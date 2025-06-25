Как получить вычет по физкультурно-оздоровительным услугам

Для получения налоговых вычетов необходимо представить в ФНС несколько документов, подтверждающих оплату услуг и право на получение вычета.

Для получения вычета налогоплательщик должен направить декларацию 3-НДФЛ в течение трех лет после окончания года, когда появилось право на вычет. От организации, оказавшей физкультурно-оздоровительные услуги, нужна справка об оплате.

Этих двух документов будет достаточно для получения вычета за 2024 год, так как по ним действует упрощенный порядок.

Механизм получения вычета работает так: налогоплательщик подает заявление в спортивное учреждение с просьбой передать сведения об оплаченных услугах в налоговый орган. Далее учреждение в электронном виде направляет данные в ФНС, которая автоматически формирует предзаполненное заявление на получение вычета и загружает его в личный кабинет. Налогоплательщику остается только проверить данные в заявлении и направить его в ФНС.

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А вот по расходам за 2022 и 2023 год нужно предоставить полный комплект документов: договор об оказании услуг, чеки об оплате. По ним упрощенный порядок не действует.