Мифы и правда о маркировке «Честный знак»

Миф № 1: маркировка — это просто очередной налог для бизнеса

Факт: стоимость маркировки настолько мала, что 99% бизнеса ее даже не ощутит.

Инициатива создания системы «Честный знак» принадлежит Минпромторгу при поддержке других госструктур, включая ФТС. Система внедрялась в рамках борьбы с теневым оборотом товаров (от обуви до парфюмерии и лекарств), и сегодня она позволяет отслеживать путь продукции от производства до конечного потребителя.

Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это частно-государственное партнерство, в котором 50% принадлежит Ростеху. Инфраструктура создавалась на частично заемные средства, поскольку требовались инвестиции в IT-системы, поддержку бизнеса и маркетинг. Поэтому первые годы ЦРПТ работал себе в убыток.

Основной аргумент противников маркировки — стоимость кода, которая якобы является очередной налоговой нагрузкой.

На деле код DataMatrix обходится бизнесу в 50 копеек (без НДС), а полная стоимость нанесения на товар составляет около 7–8 рублей. Получается, что даже при продаже товара стоимостью 1000 рублей, доля издержек на маркировку оказывается 0,85% — меньше процента.

Безусловно, маркировка требует первоначальных инвестиций. Например, автоматизация нанесения кода на производственной линии стоит миллионы. Но для крупных производителей это одноразовые вложения, которые быстро окупаются.

Компании, в том числе международные, работающие с постоянными отгрузками, уже интегрировали оборудование на своих заводах. А российские IT-интеграторы даже экспортируют такие решения.

Для небольших поставщиков маркировка может показаться затратной, особенно если продукция дешевая или партии нерегулярные. Однако даже в этом случае средняя стоимость нанесения остается в пределах 1–2% от цены товара. Кроме того, малый бизнес может использовать внешние сервисы или договориться с импортером о маркировке на таможенных складах.

Важно понимать: большинство возмущений исходит не от законопослушных предпринимателей, а от участников серого рынка, которым маркировка объективно мешает. И причина отнюдь не в ее дороговизне.

Большая часть логистического и маркетплейс-бизнеса все еще работает в серой зоне: зарплаты в конвертах, фиктивные поставщики, фиктивная локализация, поддельные сертификаты. Масштабная маркировка помогает выстроить прозрачную систему, где подобные схемы не могут работать.