Новая реальность для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных надбавок теперь в общей базе

Эта статья появилась после обсуждения на профессиональном форуме бухгалтеров, где коллеги выясняли, как теперь правильно считать НДФЛ с северных и районных надбавок для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных и районных надбавок по зарплате иностранца на патенте
Поводом для споров стало письмо ФНС от 17.06.2025 № ЗГ‑2‑11/9888@, которое кардинально меняет подход к налогообложению таких доходов. Разбираемся, что изменилось и как это отразится на расчётах в бухгалтерии.
Что изменилось для иностранцев на патенте в 2025 году?
Согласно свежему разъяснению ФНС, для нерезидентов, работающих в России по патенту, все доходы, включая северные и районные надбавки, теперь входят в одну налоговую базу. Это значит, что они облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ для нерезидентов (п. 3.1 ст. 224 НК РФ):
13% на доходы до 2,4 млн ₽;
15% с 2,4 до 5 млн ₽;
18% с 5 до 20 млн ₽;
20% с 20 до 50 млн ₽;
22% на доходы свыше 50 млн ₽.
Отдельно считать и облагать надбавки больше не нужно и нельзя — всё суммируется в общую налоговую базу.
Чем это грозит для бухгалтера и работодателя?
Для северных и приравненных к ним территорий, где размеры районных и северных надбавок могут быть значительными, новый порядок может привести к заметному росту суммы удерживаемого НДФЛ. Особенно это актуально для высокооплачиваемых иностранных специалистов, доходы которых быстро пересекают пороговые значения шкалы.
Важно понимать: если бухгалтер продолжит делить доходы на «основную зарплату» и «надбавки» с раздельным налогообложением, это будет нарушением требований НК РФ в трактовке ФНС. Новая позиция налоговой — это не временная рекомендация, а официальная практика, которой нужно строго следовать.
Новая реальность
Если раньше можно было интерпретировать порядок налогообложения северных надбавок для иностранцев по-разному, то теперь ФНС закрепила единый подход. В 2025 году работодатели обязаны удерживать НДФЛ с общей суммы всех выплат иностранцу на патенте с применением прогрессивной шкалы. Это стоит учесть при расчёте налоговой нагрузки и при заключении трудовых договоров с такими работниками.
Ссылки по теме
Начать дискуссию