💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

Принц на белом коне выезжает только навстречу

Это мы не про свадьбу, а про крутую должность. К примеру, вы всегда работали рядовым кадровиком, а мечтали стать начальником отдела. Что вам мешало? Любовница шефа, которая заняла вакантное место? Злыдни-коллеги, распространяющие сплетни?

Это вряд ли! Настоящего карьериста ничто не остановит, ну кроме отсутствия необходимых навыков.

Не ждите пенсию, начинайте шагать навстречу принцу))

Не хотите засиживаться за первичкой — прокачайте компетенции. И тогда принц на белом коне (он же — место начальника в этой или другой компании) не заставит себя ждать.

Итак, выезжаем навстречу принцу:

Убеждаемся, что действительно хорошо знаем свою работу и ее нюансы. Проверяем компетенцию на профессиональных вебинарах и конференциях.

Для подписчиков Клерк.Премиум проводим регулярные мероприятия и за них не нужно доплачивать — можно участвовать онлайн, задавать вопросы, а записи вебинаров и конференций будут бесплатно добавлены в подписку.

Изучите те направления, с которыми еще не знакомы.

Если у вас был перерыв в работе, например, из-за декрета, то стоит повторить все с азов.

На этот случай в подписке Клерк.Премиум есть базовые онлайн-курсы, например, Кадровый учет в 1С:ЗУП или расширьте горизонты — пройдите онлайн-курс Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.

В любом случае после прокачки вы станете увереннее в себе и своих навыках. А уверенность — это уже полдела на пути по карьерной лестнице.