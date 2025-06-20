Налоговый расчет по доходам, выплаченным иностранным организациям: как сдавать в 2025 году

Кто сдает отчет и в каких случаях
Налоговый расчет по форме КНД 1151056 сдают все организации и ИП, которые платят иностранным компаниям доходы от источников в России. Например, оплачивают товары и услуги. Отчитываться нужно при любой системе налогообложения по всем видам выплат: облагаемым и необлагаемым.
Исключений для компаний из стран ЕАЭС нет. Расчет нужно сдать, даже если вы перечисляли деньги контрагентам из Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана.
Как было раньше. Отчет сдавали только налоговые агенты по налогу на прибыль. Это те, кто перечисляет зарубежным организациям облагаемые доходы: дивиденды, плату за товары, работу или услуги, платежи за использование авторских прав, патентов, товарных знаков. Налоговый агент рассчитывает и удерживает из дохода иностранных контрагентов налог, перечисляет его в бюджет РФ и отчитывается в ИФНС.
Что изменилось сейчас. Верховный суд в решении № АКПИ23−19 от 30 марта 2023 года признал, что расчет нужно сдавать по всем выплатам доходов в пользу иностранных компаний, включая необлагаемые. С 1 января 2024 года ФНС обновила отчетную форму: добавила разделы 4 и 5 для выплат, не облагаемых налогом на прибыль, расширила список кодов доходов. Заполнять новые разделы нужно и импортерам, которые не относятся к налоговым агентам.
Когда сдавать форму КНД 1151056
Расчет нужно сдавать после окончания отчетного и налогового периодов. Отчетный период зависит от того, как вы платите авансовые платежи по налогу на прибыль: ежемесячно или поквартально. Налоговый период — это календарный год.
Сроки сдачи расчета при ежемесячных платежах: до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
При квартальных платежах: за I квартал — до 25 апреля, за полугодие — до 25 июля, за девять месяцев — до 25 октября этого же года.
Срок сдачи годового расчета: не позднее 25 марта следующего за ним года.
Если крайний срок сдачи совпадает с выходным или праздником, отчитаться можно на следующий за ним рабочий день.
Налоговый расчет составляется нарастающим итогом. Поэтому, если вы платили иностранной компании, например, только в январе или в I квартале, сдавать расчеты нужно за все остальные отчётные периоды до конца года.
Куда и как отчитываться
Сдавайте отчет в свою ИФНС. Отчитаться можно в бумажном или электронном виде.
На бумаге. Скачайте бланк отчета, заполните его и сдайте как вам удобно: лично в налоговую инспекцию, через представителя с доверенностью, по почте с описью вложения.
Выбрать этот способ сдачи можно, если:
среднесписочная численность работников за прошлый календарный год не более 100 человек;
вы не относитесь к крупнейшим налогоплательщикам;
во вновь созданной или реорганизованной организации за месяц создания числится не более 100 работников.
В электронном виде. Для отправки нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Рассказывали о ней в статье «Как сделать электронную подпись и зачем она нужна».
Сдать налоговый расчёт можно через любой сервис электронной сдачи отчётности или сайт ФНС. Для этого:
Заполните электронный отчет в бесплатной программе от ФНС «Налогоплательщик ЮЛ» либо в другом сервисе или бухгалтерской программе, в которых есть эта форма.
Проверьте, правильно ли вы заполнили все ячейки. Например, в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в верхнем меню есть кнопка «К» — контроль документа. Нажмите ее. Если что-то не так, внизу документа вы увидите список замечаний.
Сформируйте файл для отправки в формате .xml и сохраните себе на компьютер.
Зайдите в сервис сдачи отчетности, загрузите ваш файл, подпишите УКЭП и отправьте в ИФНС.
Например, отправить готовый файл можно через сервис «Отчетность» от Точки. Сам отчет сервис не формирует.
Как заполнять налоговый расчёт
Титульный лист
Заполните поля слева направо, начиная с первой левой ячейки:
ИНН и КПП — для организации, а для индивидуального предпринимателя только ИНН.
Номер корректировки — «0» для первичного отчета. Если нужно что-то поправить в уже принятом расчете, здесь будет «1», «2» и так далее, в зависимости от количества корректировочных отчетов.
Код налогового периода — «46», если это расчет по итогам года. Коды отчетных периодов смотрите в приложении № 1 к порядку заполнения.
Отчетный год — «2023», за который отчитываетесь.
