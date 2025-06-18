Как списать дебиторскую задолженность при восстановлении отчетности

Если компания восстанавливала отчетность и обнаружила задолженность, которую невозможно взыскать, ее стоит признать безнадежной. На каких основаниях это можно сделать — рассказали в статье.

Ситуация: компания на ОСНО восстанавливает бухгалтерскую отчетность за 2024 год, которая не была сдана. При проведении сверок с контрагентами были выявлены расхождения в виде дебиторской или кредиторской задолженности. Можно ли списать их без инвентаризации, так как она не проводилась?

Основания для признания безнадежности дебиторской задолженности перечислены в статье 266 НК. В данном случае возможно два варианта:

Истечение срока исковой давности — 3 года с того дня, когда должна была произойти оплата, при условии, что не было сверки и должник не выражал письменно согласие с долгом. При этом проводить сверку с контрагентом не требуется. Для списания необходимо найти договор и документы на отгрузку, на их основании составить приказ на списание и приложить к нему документы. Ликвидация контрагента. В этом случае для списания нужно получить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую ликвидацию.

Обе операции не требуют проведения полной инвентаризации. Проверять состояние расчетов с контрагентами нужно как минимум на конец каждого квартала.

Если корректировки и списания небольшого размера, то проводки по операциям (которые должны были относиться к 2024 году), нужно сделать в корреспонденции со счетом 91. Это правило исправления несущественных ошибок прошлых лет по ПБУ 22/2010.

Если документы, подтверждающие безнадежность долга, найти не удастся, то для налогообложения расходы учесть нельзя.

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