ЦОК КПП БСН 11.06 Мобильный
Маркетплейсы

Учёт на маркетплейсах в 2025 году: как не запутаться в документах, налогах и бухучёте

Маркетплейсы действительно упрощают продажи: не нужно искать клиентов, заниматься сайтом, рекламой и логистикой. Но с другой стороны, появляются вопросы по бухгалтерии, налогообложению и документообороту. В этой статье разберёмся, как всё устроено в 2025 году: от учёта товаров и комиссии до выбора налогового режима и типичных ошибок.

Автор

  • Инна Лев

    эксперт «Центра обучения Клерка», инструктор по выживанию в налоговой среде

Особенности бухучёта на маркетплейсах

Маркетплейс — это посредник между продавцом и покупателем. Работа ведётся по агентскому договору, чаще всего по публичной оферте. Подписывать бумажный договор не требуется: достаточно зарегистрироваться и принять условия — это и будет юридически значимое соглашение.

Ключевые особенности с точки зрения бухучёта:

  • Передача товара на склад маркетплейса — не продажа. Пока товар не реализован конечному покупателю, он отражается на счёте 45 «Товары отгруженные», так как право собственности не перешло, и выручка не признана.

  • Комиссия — отдельная операция. Вознаграждение маркетплейса за оказанные услуги не уменьшает выручку, а отражается в составе расходов. Обычно открывают два субсчёта к счёту 76: например, 76.01 — расчёты за товары, 76.02 — расчёты по комиссии.

Где работают такие правила: список популярных маркетплейсов

В 2025 году правила агентского договора и комиссионного учёта применимы на всех крупных платформах:

  • Wildberries

  • Ozon

  • Яндекс.Маркет

  • СберМегаМаркет

  • ВсеИнструменты.ру, 220 Вольт, (нишевые маркетплейсы)

Все эти платформы используют отчёт комиссионера, оформляют УПД и требуют подключения ЭДО.

Какие документы приходят от маркетплейсов

Каждый месяц в личном кабинете продавец получает:

  • Отчёт комиссионера (или отчёт о продажах) — отражает все реализации за период.

  • УПД и/или счёт-фактуру — на услуги маркетплейса.

  • Акт об оказанных услугах — доставка, хранение, упаковка.

  • Документы по приёмке на склад — если используется логистика платформы.

  • Акты сверки, акты расхождений — если есть корректировки.

Без ЭДО получение этих документов может быть невозможно. Требуется электронная подпись и подключение к оператору.

Какие режимы налогообложения можно применять

Согласно положениям НК РФ и разъяснениям ФНС на 2025 год, разрешены:

Режим

Особенности применения

ОСНО

Подходит юрлицам и ИП с крупным оборотом и НДС-вычетами

УСН

Возможны объекты налогообложения: доходы (6%) или доходы минус расходы (15%)

АУСН

Автоматизированный режим для малого бизнеса при соблюдении лимитов

ЕСХН

Для сельхозтоваров

НПД

Только для товаров собственного производства. При перепродаже есть ограничения

Важно: ПСН (патент) использовать для торговли через маркетплейсы нельзя. Исключение — продукция собственного производства в рамках производственного патента (письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@).

С 2025 года на УСН действует правило: при превышении дохода в 60 млн рублей в год плательщик обязан начислять НДС по ставке 5% (п. 3.1 ст. 346.20 НК РФ).

Бухгалтерский учёт: пример проводок

Рассмотрим, как отражается операция продажи через маркетплейс в бухучёте.

Компания "Груша и сыновья" продаёт блендеры через маркетплейс. Один блендер стоит 10 000 ₽ (включая НДС), себестоимость — 4 500 ₽. Вознаграждение маркетплейсу составляет 2 000 ₽ (в т.ч. НДС).

Это типичный пример агентской схемы: маркетплейс выступает посредником, выручка признаётся в момент отгрузки конечному покупателю, комиссия учитывается как расход. Ниже — типовые бухгалтерские проводки, если товар отгружается на склад площадки и позже продаётся.

