Новая реальность для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных надбавок теперь в общей базе

Эта статья появилась после обсуждения на профессиональном форуме бухгалтеров, где коллеги выясняли, как теперь правильно считать НДФЛ с северных и районных надбавок для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных и районных надбавок по зарплате иностранца на патенте

Поводом для споров стало письмо ФНС от 17.06.2025 № ЗГ‑2‑11/9888@, которое кардинально меняет подход к налогообложению таких доходов. Разбираемся, что изменилось и как это отразится на расчётах в бухгалтерии.