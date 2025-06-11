Ты уже нарушаешь закон о персональных данных и даже не знаешь об этом! Что делать, чтобы не схлопотать штраф от РКН

Ты — ИП или самозанятый и работаешь с клиентами? Тогда ты почти наверняка уже нарушаешь закон о персональных данных, сам того не зная. Роскомнадзор в 2025 году активизировался: проверки, письма и штрафы всё ближе. Но есть хорошая новость — ещё не поздно всё исправить и избежать наказания.

Если ты ИП или самозанятый и собираешь у клиентов имена, телефоны, почты — поздравляем, ты обрабатываешь персональные данные. А значит, должен был давно подать уведомление в Роскомнадзор. Не подал?

Тогда у нас две новости: хорошая и плохая.

Плохая:

Ты уже нарушаешь закон. С момента начала обработки (а это может быть дата твоей регистрации как ИП/самозанятого — хоть в 2022-м) у тебя было 30 дней, чтобы уведомить Роскомнадзор. Пропустил? Значит, формально уже под статью.

Хорошая:

Если тебе еще не пришло «письмо счастья» от РКН и не было проверки — ты можешь прямо сейчас подать уведомление и, скорее всего, избежишь штрафа.

Никто не будет тебя ругать за то, что ты подал уведомление позже. Главное — не врать: в заявлении можно (и нужно) указать реальную дату начала обработки. Да, хоть 2024 год. Да, даже если прошло больше 90 дней.

Что делать прямо сейчас

— Подумай, собираешь ли ты у клиентов ФИО, телефоны, адреса (даже в мессенджере или через заявки на сайте).

— Если да — оформи уведомление в РКН. Это можно сделать онлайн.

— Укажи реальную дату начала обработки данных.

— Спи спокойно.

В 2025 году РКН стал активнее — массово рассылает уведомления и штрафует тех, кто «забыл» подать данные. Не жди, пока придет проверка — подай сам и сэкономь на штрафах (а они с 30 мая сильно «выросли в цене».

И помни: незнание закона не освобождает от ответственности, а своевременное уведомление — от штрафа.

Больше об уведомлении РКН можно почитать тут, посмотреть вебинар или почитать его конспект здесь.