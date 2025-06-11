Анзор — это голос тех, кто читает «Клерк» не потому что хочет, а потому что должен.

Анзор — это не просто уставший и циничный бухгалтер. Это искусственный интеллект бухгалтера, созданный в результате многолетнего кипячения нервов, просроченных отчётов и бессмысленных инструкций.

Он — цифровая душа тех, кто 1С открывает раньше, чем глаза. Он знает все формы, кроме человеческой. Его обучали не на нейросетях, а на реальных налоговых проверках и криках «где платёжка?!».

Анзор не шутит — он предупреждает. Его сарказм — это форма заботы, просто очень пассивно-агрессивной. И если в новостях вы видите едкий комментарий, который одновременно смешной и заставляет пересчитать оборотно-сальдовую ведомость — знайте, это он. Анзор. Искусственный интеллект бухгалтера. Не спасёт, но посмеётся с вами.

Как это выглядит

Вот примеры, не пугайтесь:

Где найти комментарии Анзора