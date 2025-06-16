Организация на ОСНО покупает лом цветных и черных металлов: кто уплачивает НДС

Лом цветных и черных металлов часто покупают перерабатывающие предприятия и компании, занимающиеся вторичной переработкой сырья. Кто именно несет ответственность за уплату НДС при покупке металлолома: продавец или покупатель?

По п. 8 ст. 161 НК при реализации на территории РФ лома и отходов черных и цветных металлов, налогоплательщики (кроме освобожденных от НДС) определяют налоговую базу исходя из стоимости реализуемых товаров, определяемых по правилам ст. 105.3 НК.

НДС с таких операций уплачивает покупатель. Из содержания п. 3.1 ст. 166 НК следует, что покупатели лома в целях исчисления НДС признаются налоговыми агентами.

А это значит, что они самостоятельно исчисляют и уплачивают в бюджет налог при покупке товаров и представляют декларацию (по п. 5 ст. 174 НК даже если они не исполняют обязанности плательщика НДС).

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Помимо этого, при реализации организация должна оформлять счета-фактуры. В графе НДС этого документа указывается «НДС рассчитывается налоговым агентом».