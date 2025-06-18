Учёт на маркетплейсах в 2025 году: как не запутаться в документах, налогах и бухучёте

Маркетплейсы действительно упрощают продажи: не нужно искать клиентов, заниматься сайтом, рекламой и логистикой. Но с другой стороны, появляются вопросы по бухгалтерии, налогообложению и документообороту. В этой статье разберёмся, как всё устроено в 2025 году: от учёта товаров и комиссии до выбора налогового режима и типичных ошибок.