Что изменится ЕНП-уведомлениях: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Минфин подготовил проект с поправками в Налоговый кодекс.
В этом материале разберем, что хотят изменить в порядке сдачи уведомлений по ЕНП.
Имущественные налоги
Наконец-то организации избавят от сдачи ЕНП-уведомлений на имущественные налоги, которые налоговики все равно начисляют сами.
По налогам, на которые налоговики присылают сообщения (транспортный, земельный, налог на имущество по кадастровой стоимости), сдавать уведомления по ЕНП не надо будет.
Напомним, сейчас за 1, 2, 3 кварталы надо сдавать уведомления по всем имущественным налогам, а за год по всем, кроме налога на имущество по среднегодовой стоимости.
После ведения новой нормы надо будет сдавать уведомление только на авансы по налогу на имущество по среднегодовой стоимости (за 1, 2, 3 кварталы).
НДФЛ и страховые взносы
Вводят возможность сдачи досрочных примерных уведомлений по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы.
В таком уведомлении можно заранее на весь год указать суммы НДФЛ и взносов с разбивкой по периодам.
Периоды не меняются. По-прежнему для НДФЛ – это с 1 по 22 число и с 23 по последнее число каждого месяца. Для страховых взносов период – месяц.
Если сдать такое общее годовое уведомление, то уже не нужно 2 раза в месяц сдавать уведомление на НДФЛ и раз в месяц на взносы. Но только если в итоге начисленные взносы и удержанный НДФЛ оказался таким же или меньше, чем планировали.
Если же в итоге налоги окажутся больше, чем вы заявили в этом большом «предварительном» уведомлении, то придется сдать обычное уведомление в обычные сроки.
Таким образом, если вы угадаете с размером налогов, то за весь год будет всего одно уведомление. В нем будет 24 срока по НДФЛ и 8 сроков по страховым взносам (кроме третьего месяца каждого квартала).
Если же все ваши запланированные налоги окажутся меньше реальных, то придется вдогонку к этому единому уведомлению по-старинке сдавать еще все остальные уведомления.
Если ваши запланированные налоги окажутся больше реальных, то обычные уведомления по ним можно не сдавать.
Зачет НДФЛ по уведомлению
Сейчас после сдачи уведомления на НДФЛ на следующий день происходит зачет (резервирование). Если на ЕНС хватает денег, то налог зачитывают с ЕНС в НДФЛ, не дожидаясь срока уплаты.
То есть, по сути ЕНП-уведомление на НДФЛ играет роль заявления о зачете.
Когда введут предварительное уведомление, то будут новые правила зачета. Сразу всю сумму по всем срокам зачитывать не будут.
По такому предварительному уведомлению зачет будут делать на второй день после окончания периода.
Например, за период с 01.01.2026 по 22.01.2026 деньги с ЕНС уйдут в резерв 24.01.2026.
Если же денег на ЕНС в это время нет, то зачет будет не позднее 3 дней после пополнения вами ЕНС.
Если одновременно с предварительным уведомлением вы сдадите еще и обычное уведомление за один и тот же период, то для зачета принимать во внимание будут обычное уведомление, по которому срок зачета – 1 день.
Зачет страховых взносов по уведомлению
Сейчас по взносам зачет делают на следующий день после сдачи уведомления (если хватает денег на ЕНС после зачета НДФЛ).
По предварительному уведомлению зачет будут делать до 3 числа месяца, следующего за окончанием периода.
Например, за январь 2026 года деньги с ЕНС уйдут в резерв 03.02.2026.
Если же денег на ЕНС в это время нет, то зачет будет не позднее 3 дней после пополнения вами ЕНС.
Если одновременно с предварительным уведомлением вы сдадите еще и обычное уведомление за один и тот же период, то для зачета принимать во внимание будут обычное уведомление, по которому срок зачета – 1 день.
При этом по-прежнему у НДФЛ очередность зачета раньше, чем у взносов. Сначала будут зачитывать НДФЛ, а уже потом, если хватит денег на ЕНС – взносы.
Лишние деньги
Если вы запланировали в едином уведомлении налогов больше, чем оказалось на самом деле, то сдавать новые уведомления не обязательно.
Актуальную информацию налоговики узнают из РСВ и 6-НДФЛ. Когда вы сдадите эти отчеты, в которых налог меньше, чем по уведомлению, разницу признают единым налоговым платежом и вернут на ЕНС.
Пример
Предположим, организация в начале 2026 года сдала предварительное уведомление на все периоды 1 квартала 2026 года и на ЕНС у нее достаточно денег для всех зачетов.
Нюансы учета в такой ситуации смотрите в нашей таблице.
Налог
Сумма в предварительном уведомлении
Фактическая сумма
Дата сдачи обычного уведомления
Дата зачета денег с ЕНС
НДФЛ за период с 01.01.26 по 22.01.26 (21/01)
13 000
13 000
не надо сдавать
24.01.26
НДФЛ за период с 23.01.26 по 31.01.26 (21/11)
13 000
20 000
03.02.26
02.02.26, 04.02.26
НДФЛ за период с 01.02.26 по 22.02.26 (21/02)
13 000
10 000
можно не сдавать
24.02.26
НДФЛ за период с 23.02.26 по 28.02.26 (21/12)
13 000
10 000
можно не сдавать
02.03.26
НДФЛ за период с 01.03.26 по 22.03.26 (21/03)
13 000
15 000
25.03.26
24.03.26, 26.03.26
НДФЛ за период с 23.03.26 по 31.03.26 (21/13)
13 000
12 000
можно не сдавать
02.04.26
Страховые взносы за январь 2026 (21/01)
60 000
75 000
25.02.26
03.02.26, 26.02.26
Страховые взносы за февраль 2026 (21/02)
60 000
45 000
можно не сдавать
03.03.26
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