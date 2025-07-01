📚 💻 Мастер-классы по отчетам, новые правила расчета среднего заработка, налоговые проверки: новинки и обновления бухгалтерской подписки Клерк.Премиум в июле 2025 года

Бухгалтеру некогда перечитывать тонны нормативки, а ведь даже простое письмо Минфина иногда может в корне поменять подход к заполнению отчета.
Мы вас спасем — с подпиской Клерк.Премиум вы будете знать, как правильно заполнить 6-НДФЛ за полугодие, какие сведения подавать в реестр воинского учета, что изменить в кадровых документах из-за новых правил расчета среднего заработка и как придется по-новому считать отпускные.
Марафон мастер-классов по отчетности за полугодие 2025
Специально для подписчиков Клерк.Премиум на июль мы запланировали серию мастер-классов — настоящий марафон отчетности, который проведут наши эксперты.
Марафон пройдет в формате тренингов, где вы в режиме реального времени будете заполнять самые сложные отчеты за 2 квартал по новым формам, получите ответы и рекомендации из первых рук.
Вебинары
С 1 сентября 2025 г. меняется расчет среднего заработка, в подписке появится запись июньского вебинара «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Также появится новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка, изменения в зарплате и кадрах». Найти его можно будет в каталоге курсов.
Мы точно не оставим без внимания налоги и отчетность:
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
8 июля
15:00
2
10 июля
11:00
3
10 июля
15:00
4
УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание
15 июля
15:00
Лето — отличное время для того, чтобы не только отдохнуть, но и начать что-то новое. Например, освоить новую профессию или получить навыки для карьерного роста.
Выбрали для вас самые высокооплачиваемые направления (ВЭД и аналитика 1С) и попросили экспертов рассказать, как войти в эти сферы и увеличить свой доход. А еще расскажем об особенностях работы бухгалтера в торговле.
№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
2 июля
11:00
2
Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
4 июля
11:00
3
21 июля
11:00
4
Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
24 июля
11:00
Мини-курсы
Короткие ролики не займут больше пяти минут вашего времени. Коротко и понятно объясним, как действовать бухгалтеру в разных рабочих ситуациях. Найти все мини-курсы можно здесь.
Много материалов эксперты подготовят про налоги:
Пояснения по НДС в электронной форме: когда предоставлять и в какие сроки
Как уплачивать НДФЛ по обособленным подразделениям
Патент на розничную торговлю: кто может получить и как рассчитать его стоимость
Как продлить квалифицированную электронную подпись
Длящиеся услуги: как признавать в расходах и можно ли заявлять по ним вычет НДС
Как в налоговом учете признавать расходы на амортизацию ОС, купленного в кредит
Как исправить ошибки в платежном поручении в ФНС
В июле пора отпусков, а значит будем разбирать вопросы про отпуск и отпускные и другие кадровые ситуации:
Отпуск начинается с 1-го числа: как рассчитать отпускные
Можно ли взыскать штраф за опоздание работника
Сотрудник работает неполное время: как сверить зарплату с уровнем МРОТ
Можно ли предоставить работнику отпуск с завтрашнего дня
Что учесть работодателю при труде в жаркую погоду
Как перевести работника на другую должность и заполнить трудовую книжку
Вас ждут и другие разборы. Не забывайте заглядывать в личный кабинет подписчика и следить за обновлениями.
Новые онлайн-курсы в подписке
Расчет среднего заработка по новым правилам
Уже рассказали, что в июле загрузим новый онлайн-курс «Расчет среднего заработка, изменения в зарплате и кадрах», чтобы у вас было время хорошо изучить тему и подготовиться к работе по новым правилам.
Что будет в курсе:
Какие выплаты нужно включить в расчет среднего.
От чего теперь зависит размер выплат при увольнении.
Как учитывать премии в расчете среднего заработка и др.
Подписка может быть полезна не только бухгалтеру, но и кадровику, ведь у нас много вебинаров и разборов посвященных кадровому и воинскому учету.
Воинский учет с новым реестром
Заработал электронный реестр воинского учета. О том, как начать работать в личном кабинете реестра воинского учета и как подавать через него сведения, чтобы не получить штрафы, разбираем на новом курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей», уже в июле добавим его в подписку!
Что в курсе:
Пошаговый алгоритм по ведению воинского учета.
Образцы всех документов для подачи их через электронный реестр по правилам 2025 года.
Инструкция по ведению воинского учета в ЗУ и др.
Налоговые проверки
Бухгалтеры вовсю получают от ФНС требования по отчетности за 1 квартал, а скоро полетят запросы за полугодие. Быть готовыми к проверкам вам поможет новый онлайн-курс «Налоговые проверки — 2025».
Что будет в курсе:
Тренды налогового администрирования.
Методы контроля и частые претензии ФНС в 2025 году.
Особенности предпроверочного анализа и полномочий налоговиков.
Порядок проведения камеральных и выездных проверок, способы защиты своих прав и обжалования результатов и др.
Мы также подготовили обновления для онлайн-курсов — записали уроки про искусственный интеллект в работе бухгалтера.
Вы узнаете, как рассчитывать налоги и проводить финансовый анализ в DeepSeek, генерировать ответы, офферы, шаблоны писем и изображения в Qwen, применять Perplexity и ChatGPT. Сейчас бухгалтеру не достаточно знать только Excel и 1С, не пропустите важные тренды в профессии.
Разборы
Разборы — небольшие экспертные статьи, в которых подробно разбираем конкретный вопрос из работы бухгалтера, свежие изменения в налогах и учете, даем инструкции, образцы, собираем самые важные разъяснения.
Какие темы вас ждут ждут в июле:
Самые важные письма Минфина и ФНС за июнь 2025
Сколько платить за патент для мигрантов в 2025 году
Инструкция по работе с ПБУ 18/02 в 2025 году
Когда обеспечительный платеж облагается налогом на прибыль
Как учитывать материалы, полученные при демонтаже ОС
Продажа объекта незавершенного строительства: особенности бухучета
Как отражать в декларации по прибыли авансовые платежи по имущественным налогам
Какие налоги войдут в уведомление в июле 2025
Какие документы нужны для вычетов по НДС
Новые требования к кассовым чекам с 1 сентября 2025 года
Когда работник не может требовать компенсацию за задержку выдачи трудовой книжки
Можно ли перенести полученный вычет по НДС на более поздний период
За что отвечают руководители компаний и можно ли с них взыскать убытки
Когда на подотчетные суммы могут начислить НДФЛ и страховые взносы
Кроме того, в июне база вопросов и ответов в Клерк.Консультациях (входят в подписку — безлимитно!) пополнилась на 1000 новых консультаций. Вы и сами можете задать вопрос эксперту.
Как получить доступ к закрытым материалам от экспертов «Клерка»
Подписку создают опытные эксперты с многолетним стажем работы и редакторы «Клерка». Мы собираем для вас только то, что действительно необходимо в работе и даем понятные и простые инструкции. Подписчики также могут пользоваться всеми возможностями нашей СПС.
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