Проводки:

  1. Дт 45 Кт 41 — 4 500 ₽ (товар отправлен на склад)

  2. Дт 62 Кт 90.1 — 10 000 ₽ (выручка)

  3. Дт 90.2 Кт 45 — 4 500 ₽ (списание себестоимости)

  4. Дт 90.3 Кт 68 — 1 667 ₽ (НДС)

  5. Дт 76.01 Кт 62 — 10 000 ₽ (должен маркетплейс)

  6. Дт 51 Кт 76.01 — 10 000 ₽ (деньги поступили)

Комиссия:

  1. Дт 44 Кт 76.02 — 2 000 ₽ (расход)

  2. Дт 19 Кт 76.02 — 333 ₽ (НДС)

  3. Дт 76.02 Кт 51 — 2 333 ₽ (оплата комиссии)

Если комиссия удерживается автоматически:

  • Дт 76.01 Кт 76.02 — 2 333 ₽ (удержание)

  • Дт 51 Кт 76.01 — 7 667 ₽ (остаток поступлений)

Налоговый учёт: расчёт по режимам

Разберём, как продажа через маркетплейс отражается в налоговом учёте в зависимости от системы налогообложения. В примере: компания «Груша и сыновья» продала блендер за 10 000 ₽ с НДС, себестоимость составила 4 500 ₽, комиссия маркетплейсу — 2 000 ₽ (в т.ч. НДС 333 ₽).

ОСНО (юрлицо):

  • Выручка: 10 000 ₽ (в т.ч. НДС)

  • НДС: 1 667 ₽

  • Входной НДС с комиссии: 333 ₽ (принимается к вычету)

  • Прибыль: 8 333 — 4 500 — 1 667 = 2 166 ₽

  • Налог на прибыль: 2 166 × 20% = 433 ₽

  • Итого налогов: 1 667 + 433 = 2 100 ₽

ОСНО (ИП):

  • НДФЛ: 2 166 × 13% = 281 ₽

  • Итого налогов: 1 667 + 281 = 1 948 ₽

УСН:

  • Доходы (6%): 10 000 × 6% = 600 ₽

  • Доходы минус расходы (15%): (10 000 — 4 500 — 2 000) × 15% = 525 ₽

Популярные ошибки

  • Занижение дохода. Доход — вся сумма продажи, а не остаток после комиссии.

  • Отсутствие ЭДО. Без ЭДО нет документов — нет вычетов.

  • Нет товарных документов. Требуются сертификаты, декларации соответствия, либо отказное письмо.

  • Нет учёта остатков. Даже если маркетплейс ведёт складской учёт — нужен собственный товарный контроль.

  • Проблемы с маркировкой. Если товар подлежит маркировке — нужно работать с системой "Честный знак".

Чек-лист для продавца на маркетплейсе

Чек-лист для продавца на маркетплейсе: бухгалтерия и налоги в 2025 году

Работа на маркетплейсах удобна, но требует строгого учёта. Этот чек-лист поможет предпринимателю или бухгалтеру быстро проверить, всё ли учтено для корректного ведения продаж через Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие площадки.

Документы и подключение:

  • Зарегистрироваться в системе электронного документооборота (ЭДО)

  • Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), подходящую для ЭДО и подачи отчётности

  • Подключиться к оператору ЭДО (например, Диадок, СБИС и др.)

Настройка бухгалтерии:

  • Вести учёт отгрузки на счёте 45 «Отгруженные товары»

  • Учитывать расчёты с маркетплейсом раздельно по субсчетам 76.01 (выручка) и 76.02 (комиссия)

  • Вести учёт возвратов, расходов на логистику и упаковку по актам

Товарные документы:

  • Проверить наличие сертификатов соответствия или деклараций

  • Оформить отказное письмо из Росстандарта, если сертификация не требуется

  • Вести внутренний товарный учёт независимо от склада маркетплейса

Налоги и режимы:

  • Выбрать подходящую систему налогообложения (ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, НПД)

  • Убедиться, что ПСН не применяется к онлайн-торговле, за исключением случаев, когда реализуется продукция собственного производства (см. письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@)

  • Отслеживать лимит по выручке для УСН: при превышении 60 млн ₽ в год применяется НДС 5%

Ежемесячная проверка:

  • Получить отчёт комиссионера, УПД, акты выполненных работ

  • Сверить поступления на расчётный счёт с отчётами от маркетплейса

  • Проверить входной и выходной НДС по документам

  • Учесть комиссию как расход и отразить НДС по ней (при ОСНО)

Особые случаи:

  • При продаже маркированных товаров — передавать данные в систему «Честный знак»

  • При возврате товара — корректно оформить сторнирующие проводки и скорректировать НДС

Совет: даже ИП на УСН, не обязанные вести бухучёт, могут сэкономить время и нервы, если организуют хотя бы управленческий учёт и документооборот.

Этот чек-лист можно распечатать или адаптировать под внутренний контроль — и использовать как рабочий инструмент каждый месяц.

Комментарии

1
  • Татьяна Сорокина
    Генеральный директор

    Каждый раз, когда маркетплейс присылает новый пакет документов, я начинаю ощущать себя участником квеста «Найди нужный акт», но ведь это только придаёт нашей бухгалтерской жизни остроту, не так ли?

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