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НДФЛ

Новая реальность для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных надбавок теперь в общей базе

С 17 июня 2025 года ФНС подтвердила: северные и районные надбавки иностранцев на патенте облагаются вместе с зарплатой по прогрессивной шкале НДФЛ. Это увеличивает налоговую нагрузку и требует пересмотра расчётов.

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Эта статья появилась после обсуждения на профессиональном форуме бухгалтеров, где коллеги выясняли, как теперь правильно считать НДФЛ с северных и районных надбавок для иностранцев на патенте: НДФЛ с северных и районных надбавок по зарплате иностранца на патенте

Поводом для споров стало письмо ФНС от 17.06.2025 № ЗГ‑2‑11/9888@, которое кардинально меняет подход к налогообложению таких доходов. Разбираемся, что изменилось и как это отразится на расчётах в бухгалтерии.

Что изменилось для иностранцев на патенте в 2025 году?

Согласно свежему разъяснению ФНС, для нерезидентов, работающих в России по патенту, все доходы, включая северные и районные надбавки, теперь входят в одну налоговую базу. Это значит, что они облагаются по прогрессивной шкале НДФЛ для нерезидентов (п. 3.1 ст. 224 НК РФ):

  • 13% на доходы до 2,4 млн ₽;

  • 15% с 2,4 до 5 млн ₽;

  • 18% с 5 до 20 млн ₽;

  • 20% с 20 до 50 млн ₽;

  • 22% на доходы свыше 50 млн ₽.

Отдельно считать и облагать надбавки больше не нужно и нельзя — всё суммируется в общую налоговую базу.

Чем это грозит для бухгалтера и работодателя?

Для северных и приравненных к ним территорий, где размеры районных и северных надбавок могут быть значительными, новый порядок может привести к заметному росту суммы удерживаемого НДФЛ. Особенно это актуально для высокооплачиваемых иностранных специалистов, доходы которых быстро пересекают пороговые значения шкалы.

Важно понимать: если бухгалтер продолжит делить доходы на «основную зарплату» и «надбавки» с раздельным налогообложением, это будет нарушением требований НК РФ в трактовке ФНС. Новая позиция налоговой — это не временная рекомендация, а официальная практика, которой нужно строго следовать.

Новая реальность

Если раньше можно было интерпретировать порядок налогообложения северных надбавок для иностранцев по-разному, то теперь ФНС закрепила единый подход. В 2025 году работодатели обязаны удерживать НДФЛ с общей суммы всех выплат иностранцу на патенте с применением прогрессивной шкалы. Это стоит учесть при расчёте налоговой нагрузки и при заключении трудовых договоров с такими работниками.

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Дата публикации: 01.07.2025, 16:18

Рубрика:
НДФЛ

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