Код налогового органа — код налоговой инспекции, в которую сдаете расчет. Посмотреть его можно в сервисе «Определение реквизитов ИФНС».
Код по месту нахождения — «120» по месту жительства ИП, «214» по месту нахождения российской организации, которая не относится к крупнейшим налогоплательщикам.
Налоговый агент — полное наименование вашей организации или построчно полностью ФИО предпринимателя без аббревиатуры «ИП».
Напишите номер телефона и количество страниц в расчете, которые будете заполнять и сдавать.
В левом нижнем блоке укажите, кто подпишет отчет: «1» — ИП или руководитель организации, «2» — представитель по доверенности. Ниже напишите ФИО руководителя или представителя. Для ИП эти поля не заполняйте.
Во всех незаполненных ячейках проставьте прочерки.
Разделы 1—3
Предназначены для облагаемых выплат, информации об их получателях, а также о суммах налога на прибыль, которые налоговый агент удерживает и перечисляет в бюджет РФ.
Раздел 4
В нем отражаются сведения о выплатах, не облагаемых налогом на прибыль, кроме оплаты товаров. Заполнять нужно по иностранным компаниям без постоянного представительства в РФ.
Сдавайте раздел 4, если в последнем квартале (месяце) отчетного периода или года иностранная компания получила от вас необлагаемые доходы:
от продажи имущественных прав и другого имущества, кроме товаров;
от выполнения работ, оказания услуг на территории России;
от продажи недвижимого и движимого имущества.
По каждому иностранному получателю дохода заполняйте отдельный раздел 4. В строке 001 присвойте им уникальный порядковый номер, начиная с «1». Например, у первого получателя будет номер «000000000001», у второго «000000000002» и так далее.
Раздел 4 состоит из двух подразделов.
В подразделе 4.1 заполните сведения о получателе дохода:
строка 010 — полное наименование иностранной компании в латинской или русской транскрипции;
строка 020 — цифровой код страны по справочнику ОКСМ;
строка 030 — адрес иностранной компании, указанный в договоре с ней;
строка 040 — код налогоплательщика или его аналог, присвоенный в стране, где зарегистрирована иностранная компания.
В подразделе 4.2 заполните сведения о доходах, в том числе в неденежной форме, например, если у вас с иностранным контрагентом был взаимозачет.
В строке 010 присвойте доходу порядковый номер, начиная с «1». Количество подразделов 4.2 зависит от того, сколько было выплат в пользу одной иностранной компании. Код дохода по строке 030 берите из приложения № 6.
Сумму дохода в строке 090 указывайте в полных рублях: менее 50 копеек отбрасывайте, а 50 копеек и более округляйте до рубля. Сумму в иностранной валюте в строке 050 округляйте до четырёх знаков после точки.
Раздел 5
Здесь нужно отразить выплаты необлагаемых доходов, если вы покупали товары у иностранных компаний. Это касается и неденежных доходов, например, при взаимозачете.
Заполняйте раздел 5, если выплаты были в последнем квартале (месяце) отчетного периода или года.
В строке 010 укажите код «33» из приложения № 6 — это доходы от продажи товаров, не предусмотренные другими пунктами перечня.
В строке 020 укажите общую сумму выплат в рублях за приобретение товаров, перечисленных иностранному поставщику в последнем отчетном периоде (квартале или месяце) календарного года. Если платили в иностранной валюте, пересчитайте её по официальному курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
Если выплата была, например, в первом квартале, а во втором ничего не было, в расчете за полугодие раздел 5 будет пустым. Но его все равно нужно сдавать. Даже если больше выплат не будет, отчитываться нужно по итогам всех остальных отчетных периодов до конца календарного года.
Что будет, если не отчитаться
Если пропустить сроки или вообще не отчитаться, штраф для налогового агента составит 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц. Его рассчитают со дня, установленного для сдачи расчета. Максимальная сумма, на которую оштрафуют — 30% от неуплаченного налога, минимальная — 1 000 рублей. То есть даже если к уплате ноль, штраф будет 1 000 рублей.
Если опоздать с отчетом больше, чем на 20 рабочих дней, ИФНС может приостановить операции налогового агента по счетам в банке и переводы электронных денежных средств. После сдачи расчета их разблокируют в течение следующего рабочего дня.
Должностному лицу организации, например, директору, грозит дополнительный штраф на сумму от 300 до 500 рублей. На ИП такое наказание не распространяется.
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