.

Одна из возникающих проблем — трудности в идентификации объектов налогообложения, обусловленные ростом цифровой торговли и услуг.

Пробелы сохраняются и в отношении регулирования цифровых платформ и криптовалют.

Кроме того, благодаря цифровизации финансовые операции становятся проще и быстрее, но при этом затрудняется отслеживание налоговых платежей между странами.

Вывод

Налоговая сфера максимально открыта к использованию достижений в области искусственного интеллекта. Цифровые технологии позволяют упростить проведение мероприятий налогового контроля, уменьшая организационные, материальные и иные затраты как контролирующих органов, так и налогоплательщиков.

Кроме того, имплементация искусственного интеллекта в работу ФНС позволяет хозяйствующим субъектам легко и быстро получать ответы на трудноразрешимые вопросы, что способствует сокращению количества допускаемых ошибок при уплате платежей публично-правового характера.

Однако сохраняются проблемы, связанные со своевременным законодательным регулированием использования результатов цифрового технического прогресса.