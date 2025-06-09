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Сальдо ЕНС

Как влияет подача уточненной декларации на сальдо ЕНС

Если организация подает уточненную декларацию, то меняется сумма налога. Разбираемся, как на ЕНС могут отражаться эти корректировки.
Как влияет подача уточненной декларации на сальдо ЕНС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

При представлении уточненной декларации, предусматривающей доплату налога, уменьшение остатка на ЕНС, фиксируется в день ее предоставления в налоговый орган (но не ранее установленного срока уплаты).

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Если же подается уточненка по уменьшению налога, то ФНС проведет камеральную проверку. По ее результатам сумма на ЕНС корректируется в следующие сроки:

  • по истечении 10 дней с момента окончания камеральной проверки или после вступления решения ФНС в силу.

  • на следующий день после проверки, если не было выявлено никаких нарушений.

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