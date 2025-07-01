Налоги на проценты по депозитам для ИП: когда платить 6%, а когда 13% и 15%

Бухгалтеры и предприниматели часто недооценивают, что проценты по депозитам могут превратиться в источник налоговых рисков. Как правильно платить налоги с вкладов ИП, чтобы не получить двойное налогообложение и не нарваться на претензии налоговой? Разбираем на реальном примере

Статья написана по мотивам обсуждения на форуме Клерка:

Налоги на депозиты для ИП, как правильно? Не получится ли двойного налогообложения… www.club.klerk.ru

Когда индивидуальные предприниматели открывают депозиты, важно сразу понять, как платить налоги по вкладам ИП: нужно ли применять ставку 6% в рамках УСН или платить налог на проценты по депозиту для ИП как физического лица — 13% или 15%. От правильного оформления зависит, будете ли вы переплачивать и не столкнётесь ли с двойным налогообложением.

Как облагаются проценты по депозитам для ИП

🔹 Если депозит оформлен на расчётный счёт ИП (как вклад ИП)

Все проценты по депозиту для ИП становятся внереализационным доходом, облагаемым налогом по УСН доходы 6%.

В этом случае налог на вклад ИП 2025 уплачивается с первой полученной суммы, и лимиты для физических лиц не действуют.

🔹 Если депозит оформлен на личный счёт (как вклад физлица)

Доходы по вкладам ИП, открытым на личный счёт, фактически становятся доходами физлица, поэтому налог на проценты по депозиту для ИП уплачивается по ставке НДФЛ: До 210 тыс. руб. в год — проценты не облагаются; Превышение облагается налогом: 13% с суммы до 2,4 млн руб., 15% — с превышения сверх этой суммы.



Пример Допустим, индивидуальный предприниматель Иванов И.И. на УСН 6% открыл два депозита: В Главбанке — на расчётном счёте ИП;

В Супербанке — на личном счёте как физлицо. 🔹 Главбанк (депозит на ИП-счёте)

Все проценты по депозиту автоматически становятся внереализационным доходом ИП. Иванов включает их в декларацию по УСН и уплачивает налог по ставке 6%. Например, если за год он получил 100 000 ₽ процентов, то заплатит 6 000 ₽ налога, и никаких претензий от налоговой по НДФЛ не будет. Все проценты по депозиту автоматически становятся внереализационным доходом ИП. Иванов включает их в декларацию по УСН и уплачивает налог по ставке 6%. Например, если за год он получил 100 000 ₽ процентов, то заплатит 6 000 ₽ налога, и никаких претензий от налоговой по НДФЛ не будет. 🔹 Супербанк (депозит на личном счёте)

Доходы по вкладам на личном счёте Иванова облагаются как у физлица: если проценты за год не превысят 210 000 ₽ — налог платить не нужно;

если, например, Иванов получил 300 000 ₽ процентов, то с превышения 90 000 ₽ (300 000 – 210 000) придётся заплатить 13% (11 700 ₽), а если доход превысит 2,4 млн руб., то уже 15% на сумму сверх этого порога. Таблица: как облагаются проценты по депозитам ИП и физлиц Параметр Депозит на ИП-счёте (Главбанк) Депозит на личном счёте (Супербанк) Тип налога УСН доходы НДФЛ Ставка налога 6% 13% с превышения свыше 210 тыс. руб., 15% с 2,4 млн руб. Лимит, не облагаемый налогом Не применяется До 210 тыс. руб. в год без налога Необходимость подавать декларацию Да, в декларации по УСН Да, в декларации 3-НДФЛ при превышении лимита Риск двойного налогообложения Нет Есть, если считать доход ИП и физлица одновременно

Как избежать двойного налогообложения

Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда налоговая потребует уплатить и 6% по УСН, и 13%/15% НДФЛ с одного и того же дохода, важно правильно оформить депозит:

открывайте вклад на расчётный счёт ИП для уплаты налога 6% в рамках УСН;

при открытии депозита на личный счёт будьте готовы декларировать превышение лимита и платить НДФЛ.

Почему важно правильное оформление

Банки сообщают налоговой о доходах по депозитам физических лиц. Но если вклад оформлен на ИП-счёт, информация передаётся как доход ИП, и налоговая не начислит НДФЛ повторно. Это исключает двойное налогообложение и позволяет оптимизировать налоги по вкладам ИП.

Заключение

Оформление депозита на ИП-счёт позволяет включать проценты в декларацию УСН с уплатой 6% налога и избежать НДФЛ. Если же депозит оформлен на личный счёт, действует лимит 210 тыс. руб., после которого начисляется НДФЛ 13% или 15%. Правильное оформление — ключ к законной налоговой оптимизации и спокойствию при проверках.