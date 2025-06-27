Продажа на маркетплейсе через субкомиссионера: кто платит УСН 6%

Статья родилась из обсуждения на форуме Клерка: пользователь Виктория рассказала о своей ситуации с продажами на маркетплейсе через комиссионера и субкомиссионера. Разбираемся, кто и как должен начислять УСН 6% в такой схеме.

Суть ситуации

ООО на УСН 6% (комитент) заключило договор комиссии с ООО 1 (также на УСН 6%, комиссионер), который для исполнения своих обязательств заключил субкомиссию с маркетплейсом Wildberries. В результате Wildberries реализует товары, формирует отчеты, которые комиссионер передаёт комитенту.

Вопрос: кто должен начислять и платить налог по УСН 6% с выручки по отчетам Wildberries — комитент или комиссионер?

Правовая база

Согласно ст. 994 ГК РФ:

Комиссионер вправе для исполнения своих обязательств заключить договор субкомиссии.

Все обязательства перед комитентом по-прежнему остаются у комиссионера, а не у субкомиссионера (WB).

В отношениях с комитентом комиссионер отвечает за действия субкомиссионера.

По НК РФ для УСН «доходы»:

Объект налогообложения для комитента — вся фактическая выручка от реализации товаров, даже если часть денег удержана комиссионером как вознаграждение.

Комиссионер отражает в доходах только комиссионное вознаграждение.

Налогообложение при субкомиссии

🔹 Для комитента (вы):

Ваш доход по УСН — это вся сумма, за которую товар был продан покупателю через Wildberries, согласно отчету комиссионера.

Даже если комиссионер удержал часть суммы в качестве своего вознаграждения, база для налогообложения по УСН у вас — полная сумма реализации, а не договорная «минимальная цена».

🔹 Для комиссионера:

Доход комиссионера — это только его вознаграждение.

Он начисляет и платит УСН 6% только с этой суммы.

Пример расчета

Описание Сумма Налоговая база для УСН 6% Продажа на Wildberries 100 000 ₽ 100 000 ₽ (комитент) Вознаграждение комиссионера 10 000 ₽ 10 000 ₽ (комиссионер) Переведено комитенту 90 000 ₽ —

✅ Комитент отражает доход 100 000 ₽ и платит УСН 6% с этой суммы.

✅ Комиссионер отражает доход 10 000 ₽ и платит УСН 6% с этой суммы.

Почему нельзя использовать «минимальную цену»

Некоторые комитенты считают, что для расчета налога можно ориентироваться на договорную «минимальную цену» с комиссионером. Однако это противоречит налоговому законодательству: для целей УСН доходом признается фактическая сумма, полученная при продаже товаров, даже если она превышает установленную в договоре цену.

Форум Клерка: обсуждение темы

Этот вопрос активно обсуждается на форуме Клерка в теме «Продажа на маркетплейсе через субкомиссионера», где специалисты делятся практическим опытом и разъяснениями. Рекомендуем ознакомиться с мнениями коллег и задать свой вопрос, если ситуация требует индивидуального подхода.

Вывод

При продаже через маркетплейс по схеме субкомиссии:

Комитент обязан включить в доход всю сумму, по которой товар фактически реализован на маркетплейсе, и начислить с неё УСН 6%.

Комиссионер платит налог только с суммы своего комиссионного вознаграждения.

Это соответствует ГК РФ, НК РФ и позиции Минфина России.