ФСБУ 25/2018: как его должны применять малые предприятия
В отношении договоров аренды ФСБУ 25/2018 применяют абсолютно все организации.
Но если у организации есть право на упрощенный бухучет, и при этом по договору аренды не предусмотрен переход права собственности, выкуп и не планируется субаренда, то можно применять упрощенный способ учета аренды.
То есть можно не формировать обязательство по аренде и право пользования активов, а просто отражать в бухучете расходы в виде арендных платежей, которые установлены договором.
Научитесь работать в соответствии с ФСБУ и ПБУ, и подготовьтесь к работе с новыми с курсом повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс можно приобрести со скидкой 67% за 7 900 рублей.
Поэтому в учетной политике нельзя прописать «организация не применяет ФСБУ 25/2018», это неверно.
Укажите: «Организация применяет упрощенный способ учета аренды на основании пунктов 11 и 12 ФСБУ 25/2018».
Читайте другие материалы по вопросам применения ФСБУ:
На каких счетах бухгалтерского учета отражать программы и лицензии
По какой стоимости в бухгалтерском учете отражать излишки товаров.
Как отражать обеспечительный платеж по аренде в бухгалтерском балансе.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию