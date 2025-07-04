Мифы и правда о маркировке «Честный знак»

В статье развеяли мифы о системе «Честный знак», а также разобрали ключевые аргументы в пользу ее внедрения.
Миф № 1: маркировка — это просто очередной налог для бизнеса
Факт: стоимость маркировки настолько мала, что 99% бизнеса ее даже не ощутит.
Инициатива создания системы «Честный знак» принадлежит Минпромторгу при поддержке других госструктур, включая ФТС. Система внедрялась в рамках борьбы с теневым оборотом товаров (от обуви до парфюмерии и лекарств), и сегодня она позволяет отслеживать путь продукции от производства до конечного потребителя.
Оператор системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Это частно-государственное партнерство, в котором 50% принадлежит Ростеху. Инфраструктура создавалась на частично заемные средства, поскольку требовались инвестиции в IT-системы, поддержку бизнеса и маркетинг. Поэтому первые годы ЦРПТ работал себе в убыток.
Основной аргумент противников маркировки — стоимость кода, которая якобы является очередной налоговой нагрузкой.
На деле код DataMatrix обходится бизнесу в 50 копеек (без НДС), а полная стоимость нанесения на товар составляет около 7–8 рублей. Получается, что даже при продаже товара стоимостью 1000 рублей, доля издержек на маркировку оказывается 0,85% — меньше процента.
Безусловно, маркировка требует первоначальных инвестиций. Например, автоматизация нанесения кода на производственной линии стоит миллионы. Но для крупных производителей это одноразовые вложения, которые быстро окупаются.
Компании, в том числе международные, работающие с постоянными отгрузками, уже интегрировали оборудование на своих заводах. А российские IT-интеграторы даже экспортируют такие решения.
Для небольших поставщиков маркировка может показаться затратной, особенно если продукция дешевая или партии нерегулярные. Однако даже в этом случае средняя стоимость нанесения остается в пределах 1–2% от цены товара. Кроме того, малый бизнес может использовать внешние сервисы или договориться с импортером о маркировке на таможенных складах.
Важно понимать: большинство возмущений исходит не от законопослушных предпринимателей, а от участников серого рынка, которым маркировка объективно мешает. И причина отнюдь не в ее дороговизне.
Большая часть логистического и маркетплейс-бизнеса все еще работает в серой зоне: зарплаты в конвертах, фиктивные поставщики, фиктивная локализация, поддельные сертификаты. Масштабная маркировка помогает выстроить прозрачную систему, где подобные схемы не могут работать.
Миф № 2: маркировку легко подделать
Факт: легализовать подделку в системе невозможно благодаря технологии DataMatrix.
Каждому товару в системе «Честный знак» присваивается уникальный цифровой код, зарегистрированный в централизованной базе. Проверить его подлинность может любой потребитель — достаточно скачать мобильное приложение и отсканировать QR-код на упаковке.
Если товар в обороте, система покажет, что он поступил на полку легально. Если же код «выведен из оборота» (то есть товар был куплен и по нему прошла оплата), это повод насторожиться. Такой дубликат может означать, что код скопирован с уже проданного товара, а продукция по факту не учтена.
А если код не распознается вовсе — это прямой признак фальсификата. По сути, такой товар даже не зарегистрирован в системе. И в обоих случаях речь идет о нарушении закона, будь то контрафакт, контрабанда или просто уход от налогов со стороны селлера.
Сегодня за подделку маркировки предусмотрена административная ответственность от 5 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 500 тысяч для юридических. А за нарушения в особо крупных размерах грозит наказание — штраф до 1 миллиона рублей и до 5 лет лишения свободы.
Миф № 3: если есть код — значит, товар оригинальный
Факт: «Честный знак» не проверяет продукцию на подлинность, он проверяет, не уклоняется ли селлер от уплаты налогов.
Товар вполне может оказаться оригинальным, но ввезенным нелегально — так селлер уклоняется от уплаты пошлин и НДС. Дело в том, что недобросовестные продавцы пользуются пока еще существующей лазейкой и ввозят несертифицированную продукцию или используют карго-доставку. А за ее «легализацией» они обращаются к фиктивным компаниям, маскирующимся под производственные фабрики.
На деле у последних нет ни оборудования, ни производства, зато есть доступ к системе «Честный знак», что позволяет им оформлять маркировку на «серую» продукцию.
Однако с развитием системы становится все труднее оставаться «невидимыми»: ЦРПТ отслеживает повторяющиеся схемы и аномальные паттерны, а Минпромторг усиливает проверки фиктивных компаний.
В любом случае только сканирование в приложении «Честный знак» позволяет проверить статус кода — в обороте он или нет, где и когда был зафиксирован. Если код не распознан, перед нами либо подделка, либо представитель «серой» схемы, что означает уклонение от налогов и нарушение цепочки поставок.
Миф № 4: маркировка — это сложно и дорого, особенно для малого бизнеса
Факт: у «Честного знака» сформирована полноценная инфраструктура — от оборудования и IT-решений до логистики и подрядчиков. Поэтому стоимость входа в процесс и сама маркировка доступны для всех.
Сегодня рынок маркировки абсолютно конкурентный. Есть десятки игроков, предлагающих оборудование, софт и услуги по нанесению кодов. Условия варьируются, подрядчики идут навстречу даже самым маленьким клиентам просто потому, что никто не хочет терять долю.
Монополии нет, соответственно, цены не завышены. Все стремятся предложить удобный и недорогой сервис: кто-то фокусируется только на нанесении кодов, кто-то закрывает весь цикл от консультации до IT-поддержки и отчетности.
Если у малого бизнеса нет собственного производства, код обычно наносится вручную. Такая схема актуальна и для российских товаров, и для импорта. Средняя стоимость маркировки одной единицы товара — 7–8 рублей, включая стоимость кода (50 копеек без НДС) и его нанесение. Эти расходы одинаковы и для малого, и для крупного бизнеса, где не используют автоматизированные линии.
Другими словами, продавец локального бренда косметики и крупная сеть, которая маркирует товар на складе вручную, платят за каждую единицу примерно одинаково. Это создает практически равные условия конкуренции в рамках системы маркировки.
Если в компании нет собственных ресурсов, она может отдать процесс маркировки на аутсорс. Но в целом никаких уникальных компетенций для работы с маркировкой не требуется, этим вполне может заниматься штатный бухгалтер или сотрудник отдела логистики. Кроме того, «Честный знак» дает дополнительную поддержку: регулярно проводит бесплатные вебинары, публикует инструкции и консультирует по горячей линии.
Миф № 5: покупателю от маркировки никакого толку
Факт: «Честный знак» гарантирует надлежащий срок годности товара, а это важно для категории продуктов питания и напитков.
Один из реальных механизмов, уже действующих в рамках системы — автоматический контроль за сроками годности продукции. При попытке продать товар с истекшим сроком система блокирует транзакцию — то есть даже при наличии такого товара на полке покупатель не сможет его приобрести, если касса подключена к «Честному знаку». Особенно это актуально для продуктов питания, медикаментов и товаров для детей.
А если посмотреть еще шире, маркировка работает как часть системы обеления экономики. И это уже про рост доходов бюджета и прозрачность бизнеса, которые позитивно сказываются на устойчивом развитии инфраструктуры, медицины, образования и других сфер.
Кроме того, когда компания работает в легальном поле, платит налоги, соблюдает регламент по кадрам и санитарным нормам — это напрямую влияет на качество продукта.
В таких условиях, например, обязательны регулярные медосмотры сотрудников и наличие у них санитарных книжек. Это опосредованное, но важное следствие работы в «белом» сегменте, и оно формирует новую культуру производства и торговли.
Мы привыкли думать, что любые налоги «все равно украдут». Но давайте честно — страна меняется. И это касается не только Москвы, регионы тоже становятся другими. Инфраструктура растет, инвестиции поступают, поддержка малого и среднего бизнеса реально существует. Все это работает только при наличии доходов бюджета, а они начинаются с легального товарооборота.
На сайте «Честного знака» в открытом доступе размещены данные в реальном времени о том, сколько товаров отсканировано потребителями. Например, в июне 2025 года было обработано 105 тысяч обращений — в основном это консультации и техподдержка.
Пользователи сканируют товары, проверяют цепочку происхождения — уровень доверия к системе постепенно растет. И это, без преувеличения, пример того, как цифровая инфраструктура может вовлекать граждан в контроль за качеством товаров и честностью торговли.
Миф № 6: маркировка — явление временное, скоро ее отменят
Факт: текущая динамика говорит об обратном — маркировка закрепляется как долгосрочный инструмент государственного контроля и прозрачности товарооборота.
Скорость, с которой система «Честный знак» масштабируется, говорит о стратегических планах государства. Новые товарные категории добавляются практически ежемесячно. За последний год система охватила десятки новых направлений, включая БАДы, парфюмерию, текстиль, воду и другие сегменты. Такой темп расширения — прямой сигнал о том, что государство уверено в технологической готовности системы.
Если раньше к маркировке подходили точечно и с осторожностью, то сегодня очевидна тенденция к переходу на обязательную маркировку всей готовой продукции — как производимой в стране, так и импортируемой. Это уже не эксперимент, а основа новой модели прозрачного рынка.
Одним из ключевых аргументов в пользу долгосрочной перспективы маркировки стали итоги ее внедрения в ряде отраслей. Яркий пример — обувной рынок. После запуска обязательной маркировки государство получило доступ к объемам, которые ранее были вне фискального поля. А благодаря «Честному знаку» количество нелегальных кроссовок и ботинок снизилось на 56%.
«Честный знак» — это не изолированная мера. Он встроен в общую стратегию цифровизации налогового контроля. За последние годы Федеральная налоговая служба прошла масштабную трансформацию: автоматизация, внедрение онлайн-касс, прозрачные схемы контроля за движением средств. Результат — кратный рост налоговых поступлений в бюджет страны.
Теперь к этой экосистеме добавляется маркировка, позволяющая контролировать физическое движение товаров. Если раньше налоговая видела только финансовые потоки, то теперь она получает доступ к товарной аналитике: где произведено, куда поставлено, кому продано. Именно в совокупности эти меры дают устойчивый эффект.
Выводы
Цифровая маркировка — это не просто инструмент контроля, а точка роста для легального бизнеса. Уже сегодня она способствует перераспределению спроса в пользу добросовестных участников рынка. А с недавних пор система предоставляет доступ к данным о движении товаров по регионам, объемах продаж и динамике спроса — это позволяет бизнесу принимать более точные управленческие решения, снижать издержки и усиливать конкурентные позиции.
Для тех, кто стремится к устойчивому росту, участие в системе маркировки — не обязанность, а стратегическое преимущество.
Комментарии1
Мифы 1, 4 и 5 - не мифы. Это моё мнение как сотрудника ретейла и как покупателя.