ЦОК ОК ОБЩАЯ 04.07 Мобильный
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💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

Работа кадровика не менее сложная, чем работа бухгалтера. Нередко и бухгалтеру приходится совмещать в себе сразу несколько функций, в том числе по ведению кадров. Стресс, высокая нагрузка, выгорание, постоянная смена законодательства и нервные сотрудники способны довести до мысли, что надо менять работу. Но на самом деле не все так страшно.

Итак, вы спите в обнимку с Трудовым кодексом, ваше утро начинается не с кофе, а со звонка очередного работника, которому вынь да положь перенос отпуска с октября на июль, а коллеги вместо «Привет!» и смешных картинок скидывают в чате ссылку на очередной опус Роструда.

Выглядитетаксутра?Порачто-топоменять!
Выглядите так с утра? Пора что-то поменять!

Спокойно! Мы научим вас ходить на работу с удовольствием. Итак, 5 причин, почему вам не надо увольняться из отдела кадров.

Смена работы не = новая жизнь

Мы везде берем себя, и если в целом настрой к работе непозитивный, то даже устройство в крупную компанию с хорошей зарплатой и дружелюбным коллективом может не порадовать.

Рекомендацииотмамы—неплохо,ноотбывшегоработодателя—ещелучше!
Рекомендации от мамы — неплохо, но от бывшего работодателя — еще лучше!

Так как мы хорошо знаем, что выгорание — одна из больших проблем как для бухгалтера, так и для кадровика, то включили в нашу популярную подписку Клерк.Премиум встречи с коучами, бизнес-психологами, которые помогают пережить непростой период и научиться правильно строить свой рабочий день.

Например вот запись вебинара Ирины Морозовой про эмоциональное выгорание или можно пройти онлайн-курс по тайм-менеджменту, самоорганизации и борьбы со стрессом. Подписчики могут смотреть их в любое время.

Причина № 1: преодолевая трудности и стресс вы становитесь сильнее — учитесь крутым психологическим приемам, стройте правильно таймменеджмент и вам будет комфортно везде.

Принц на белом коне выезжает только навстречу

Это мы не про свадьбу, а про крутую должность. К примеру, вы всегда работали рядовым кадровиком, а мечтали стать начальником отдела. Что вам мешало? Любовница шефа, которая заняла вакантное место? Злыдни-коллеги, распространяющие сплетни?

Это вряд ли! Настоящего карьериста ничто не остановит, ну кроме отсутствия необходимых навыков.

Неждитепенсию,начинайтешагатьнавстречупринцу))
Не ждите пенсию, начинайте шагать навстречу принцу))

Не хотите засиживаться за первичкой — прокачайте компетенции. И тогда принц на белом коне (он же — место начальника в этой или другой компании) не заставит себя ждать.

Итак, выезжаем навстречу принцу:

Убеждаемся, что действительно хорошо знаем свою работу и ее нюансы. Проверяем компетенцию на профессиональных вебинарах и конференциях.

Для подписчиков Клерк.Премиум проводим регулярные мероприятия и за них не нужно доплачивать — можно участвовать онлайн, задавать вопросы, а записи вебинаров и конференций будут бесплатно добавлены в подписку.

Изучите те направления, с которыми еще не знакомы.

Если у вас был перерыв в работе, например, из-за декрета, то стоит повторить все с азов.

На этот случай в подписке Клерк.Премиум есть базовые онлайн-курсы, например, Кадровый учет в 1С:ЗУП или расширьте горизонты — пройдите онлайн-курс Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.

В любом случае после прокачки вы станете увереннее в себе и своих навыках. А уверенность — это уже полдела на пути по карьерной лестнице.

Причина № 2: растите там, где у вас уже есть устоявшиеся связи и опыт. Претендовать на высокую должность в другой компании сможете, доказав высокие компетенции и показав готовые результаты на текущем месте.

Выбирай сенсея правильно

💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

Возможно, вы работаете кадровиком в одном лице — нет коллег, к которым можно обратиться с вопросом, или руководителя, который мог бы стать наставником. Или наоборот — вы часть большого отдела, где жесткая конкуренция и нельзя показывать свое незнание.

Времени изучать курсы или посещать вебинары нет — решение вопроса нужно здесь и сейчас.

Тут может очень пригодится база знаний. И она у нас есть — Клерк.Консультации — это часть подписки Премиум, здесь более 15 000 готовых ответов на вопросы, в том числе тысячи ответов на вопросы кадровиков.

Подписчики могут и сами задавать неограниченное число вопросов экспертам — по кадрам, охране труда, персональным данным, воинскому учету и т.д. Мы поможем составить приказ об увольнении или уведомление в РКН о работе с персданными, заполнить нужный код в ЕФС-1, рассчитать стаж, правильно оформить отпуск льготнику, посчитать количество рабочих дней вахтовика, провести документы в 1С и т.д.

Вот примеры нескольких консультаций:

Теперь ни один сотрудник с нестандартным вопросом вас не напугает, и с 1С ЗУП вы скорее подружитесь.

💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

Причина № 3: кадры — это интересная работа, которая приносит пользу, а при желании еще и хороший заработок. Главное — прикрыть тылы и обеспечить себя надежной поддержкой, чтобы нестандартная ситуации вызывала азарт нового знания, а не тоску.

Ну что, готовы подкачаться ментально, получить новые навыки и встретить все трудности с высоко поднятой головой? Тогда вперед — за Клерк.Премиум. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, где размещаем эксклюзивы от экспертов.

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