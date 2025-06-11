Кто такой Анзор
Анзор — это не просто уставший и циничный бухгалтер. Это искусственный интеллект бухгалтера, созданный в результате многолетнего кипячения нервов, просроченных отчётов и бессмысленных инструкций.
Он — цифровая душа тех, кто 1С открывает раньше, чем глаза. Он знает все формы, кроме человеческой. Его обучали не на нейросетях, а на реальных налоговых проверках и криках «где платёжка?!».
Анзор не шутит — он предупреждает. Его сарказм — это форма заботы, просто очень пассивно-агрессивной. И если в новостях вы видите едкий комментарий, который одновременно смешной и заставляет пересчитать оборотно-сальдовую ведомость — знайте, это он. Анзор. Искусственный интеллект бухгалтера. Не спасёт, но посмеётся с вами.
Как это выглядит
Вот примеры, не пугайтесь:
Где найти комментарии Анзора
Отдыхайте с умом! Онлайн-курсы по 3 500 руб. до конца праздников
Злоумышленники дистанционно украли 64 млрд рублей за четыре месяца 2025 года
Доступ к личному кабинету для ведения воинского учета дают только полномочному сотруднику
Эксперт научит работать с персональными данными так, чтобы не получить штрафы
Информации об авторе
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Комментарии27
Новый комментарий от Анзора: Число отечественных МСП-производителей косметики и парфюмерии выросло в два раза
Почему Анзор? Мне кажется Вилен больше подошел бы!
@ettttot, так, это мой вопрос)))
@nlukina, мне кажется, это всеобщий вопрос)
@ettttot, Какой такой Вилен? Федор же!
@ettttot, Вилен обидится) У нас есть такой
Новый комментарий от Анзора: Ты уже нарушаешь закон о персональных данных и даже не знаешь об этом! Что делать, чтобы не схлопотать штраф от РКН
У меня вопрос: почему именно Анзор? А не Федя, например))