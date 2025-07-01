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Депозиты

Налоги на проценты по депозитам для ИП: когда платить 6%, а когда 13% и 15%

Бухгалтеры и предприниматели часто недооценивают, что проценты по депозитам могут превратиться в источник налоговых рисков. Как правильно платить налоги с вкладов ИП, чтобы не получить двойное налогообложение и не нарваться на претензии налоговой? Разбираем на реальном примере

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Статья написана по мотивам обсуждения на форуме Клерка:

Налоги на депозиты для ИП, как правильно?

Не получится ли двойного налогообложения…

www.club.klerk.ru

Когда индивидуальные предприниматели открывают депозиты, важно сразу понять, как платить налоги по вкладам ИП: нужно ли применять ставку 6% в рамках УСН или платить налог на проценты по депозиту для ИП как физического лица — 13% или 15%. От правильного оформления зависит, будете ли вы переплачивать и не столкнётесь ли с двойным налогообложением.

Как облагаются проценты по депозитам для ИП

🔹 Если депозит оформлен на расчётный счёт ИП (как вклад ИП)

  • Все проценты по депозиту для ИП становятся внереализационным доходом, облагаемым налогом по УСН доходы 6%.

  • В этом случае налог на вклад ИП 2025 уплачивается с первой полученной суммы, и лимиты для физических лиц не действуют.

🔹 Если депозит оформлен на личный счёт (как вклад физлица)

  • Доходы по вкладам ИП, открытым на личный счёт, фактически становятся доходами физлица, поэтому налог на проценты по депозиту для ИП уплачивается по ставке НДФЛ:

    • До 210 тыс. руб. в год — проценты не облагаются;

    • Превышение облагается налогом: 13% с суммы до 2,4 млн руб., 15% — с превышения сверх этой суммы.

Пример

Допустим, индивидуальный предприниматель Иванов И.И. на УСН 6% открыл два депозита:

  • В Главбанке — на расчётном счёте ИП;

  • В Супербанке — на личном счёте как физлицо.

🔹 Главбанк (депозит на ИП-счёте)

Все проценты по депозиту автоматически становятся внереализационным доходом ИП. Иванов включает их в декларацию по УСН и уплачивает налог по ставке 6%. Например, если за год он получил 100 000 ₽ процентов, то заплатит 6 000 ₽ налога, и никаких претензий от налоговой по НДФЛ не будет.

🔹 Супербанк (депозит на личном счёте)
Доходы по вкладам на личном счёте Иванова облагаются как у физлица:

  • если проценты за год не превысят 210 000 ₽ — налог платить не нужно;

  • если, например, Иванов получил 300 000 ₽ процентов, то с превышения 90 000 ₽ (300 000 – 210 000) придётся заплатить 13% (11 700 ₽), а если доход превысит 2,4 млн руб., то уже 15% на сумму сверх этого порога.

Таблица: как облагаются проценты по депозитам ИП и физлиц

Параметр

Депозит на ИП-счёте (Главбанк)

Депозит на личном счёте (Супербанк)

Тип налога

УСН доходы

НДФЛ

Ставка налога

6%

13% с превышения свыше 210 тыс. руб., 15% с 2,4 млн руб.

Лимит, не облагаемый налогом

Не применяется

До 210 тыс. руб. в год без налога

Необходимость подавать декларацию

Да, в декларации по УСН

Да, в декларации 3-НДФЛ при превышении лимита

Риск двойного налогообложения

Нет

Есть, если считать доход ИП и физлица одновременно

Как избежать двойного налогообложения

Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда налоговая потребует уплатить и 6% по УСН, и 13%/15% НДФЛ с одного и того же дохода, важно правильно оформить депозит:

  • открывайте вклад на расчётный счёт ИП для уплаты налога 6% в рамках УСН;

  • при открытии депозита на личный счёт будьте готовы декларировать превышение лимита и платить НДФЛ.

Почему важно правильное оформление

Банки сообщают налоговой о доходах по депозитам физических лиц. Но если вклад оформлен на ИП-счёт, информация передаётся как доход ИП, и налоговая не начислит НДФЛ повторно. Это исключает двойное налогообложение и позволяет оптимизировать налоги по вкладам ИП.

Заключение

Оформление депозита на ИП-счёт позволяет включать проценты в декларацию УСН с уплатой 6% налога и избежать НДФЛ. Если же депозит оформлен на личный счёт, действует лимит 210 тыс. руб., после которого начисляется НДФЛ 13% или 15%. Правильное оформление — ключ к законной налоговой оптимизации и спокойствию при проверках.


Дата публикации: 01.07.2025, 23:58

Рубрика:
Депозиты

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