Продажа на маркетплейсе через субкомиссионера: кто платит УСН 6%
Суть ситуации
ООО на УСН 6% (комитент) заключило договор комиссии с ООО 1 (также на УСН 6%, комиссионер), который для исполнения своих обязательств заключил субкомиссию с маркетплейсом Wildberries. В результате Wildberries реализует товары, формирует отчеты, которые комиссионер передаёт комитенту.
Вопрос: кто должен начислять и платить налог по УСН 6% с выручки по отчетам Wildberries — комитент или комиссионер?
Правовая база
Согласно ст. 994 ГК РФ:
Комиссионер вправе для исполнения своих обязательств заключить договор субкомиссии.
Все обязательства перед комитентом по-прежнему остаются у комиссионера, а не у субкомиссионера (WB).
В отношениях с комитентом комиссионер отвечает за действия субкомиссионера.
По НК РФ для УСН «доходы»:
Объект налогообложения для комитента — вся фактическая выручка от реализации товаров, даже если часть денег удержана комиссионером как вознаграждение.
Комиссионер отражает в доходах только комиссионное вознаграждение.
Налогообложение при субкомиссии
🔹 Для комитента (вы):
Ваш доход по УСН — это вся сумма, за которую товар был продан покупателю через Wildberries, согласно отчету комиссионера.
Даже если комиссионер удержал часть суммы в качестве своего вознаграждения, база для налогообложения по УСН у вас — полная сумма реализации, а не договорная «минимальная цена».
🔹 Для комиссионера:
Доход комиссионера — это только его вознаграждение.
Он начисляет и платит УСН 6% только с этой суммы.
Пример расчета
Описание
Сумма
Налоговая база для УСН 6%
Продажа на Wildberries
100 000 ₽
100 000 ₽ (комитент)
Вознаграждение комиссионера
10 000 ₽
10 000 ₽ (комиссионер)
Переведено комитенту
90 000 ₽
—
✅ Комитент отражает доход 100 000 ₽ и платит УСН 6% с этой суммы.
✅ Комиссионер отражает доход 10 000 ₽ и платит УСН 6% с этой суммы.
Почему нельзя использовать «минимальную цену»
Некоторые комитенты считают, что для расчета налога можно ориентироваться на договорную «минимальную цену» с комиссионером. Однако это противоречит налоговому законодательству: для целей УСН доходом признается фактическая сумма, полученная при продаже товаров, даже если она превышает установленную в договоре цену.
Форум Клерка: обсуждение темы
Этот вопрос активно обсуждается на форуме Клерка в теме «Продажа на маркетплейсе через субкомиссионера», где специалисты делятся практическим опытом и разъяснениями. Рекомендуем ознакомиться с мнениями коллег и задать свой вопрос, если ситуация требует индивидуального подхода.
Вывод
При продаже через маркетплейс по схеме субкомиссии:
Комитент обязан включить в доход всю сумму, по которой товар фактически реализован на маркетплейсе, и начислить с неё УСН 6%.
Комиссионер платит налог только с суммы своего комиссионного вознаграждения.
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