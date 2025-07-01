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Обучение для бухгалтеров
📚 💻 Мастер-классы по отчетам, новые правила расчета среднего заработка, налоговые проверки: новинки и обновления бухгалтерской подписки Клерк.Премиум в июле 2025 года

📚 💻 Мастер-классы по отчетам, новые правила расчета среднего заработка, налоговые проверки: новинки и обновления бухгалтерской подписки Клерк.Премиум в июле 2025 года

Очередной сезон отчетности 2025 скоро будет открыт. Пора готовиться к изменениям в расчете среднего заработка, заработал электронный реестр воинского учета, бухгалтеры учатся использовать искусственный интеллект в работе. Разобраться в изменениях и успешно сдать отчетность поможет подписка Клерк.Премиум. Рассказываем обо всех обновлениях.

Бухгалтеру некогда перечитывать тонны нормативки, а ведь даже простое письмо Минфина иногда может в корне поменять подход к заполнению отчета.

Мы вас спасем — с подпиской Клерк.Премиум вы будете знать, как правильно заполнить 6-НДФЛ за полугодие, какие сведения подавать в реестр воинского учета, что изменить в кадровых документах из-за новых правил расчета среднего заработка и как придется по-новому считать отпускные.

Марафон мастер-классов по отчетности за полугодие 2025

Специально для подписчиков Клерк.Премиум на июль мы запланировали серию мастер-классов — настоящий марафон отчетности, который проведут наши эксперты.

Марафон пройдет в формате тренингов, где вы в режиме реального времени будете заполнять самые сложные отчеты за 2 квартал по новым формам, получите ответы и рекомендации из первых рук.

Вебинары

С 1 сентября 2025 г. меняется расчет среднего заработка, в подписке появится запись июньского вебинара «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Также появится новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка, изменения в зарплате и кадрах». Найти его можно будет в каталоге курсов.

Мы точно не оставим без внимания налоги и отчетность:

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал

8 июля

15:00

2

Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году

10 июля

11:00

3

Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС

10 июля

15:00

4

УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание

15 июля

15:00

Лето — отличное время для того, чтобы не только отдохнуть, но и начать что-то новое. Например, освоить новую профессию или получить навыки для карьерного роста.

Выбрали для вас самые высокооплачиваемые направления (ВЭД и аналитика 1С) и попросили экспертов рассказать, как войти в эти сферы и увеличить свой доход. А еще расскажем об особенностях работы бухгалтера в торговле.

Тема вебинара

Дата

Время (мск)

1

Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать

2 июля

11:00

2

Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С

4 июля

11:00

3

Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С

21 июля

11:00

4

Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета

24 июля

11:00

Мини-курсы

Короткие ролики не займут больше пяти минут вашего времени. Коротко и понятно объясним, как действовать бухгалтеру в разных рабочих ситуациях. Найти все мини-курсы можно здесь.

Много материалов эксперты подготовят про налоги:

  • Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки

  • Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям

  • Патент на розничную торговлю: кто может получить и как рассчитать его стоимость

  • Как продлить квалифицированную электронную подпись

  • Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять по ним вычет НДС

  • Как в налоговом учете признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит

  • Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС

В июле пора отпусков, а значит будем разбирать вопросы про отпуск и отпускные и другие кадровые ситуации:

  • Отпуск начинается с 1-го числа: как рассчитать отпускные

  • Можно ли взыскать штраф за опоздание работника

  • Сотрудник работает неполное время: как сверить зарплату с уровнем МРОТ

  • Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня

  • Что учесть работодателю при труде в жаркую погоду

  • Как перевести работника на другую должность и заполнить трудовую книжку

Вас ждут и другие разборы. Не забывайте заглядывать в личный кабинет подписчика и следить за обновлениями.

Новые онлайн-курсы в подписке

Расчет среднего заработка по новым правилам

Уже рассказали, что в июле загрузим новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка, изменения в зарплате и кадрах», чтобы у вас было время хорошо изучить тему и подготовиться к работе по новым правилам.

Что будет в курсе:

  • Какие выплаты нужно включить в расчет среднего.

  • От чего теперь зависит размер выплат при увольнении.

  • Как учитывать премии в расчете среднего заработка и др.

Подписка может быть полезна не только бухгалтеру, но и кадровику, ведь у нас много вебинаров и разборов посвященных кадровому и воинскому учету.

Воинский учет с новым реестром

Заработал электронный реестр воинского учета. О том, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы, разбираем на новом курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей», уже в июле добавим его в подписку!

Что в курсе:

  • Пошаговый алгоритм по ведению воинского учета.

  • Образцы всех документов для подачи их через электронный реестр по правилам 2025 года.

  • Инструкция по ведению воинского учета в ЗУ и др.

Налоговые проверки

Бухгалтеры вовсю получают от ФНС требования по отчетности за 1 квартал, а скоро полетят запросы за полугодие. Быть готовыми к проверкам вам поможет новый онлайн-курс «Налоговые проверки — 2025».

Что будет в курсе:

  • Тренды налогового администрирования.

  • Методы контроля и частые претензии ФНС в 2025 году.

  • Особенности предпроверочного анализа и полномочий налоговиков.

  • Порядок проведения камеральных и выездных проверок, способы защиты своих прав и обжалования результатов и др.

Мы также подготовили обновления для онлайн-курсов — записали уроки про искусственный интеллект в работе бухгалтера.

Вы узнаете, как рассчитывать налоги и проводить финансовый анализ в DeepSeek, генерировать ответы, офферы, шаблоны писем и изображения в Qwen, применять Perplexity и ChatGPT. Сейчас бухгалтеру не достаточно знать только Excel и 1С, не пропустите важные тренды в профессии.

Разборы

Разборы — небольшие экспертные статьи, в которых подробно разбираем конкретный вопрос из работы бухгалтера, свежие изменения в налогах и учете, даем инструкции, образцы, собираем самые важные разъяснения.

Какие темы вас ждут ждут в июле:

  • Самые важные письма Минфина и ФНС за июнь 2025

  • Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году

  • Инструкция по работе с ПБУ 18/02 в 2025 году

  • Когда обеспечительный платеж облагается налогом на прибыль

  • Как учитывать материалы, полученные при демонтаже ОС

  • Продажа объекта незавершенного строительства: особенности бухучета

  • Как отражать в декларации по прибыли авансовые платежи по имущественным налогам

  • Какие налоги войдут в уведомление в июле 2025

  • Какие документы нужны для вычетов по НДС

  • Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года

  • Когда работник не может требовать компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки

  • Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период

  • За что отвечают руководители компаний и можно ли с них взыскать убытки

  • Когда на подотчетные суммы могут начислить НДФЛ и страховые взносы

Кроме того, в июне база вопросов и ответов в Клерк.Консультациях (входят в подписку — безлимитно!) пополнилась на 1000 новых консультаций. Вы и сами можете задать вопрос эксперту.

Как получить доступ к закрытым материалам от экспертов «Клерка»

Подписку создают опытные эксперты с многолетним стажем работы и редакторы «Клерка». Мы собираем для вас только то, что действительно необходимо в работе и даем понятные и простые инструкции. Подписчики также могут пользоваться всеми возможностями нашей СПС.

С подпиской вы сможете обращаться к нашим экспертам за профессиональными советами не думая об ограничениях, так как в Клерк.Премиум включены безлимитные консультации со специалистами. Среднее время ответа — 2,5-3 часа.

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

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