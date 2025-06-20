Налоговый расчет по доходам, выплаченным иностранным организациям: как сдавать в 2025 году

Кто сдает отчет и в каких случаях

Налоговый расчет по форме КНД 1151056 сдают все организации и ИП, которые платят иностранным компаниям доходы от источников в России. Например, оплачивают товары и услуги. Отчитываться нужно при любой системе налогообложения по всем видам выплат: облагаемым и необлагаемым.

Исключений для компаний из стран ЕАЭС нет. Расчет нужно сдать, даже если вы перечисляли деньги контрагентам из Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана.

Как было раньше. Отчет сдавали только налоговые агенты по налогу на прибыль. Это те, кто перечисляет зарубежным организациям облагаемые доходы: дивиденды, плату за товары, работу или услуги, платежи за использование авторских прав, патентов, товарных знаков. Налоговый агент рассчитывает и удерживает из дохода иностранных контрагентов налог, перечисляет его в бюджет РФ и отчитывается в ИФНС.

Что изменилось сейчас. Верховный суд в решении № АКПИ23−19 от 30 марта 2023 года признал, что расчет нужно сдавать по всем выплатам доходов в пользу иностранных компаний, включая необлагаемые. С 1 января 2024 года ФНС обновила отчетную форму: добавила разделы 4 и 5 для выплат, не облагаемых налогом на прибыль, расширила список кодов доходов. Заполнять новые разделы нужно и импортерам, которые не относятся к налоговым агентам.