СФР прислал больничный не тому работодателю (?) и теперь требует вернуть деньги и заплатить штраф

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а все остальное ложится на плечи СФР. Но иногда все идет не совсем по плану: деньги выплачиваются, а затем Фонд хочет вернуть все обратно. Про интересный случай рассказал один из «клерков».

На форуме «Клеркf» читатель поделился любопытной историей. Работник был трудоустроен в одной компании на Дальнем Востоке (где ему исправно платили высокую зарплату) и одновременно был председателем в гаражно-строительном кооперативе (зарплаты в ГСК не получал). Он уволился из первой организации и продолжил числиться во второй, но в течение месяца заболел и получил больничные листы.

Мужчина сообщил по электронной почте бывшему работодателю о своей болезни, но тот отказался платить: никакой информации СФР не прислал, значит и оснований для начисления нет. При этом с экс-работником связался сотрудник Соцфонда — позвонил и предложил получить больничный в гаражно-строительном кооперативе (куда, кстати, больничные листы как раз таки дошли). Мужчина согласился, в ГСК заполнили необходимые сведения и отправили больничный в СФР, который Фонд благополучно оплатил.

И вот тут началось самое интересное: через некоторое время ГСК получил от СФР акт камеральной проверки с требованием возврата средств и выплаты штрафа за подачу недостоверных сведений. В чем заключалась их недостоверность никто так и не смог объяснить. ведь кооператив заполнил только часть больничного по работнику, а заработок в документ подтянулся по сведениям самого СФР (т.е. по месту работу на Дальнем Востоке).

Позже выяснилось, что СФР не проверял сведения и руководствовался тем, что в течение 10 дней после получения больничного ему необходимо перечислить средства. А от какого работодателя и все ли правильно указано — никто разбираться не стал.

После консультации со специалистами человеку предложили подать в суд и отменить штраф. На сегодняшний день продолжаются разбирательства с СФР.

Получается, что Соцфонд направил больничный лист работодателю, у которого человек даже не получал зарплату, но числится в штате, а экс-работодателю который по сроку в тридцать дней после увольнения обязан был оплатить больничный не отправил его. Или же Фонд прав и так как у человека было официальное место работы уже после увольнения, пусть и без зарплаты, то рассчитать больничный ему должны были там. Но тогда какие претензии к ГСК, который все сделал правильно?

Смущает еще и момент со звонком специалиста СФР, который и порекомендовал сотруднику обратиться именно в ГСК за выплатой больничного.

Что думаете насчет этой истории и как можно ее разрешить?