Какую дату указывать в уведомлении в Роскомнадзор

В уведомлении о начале обработки персональных данных логично указывать дату начала обработки. Таким днем будет считаться дата государственной регистрации компании или ИП. Роскомнадзор может сравнить свой реестр с базой ФНС и в случае расхождений придется доказывать, что обработка персональных данных началась позже.

Если вы уже подали заявление датой отправки, обезопасить себя можно с помощью информационного письма о внесении изменений в сведения о реестре операторов. В нем нужно указать верную дату — то есть день государственной регистрации организации.

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