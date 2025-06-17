Новый порядок расчета среднего заработка для выходных пособий с 1 сентября 2025 года

Что случилось
С 1 сентября 2025 года отменяется положение о расчете среднего заработка, утвержденное постановление Правительства от 24.12.2007 № 922.
Вместо него будут применяться правила, утвержденные постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540.
Этот документ будет применяться с 01.09.2025 до 01.09.2031.
В этом материале разберем, что изменится в расчете среднего заработка для выходных пособий с 1 сентября.
Средний заработок за средние дни
Сейчас при расчете выходного пособия средний дневной заработок (СДЗ) умножают на количество дней в периоде, подлежащем оплате.
С сентября 2025 года для расчета выходного пособия СДЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.
Как высчитывать этот новый показатель, в постановлении не уточняется, но очевидно, что нужно поделить количество рабочих дней в году по производственному календарю на 12 месяцев.
Соответственно, каждый год этот показатель будет разным.
Для 2025 года среднее количество рабочих дней = 247 / 12 = 20,58.
Кстати, когда это постановление было еще в виде проекта, среднее количество рабочих дней для выходного пособия там было зафиксировано – 20,6. Но в итоге от этого фиксированного значения отказались.
И теперь нужно будет высчитывать этот показатель ежегодно.
Также в постановлении нет уточнения про округление данного показателя (например, до одного знака после запятой). Соответственно, по умолчанию округлять его не надо.
Расчет среднего дневного заработка не изменился. По-прежнему нужно делить начисленную зарплату за расчетный период на количество фактически отработанных в этом периоде дней.
В этой статье мы рассматриваем только одно новшество, которое заработает с осени 2025 года.
Разберитесь, как нужно будет рассчитывать средний заработок по новым правилам при начислении отпускных, выплате премий, командировочных, как изменится размер выплат при увольнениии других важных вопросах на вебинаре «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Он пройдет 30 июня в 11:00 мск. Спикер: Воробьева Елена Вячеславовна, к.э.н., налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов.
Пример
Сотрудника увольняют по сокращению штата 15.09.2025.
Расчетный период – с 01.09.2024 по 31.08.2025. Все дни расчетного периода (их 247) отработаны полностью, начислено зарплаты за этот период – 617 500 руб.
СДЗ = 617 500 / 247 = 2 500 руб.
По новым правилам выходное пособие составит:
за период с 16.09.2025 по 15.10.2025 = 2 500 х 20,58 = 51 450 руб.;
за период с 16.10.2025 по 15.11.2025 = 2 500 х 20,58 = 51 450 руб.;
за период с 16.11.2025 по 15.12.2025 = 2 500 х 20,58 = 51 450 руб.
Смотрите в сравнительной таблице, как отличается расчет по старым и новым правилам.
Кол-во рабочих дней
Среднее
кол-во рабочих дней
Выходное пособие по старым правилам
Выходное пособие по новым правилам
первый месяц с 16.09.2025 по 15.10.2025
22
20,58
2 500 х 22 = 55 000
2 500 х 20,58 = 51 450
второй месяц с 16.10.2025 по 15.11.2025
21
20,58
2 500 х 21 = 52 500
2 500 х 20,58 = 51 450
третий месяц с 16.11.2025 по 15.12.2025
21
20,58
2 500 х 21 = 52 500
2 500 х 20,58 = 51 450
Итого за весь период
64
61,74
160 000
154 350
Как видите, по новым правилам сотрудник получит меньше, потому что в месяцах после увольнения много рабочих дней.
Средний заработок за средние часы
Для работников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия считают исходя из среднего часового заработка (СЧЗ).
Сейчас СЧЗ умножают на количество рабочих часов по графику работника в периоде, подлежащем оплате. С 1 сентября СЧЗ надо будет умножать на среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году.
При этом в постановлении описано, как считать эти средние часы. Надо количество рабочих часов в году, рассчитанное в соответствии с установленной для работника продолжительностью рабочего времени, разделить на 12.
Для 2025 года среднее количество рабочих часов при 40-часовой неделе = 1 972 / 12 = 164,33
Между тем отметим, что в постановлении не уточняется, какой год имеется в виду (в плане нормы часов) – календарный год, в котором происходит увольнение, календарный год, на который приходится месяц сохранения среднего заработка, или же 12 месяцев с момента увольнения.
Причина поправок
Одна из причин изменения расчета выходного пособия – это решение проблемы с пособием за месяцы, в которых много праздничных дней.
В решении Конституционного суда от 13.11.2019 № 34-П говорится, что размер пособия не должен быть меньше средней зарплаты, которую работник получил бы за этот месяц в период трудовой деятельности.
В этой связи Минтруд в письме от 11.03.21 № 14-1/00Г-2066 утверждает, что для расчета выходного пособия СДЗ надо умножать на рабочие дни + праздничные.
Но в постановлении № 922 такой нормы нет.
Если руководствоваться только постановлением № 922, то пособие будет ниже, чем обычная зарплата работника, но если руководствоваться разъяснениями Минтруда, то пособие будет выше, чем обычная зарплата.
Сейчас нашли золотую середину. Пособие за каждый месяц будет одинаковым независимо от количества рабочих дней в этом конкретном месяце.
Например, в январе 17 рабочих дней и 8 праздничных. В среднем сотрудник зарабатывал 51 500 руб., СДЗ = 2 500.
По постановлению № 922 пособие за январь будет 2 500 х 17 = 42 500 руб.
По разъяснениям Минтруда пособие за январь будет 2 500 х 25 = 62 500 руб.
По постановлению № 540 пособие за январь будет 2 500 х 20,58 = 51 450 руб.
Третий способ расчета наиболее соответствует его обычной средней зарплате.
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