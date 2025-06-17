Новый порядок расчета среднего заработка для выходных пособий с 1 сентября 2025 года

Средний заработок за средние дни

Сейчас при расчете выходного пособия средний дневной заработок (СДЗ) умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате.

С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

Как высчитывать этот новый показатель, в постановлении не уточняется, но очевидно, что нужно поделить количество рабочих дней в году по производственному календарю на 12 месяцев.

Соответственно, каждый год этот показатель будет разным.

Для 2025 года среднее количество рабочих дней = 247 / 12 = 20,58.

Кстати, когда это постановление было еще в виде проекта, среднее количество рабочих дней для выходного пособия там было зафиксировано – 20,6. Но в итоге от этого фиксированного значения отказались.

И теперь нужно будет высчитывать этот показатель ежегодно.

Также в постановлении нет уточнения про округление данного показателя (например, до одного знака после запятой). Соответственно, по умолчанию округлять его не надо.

Расчет среднего дневного заработка не изменился. По-прежнему нужно делить начисленную зарплату за расчетный период на количество фактически отработанных в этом периоде дней.