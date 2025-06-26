Что изменится ЕНП-уведомлениях: обзор поправок в НК 2025/2026

НДФЛ и страховые взносы

Вводят возможность сдачи досрочных примерных уведомлений по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.

В таком уведомлении можно заранее на весь год указать суммы НДФЛ и взносов с разбивкой по периодам.

Периоды не меняются. По-прежнему для НДФЛ – это с 1 по 22 число и с 23 по последнее число каждого месяца. Для страховых взносов период – месяц.

Если сдать такое общее годовое уведомление, то уже не нужно 2 раза в месяц сдавать уведомление на НДФЛ и раз в месяц на взносы. Но только если в итоге начисленные взносы и удержанный НДФЛ оказался таким же или меньше, чем планировали.