Как отразить в бухучете покупку металлолома у физлица

Организация приобретает у физлица металлолом и оплачивает покупку обратным эквайрингом. Как отражать покупку в бухгалтерском учете?

Покупку металлолома отражают в бухучете такими проводками:

Дт 41 (10) — Кт 60 — поступление лома от физических лиц;

Дт 57 — Кт 51 – выплачено за лом;

Дт 60 — Кт 57 – выплачено за лом.

При оплате лома через терминал организации следует применять ККТ и пробивать чеки с признаком расчета «расход». При приеме металлолома от населения компания должна составить приемо-сдаточный акт по форме, утвержденной постановлением Правительства от 28.05.2022 № 980. В этом документе отражают личные данные о гражданине, сдающем лом, в том числе данные документа, удостоверяющего его личность.

Подтверждать факт оплаты будет фискальный документ — отчет о закрытии смены. В нем будут отражены суммы «расхода» безналичными. Списание денег со счета нужно отразить на основании выписки банка.

При обычном эквайринге, при продаже в розницу, договоры и первичные документы в письменном виде обычно не составляются и счет 60 не используется. Поэтому отражается общая сумма выручки по кредиту счета 90-1.

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А вы приобретаете лом у конкретного лица и при приеме лома оформляете первичный документ — акт приема на каждое физлицо. Поэтому нужно вести учет пофамильно с использованием счета 60 в отношении каждого сдатчика.