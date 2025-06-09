Как влияет подача уточненной декларации на сальдо ЕНС

Если организация подает уточненную декларацию, то меняется сумма налога. Разбираемся, как на ЕНС могут отражаться эти корректировки.

При представлении уточненной декларации, предусматривающей доплату налога, уменьшение остатка на ЕНС, фиксируется в день ее предоставления в налоговый орган (но не ранее установленного срока уплаты).

Разберитесь с нюансами бухгалтерского и налогового учета на ЕНС на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». На курсе вы также научитесь работать в 1С, вести кадры, понимать управленческий учет и оптимизировать налоги. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Если же подается уточненка по уменьшению налога, то ФНС проведет камеральную проверку. По ее результатам сумма на ЕНС корректируется в следующие сроки:

по истечении 10 дней с момента окончания камеральной проверки или после вступления решения ФНС в силу.

на следующий день после проверки, если не было выявлено никаких нарушений.

Читайте также по теме уточненных деклараций: