Учёт на маркетплейсах в 2025 году: как не запутаться в документах, налогах и бухучёте

Особенности бухучёта на маркетплейсах
Маркетплейс — это посредник между продавцом и покупателем. Работа ведётся по агентскому договору, чаще всего по публичной оферте. Подписывать бумажный договор не требуется: достаточно зарегистрироваться и принять условия — это и будет юридически значимое соглашение.
Ключевые особенности с точки зрения бухучёта:
Передача товара на склад маркетплейса — не продажа. Пока товар не реализован конечному покупателю, он отражается на счёте 45 «Товары отгруженные», так как право собственности не перешло, и выручка не признана.
Комиссия — отдельная операция. Вознаграждение маркетплейса за оказанные услуги не уменьшает выручку, а отражается в составе расходов. Обычно открывают два субсчёта к счёту 76: например, 76.01 — расчёты за товары, 76.02 — расчёты по комиссии.
Где работают такие правила: список популярных маркетплейсов
В 2025 году правила агентского договора и комиссионного учёта применимы на всех крупных платформах:
Wildberries
Ozon
Яндекс.Маркет
СберМегаМаркет
ВсеИнструменты.ру, 220 Вольт, (нишевые маркетплейсы)
Все эти платформы используют отчёт комиссионера, оформляют УПД и требуют подключения ЭДО.
Какие документы приходят от маркетплейсов
Каждый месяц в личном кабинете продавец получает:
Отчёт комиссионера (или отчёт о продажах) — отражает все реализации за период.
УПД и/или счёт-фактуру — на услуги маркетплейса.
Акт об оказанных услугах — доставка, хранение, упаковка.
Документы по приёмке на склад — если используется логистика платформы.
Акты сверки, акты расхождений — если есть корректировки.
Без ЭДО получение этих документов может быть невозможно. Требуется электронная подпись и подключение к оператору.
Какие режимы налогообложения можно применять
Согласно положениям НК РФ и разъяснениям ФНС на 2025 год, разрешены:
Режим
Особенности применения
ОСНО
Подходит юрлицам и ИП с крупным оборотом и НДС-вычетами
УСН
Возможны объекты налогообложения: доходы (6%) или доходы минус расходы (15%)
АУСН
Автоматизированный режим для малого бизнеса при соблюдении лимитов
ЕСХН
Для сельхозтоваров
НПД
Только для товаров собственного производства. При перепродаже есть ограничения
Важно: ПСН (патент) использовать для торговли через маркетплейсы нельзя. Исключение — продукция собственного производства в рамках производственного патента (письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@).
С 2025 года на УСН действует правило: при превышении дохода в 60 млн рублей в год плательщик обязан начислять НДС по ставке 5% (п. 3.1 ст. 346.20 НК РФ).
Бухгалтерский учёт: пример проводок
Рассмотрим, как отражается операция продажи через маркетплейс в бухучёте.
Компания "Груша и сыновья" продаёт блендеры через маркетплейс. Один блендер стоит 10 000 ₽ (включая НДС), себестоимость — 4 500 ₽. Вознаграждение маркетплейсу составляет 2 000 ₽ (в т.ч. НДС).
Это типичный пример агентской схемы: маркетплейс выступает посредником, выручка признаётся в момент отгрузки конечному покупателю, комиссия учитывается как расход. Ниже — типовые бухгалтерские проводки, если товар отгружается на склад площадки и позже продаётся.
Проводки:
Дт 45 Кт 41 — 4 500 ₽ (товар отправлен на склад)
Дт 62 Кт 90.1 — 10 000 ₽ (выручка)
Дт 90.2 Кт 45 — 4 500 ₽ (списание себестоимости)
Дт 90.3 Кт 68 — 1 667 ₽ (НДС)
Дт 76.01 Кт 62 — 10 000 ₽ (должен маркетплейс)
Дт 51 Кт 76.01 — 10 000 ₽ (деньги поступили)
Комиссия:
Дт 44 Кт 76.02 — 2 000 ₽ (расход)
Дт 19 Кт 76.02 — 333 ₽ (НДС)
Дт 76.02 Кт 51 — 2 333 ₽ (оплата комиссии)
Если комиссия удерживается автоматически:
Дт 76.01 Кт 76.02 — 2 333 ₽ (удержание)
Дт 51 Кт 76.01 — 7 667 ₽ (остаток поступлений)
Налоговый учёт: расчёт по режимам
Разберём, как продажа через маркетплейс отражается в налоговом учёте в зависимости от системы налогообложения. В примере: компания «Груша и сыновья» продала блендер за 10 000 ₽ с НДС, себестоимость составила 4 500 ₽, комиссия маркетплейсу — 2 000 ₽ (в т.ч. НДС 333 ₽).
ОСНО (юрлицо):
Выручка: 10 000 ₽ (в т.ч. НДС)
НДС: 1 667 ₽
Входной НДС с комиссии: 333 ₽ (принимается к вычету)
Прибыль: 8 333 — 4 500 — 1 667 = 2 166 ₽
Налог на прибыль: 2 166 × 20% = 433 ₽
Итого налогов: 1 667 + 433 = 2 100 ₽
ОСНО (ИП):
НДФЛ: 2 166 × 13% = 281 ₽
Итого налогов: 1 667 + 281 = 1 948 ₽
УСН:
Доходы (6%): 10 000 × 6% = 600 ₽
Доходы минус расходы (15%): (10 000 — 4 500 — 2 000) × 15% = 525 ₽
Популярные ошибки
Занижение дохода. Доход — вся сумма продажи, а не остаток после комиссии.
Отсутствие ЭДО. Без ЭДО нет документов — нет вычетов.
Нет товарных документов. Требуются сертификаты, декларации соответствия, либо отказное письмо.
Нет учёта остатков. Даже если маркетплейс ведёт складской учёт — нужен собственный товарный контроль.
Проблемы с маркировкой. Если товар подлежит маркировке — нужно работать с системой "Честный знак".
Чек-лист для продавца на маркетплейсе
Чек-лист для продавца на маркетплейсе: бухгалтерия и налоги в 2025 году
Работа на маркетплейсах удобна, но требует строгого учёта. Этот чек-лист поможет предпринимателю или бухгалтеру быстро проверить, всё ли учтено для корректного ведения продаж через Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другие площадки.
Документы и подключение:
Зарегистрироваться в системе электронного документооборота (ЭДО)
Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), подходящую для ЭДО и подачи отчётности
Подключиться к оператору ЭДО (например, Диадок, СБИС и др.)
Настройка бухгалтерии:
Вести учёт отгрузки на счёте 45 «Отгруженные товары»
Учитывать расчёты с маркетплейсом раздельно по субсчетам 76.01 (выручка) и 76.02 (комиссия)
Вести учёт возвратов, расходов на логистику и упаковку по актам
Товарные документы:
Проверить наличие сертификатов соответствия или деклараций
Оформить отказное письмо из Росстандарта, если сертификация не требуется
Вести внутренний товарный учёт независимо от склада маркетплейса
Налоги и режимы:
Выбрать подходящую систему налогообложения (ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, НПД)
Убедиться, что ПСН не применяется к онлайн-торговле, за исключением случаев, когда реализуется продукция собственного производства (см. письмо ФНС от 13.08.2024 № СД-4-3/9211@)
Отслеживать лимит по выручке для УСН: при превышении 60 млн ₽ в год применяется НДС 5%
Ежемесячная проверка:
Получить отчёт комиссионера, УПД, акты выполненных работ
Сверить поступления на расчётный счёт с отчётами от маркетплейса
Проверить входной и выходной НДС по документам
Учесть комиссию как расход и отразить НДС по ней (при ОСНО)
Особые случаи:
При продаже маркированных товаров — передавать данные в систему «Честный знак»
При возврате товара — корректно оформить сторнирующие проводки и скорректировать НДС
Совет: даже ИП на УСН, не обязанные вести бухучёт, могут сэкономить время и нервы, если организуют хотя бы управленческий учёт и документооборот.
Этот чек-лист можно распечатать или адаптировать под внутренний контроль — и использовать как рабочий инструмент каждый месяц.
Комментарии1
Каждый раз, когда маркетплейс присылает новый пакет документов, я начинаю ощущать себя участником квеста «Найди нужный акт», но ведь это только придаёт нашей бухгалтерской жизни остроту, не так ли?