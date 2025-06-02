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ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия

Организация вправе применять упрощенные способы учета. По договору аренды переход права собственности не предусмотрен, возможности выкупа нет, субаренда не предполагается. Может ли организация на применять ФСБУ 25/2018?
ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В отношении договоров аренды ФСБУ 25/2018 применяют абсолютно все организации.

Но если у организации есть право на упрощенный бухучет, и при этом по договору аренды не предусмотрен переход права собственности, выкуп и не планируется субаренда, то можно применять упрощенный способ учета аренды.

То есть можно не формировать обязательство по аренде и право пользования активов, а просто отражать в бухучете расходы в виде арендных платежей, которые установлены договором.

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Поэтому в учетной политике нельзя прописать «организация не применяет ФСБУ 25/2018», это неверно.

Укажите: «Организация применяет упрощенный способ учета аренды на основании пунктов 11 и 12 ФСБУ 25/2018».

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