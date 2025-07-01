Как выбрать надежного авиаэкспедитора: риски, ловушки и инструкция для бизнеса

Доставка товаров из-за рубежа в условиях сегодняшней геополитической нестабильности — настоящее испытание для компаний. Страны Запада и Россию теперь соединяют сложные маршруты с транзитами через несколько государств и постоянным контролем за соблюдением санкционных требований.

Бывают ситуации, когда грузы блокируют даже на нейтральных территориях. Как бизнесу не потерять деньги, время и репутацию? Почему надежный авиаэкспедитор стал ключевым партнером для импортеров и экспортеров, расскажем в этой статье.

Почему выбор экспедитора сегодня критически важен

Еще несколько лет назад логистика казалась понятной и даже рутинной. Сегодня ошибки, небрежные формулировки в договорах, отсутствие опыта у исполнителя могут привести к серьезным последствиям — от ареста груза до многомесячных задержек и финансовых потерь.

Причин этому несколько.

Геополитическая нестабильность. Новые и неожиданные ограничения появляются почти еженедельно, регулярно обновляется список санкционных товаров (сегодня он включает более 13 000 позиций).

Сложности в построении цепочек доставки. Если раньше можно было обойтись прямой схемой, то сейчас обычная цепочка включает минимум три страны с двумя операторами.

Потеря прямых маршрутов. Между Россией и Европой/США почти не осталось прямых перевозок, а репутационные риски для западных компаний стали заметно выше — даже если товар не находится под санкциями.

Непрозрачность страховки . Еще несколько лет назад груз можно было застраховать «от и до» — сегодня же страховые кейсы стали сложнее, а прозрачность ниже.

Ошибки посредников. По данным Торгово-промышленной палаты, в 2024 году 65% инцидентов в логистике РФ были связаны не со сложными погодными условиями или таможней, а с ошибками посредников.

Критерии выбора авиаэкспедитора: чек-лист для бизнеса

Чтобы не совершить ошибок, необходимо детально проанализировать экспедитора по нескольким пунктам. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.

Зарубежная инфраструктура и международное присутствие

У компании должны быть зарегистрированные юрлица не только в России, но и за рубежом. Проверьте, входит ли экспедитор в международные ассоциации (GLA, WCA, FIATA, IATA и др.), и запросите membership certificates (сертификаты членства), лицензии, трейд-лайсенсы.

Практический опыт, рекомендации и статистика

Запросите статистику по перевозкам: сколько, каких грузов и по каким маршрутам было перемещено за последний год, есть ли опыт проведения транзитных/санкционно-чувствительных поставок.

Особое внимание — наличию опыта в необходимой отрасли. Доставка фармы, нефтегаза, предметов интерьера различаются между собой кардинально!

Посмотрите экспертные публикации и вебинары: говорит ли компания на профессиональном языке?

Экспертиза и специализация

Уточните, есть ли у команды международные сертификаты.

Запросите, с какими линиями экспедитор работает напрямую.

Найдите подтверждение опыта форс-мажорных ситуаций: пусть покажут, как решали реальные кейсы.

Страхование

Груз и ответственность экспедитора должны быть застрахованы только в крупных, известных страховых компаниях.

Проверьте, насколько прозрачно в компании выстроена система отслеживания статусов груза.

Коммуникация

Какой канал для связи выбирает экспедитор? Будет ли у вас персональный менеджер и как часто вы будете получать статусы по грузу (email/WhatsApp/Telegram)?

Как быстро реагируют специалисты экспедитора на ваши запросы? Хороший сервис — это не только скорость, но и понятная, своевременная реакция.

Оцените, насколько вам комфортно общаться с менеджерами: международные перевозки — история не на один вечер.

Чем может обернуться работа с некомпетентным экспедитором

Практика показывает, что риски сейчас максимальны.

Риски блокировки грузов

Любая ошибка в документах может привести к задержке, штрафам, отказу в выпуске груза, а иногда и к аресту партии на месяцы и годы.

Юридическая незащищенность

Некомпетентные экспедиторы зачастую стремятся полностью снять с себя ответственность, составляя договоры так, чтобы ни за что не отвечать. В результате все возможные риски ложатся на клиента.

Потери груза и сорванные поставки

Реальная история: из-за банальной ошибки менеджера в инвойсе груз арестован, а компания-владелец несет не только прямые убытки, но и платит неустойку по тендеру.

Скрытые финансовые потери

Отсутствие контроля, нехватка опыта в специфике груза (температурный режим, упаковка, срочность) — это убытки, которые перекладывают на клиента.

Чек-лист: 10 обязательных вопросов экспедитору перед подписанием договора

Убедитесь, что ответы экспедитора на все эти вопросы вам понятны и полностью устраивают.

Есть ли зарегистрированные компании и/или представительства за рубежом? Входит ли компания в международные логистические ассоциации? С какими линиями компания работает напрямую? Какие транзитные хабы и почему используются? Как компания организует экспорт/реэкспорт и трансшипмент? Как устроена система отслеживания груза? Кто будет курировать ваш груз и всегда ли это «одно окно»? Где и как страхуются грузы/ответственность? Есть ли опыт похожих кейсов, можно ли посмотреть статистику? Сколько форс-мажорных ситуаций было за последний год и как их решали?

Что должно быть отражено в договоре

В контракте (договоре на транспортно-экспедиционные услуги) обязательно должны быть:

четко прописанная ответственность сторон (экспедитора и клиента);

порядок и условия страхования груза ;

ссылки на форму поручения экспедитору (поручение должно быть неотъемлемой частью договора);

условия и сроки оплаты — в том числе возврата денег при нарушении обязательств.

Ценообразование: где ловушки

Очень часто низкие ставки — это маркетинговый ход. Изучайте условия котировок!

На что смотреть:

что включено в ставку , а что нет;

условия поставки по Инкотермс (International Commercial Terms) — это набор международных правил, которые определяют условия поставки товаров (CPT, DAP, DDP и пр.);

какие сборы/расходы появляются в ходе доставки — топливные надбавки, документальные платежи, внутригородская доставка, ПРР (погрузочно-разгрузочные работы);

требуйте детализацию суммы — добросовестный экспедитор всегда предоставит конкретику.

Красные флаги: когда точно не стоит работать с экспедитором

Один или несколько из этих опасных сигналов — причина отказаться от сотрудничества.

Слишком простой договор: одностраничный шаблон, в котором экспедитор ни за что не отвечает.

Отсутствие оперативности и понимания специфики : менеджер не может с ходу назвать нюансы или детали выбранного маршрута.

Заниженные ставки по сравнению с рынком : если сильно дешевле — почти всегда есть подвох.

Нет членства в международных ассоциациях и представительства за рубежом: вероятно, компания — лишь посредник, который перепродает чужие услуги, не неся никакой ответственности.

Нежелание раскрывать реальные цифры по кейсам и маршрутам: отсутствие статистики, даже обезличенной, говорит о слабом опыте.

Заключение

Потери грузов, срывы контрактов, многомесячные задержки, судебные споры за рубежом и штрафы — не вымысел, а реальность сегодняшней внешнеэкономической логистики. Быть педантичным, задавать неудобные вопросы и просить предоставлять все необходимые данные — теперь это проявление благоразумия, а не недоверия.

Внимательно читайте договор и не пренебрегайте страховкой даже для небольших партий. Заплатить «лишние» 0,2% проще и выгоднее, чем месяцами «отбивать» свой груз из ареста и терять клиента.