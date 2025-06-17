Единый налоговый счет (ЕНС) — это современный и удобный инструмент для уплаты налогов и взносов, введенный ФНС. Он позволяет налогоплательщикам совершать несколько платежей одним переводом, что упрощает процесс и снижает риск возникновения ошибок. Рассказываем, как узнать свое сальдо на ЕНС.

Налогоплательщик может запросить в личном кабинете ФНС справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента (форма КНД 1160082, утв. приказом Минфина от 05.11.2024 № ЕД-7-8/987).

В справке отражается сальдо на дату формирования документа. Оно может быть:

положительным — когда средств на счете больше, чем начислений;

нулевым — сумма перечислений равна сумме начислений по обязательствам, недоимки нет;

отрицательным — сумма начислений по обязательствам превышает сумму средств на ЕНС, в связи с чем образовалась недоимка.

Сальдо включает долги по банкротству и по платежам мирового соглашения. В справке отражается остаток средств на ЕНС на текущую дату. Она выдается в течение 5 рабочих дней.

Детализацию задолженности по видам налогов, сборов, пеням и страховым взносам можно посмотреть в одноименном документе.

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