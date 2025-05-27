Уточненная декларация по НДС: в каких случаях сдавать

Разбираем, в каких случаях нужна уточненка или дополнительный лист к декларации по НДС, а в каких ее можно ничего не подавать.

Налогоплательщик обязан представить уточненную декларацию по НДС во всех случаях, когда обнаружил, что в ранее поданной декларации занижен налог к уплате.

Если НДС в декларации не был занижен, то нет обязанности представлять уточненную декларацию. Но компания может это сделать добровольно, никаких ограничений для этого в Налоговом кодексе нет. (п. 1 ст. 81 НК).

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Дополнительный лист оформляется, если вы исправляете ошибку за прошедший квартал, и доплист формируется именно к прошедшему кварталу.

Если у налогоплательщика есть право учесть операцию прошлого периода в текущем периоде, то нужно просто сделать запись в книге продаж или покупок в текущем периоде.

Если не отражена реализация в том периоде, когда она была, то произошло занижение налога, и налогоплательщик должен подать уточненную декларацию именно за те периоды, в которые не включена реализация. Учесть эти операции в текущем периоде никак нельзя.

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