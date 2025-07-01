📚 💻 Мастер-классы по отчетам, новые правила расчета среднего заработка, налоговые проверки: новинки и обновления бухгалтерской подписки Клерк.Премиум в июле 2025 года

Вебинары

С 1 сентября 2025 г. меняется расчет среднего заработка, в подписке появится запись июньского вебинара «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Также появится новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка, изменения в зарплате и кадрах». Найти его можно будет в каталоге курсов.

Мы точно не оставим без внимания налоги и отчетность:

Лето — отличное время для того, чтобы не только отдохнуть, но и начать что-то новое. Например, освоить новую профессию или получить навыки для карьерного роста.

Выбрали для вас самые высокооплачиваемые направления (ВЭД и аналитика 1С) и попросили экспертов рассказать, как войти в эти сферы и увеличить свой доход. А еще расскажем об особенностях работы бухгалтера в торговле.