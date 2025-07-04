💆‍♀️Три причины, чтобы не уволиться из отдела кадров

Итак, вы спите в обнимку с Трудовым кодексом, ваше утро начинается не с кофе, а со звонка очередного работника, которому вынь да положь перенос отпуска с октября на июль, а коллеги вместо «Привет!» и смешных картинок скидывают в чате ссылку на очередной опус Роструда.
Спокойно! Мы научим вас ходить на работу с удовольствием. Итак, 5 причин, почему вам не надо увольняться из отдела кадров.
Смена работы не = новая жизнь
Мы везде берем себя, и если в целом настрой к работе непозитивный, то даже устройство в крупную компанию с хорошей зарплатой и дружелюбным коллективом может не порадовать.
Так как мы хорошо знаем, что выгорание — одна из больших проблем как для бухгалтера, так и для кадровика, то включили в нашу популярную подписку Клерк.Премиум встречи с коучами, бизнес-психологами, которые помогают пережить непростой период и научиться правильно строить свой рабочий день.
Например вот запись вебинара Ирины Морозовой про эмоциональное выгорание или можно пройти онлайн-курс по тайм-менеджменту, самоорганизации и борьбы со стрессом. Подписчики могут смотреть их в любое время.
Причина № 1: преодолевая трудности и стресс вы становитесь сильнее — учитесь крутым психологическим приемам, стройте правильно таймменеджмент и вам будет комфортно везде.
Это мы не про свадьбу, а про крутую должность. К примеру, вы всегда работали рядовым кадровиком, а мечтали стать начальником отдела. Что вам мешало? Любовница шефа, которая заняла вакантное место? Злыдни-коллеги, распространяющие сплетни?
Это вряд ли! Настоящего карьериста ничто не остановит, ну кроме отсутствия необходимых навыков.
Не хотите засиживаться за первичкой — прокачайте компетенции. И тогда принц на белом коне (он же — место начальника в этой или другой компании) не заставит себя ждать.
Итак, выезжаем навстречу принцу:
Убеждаемся, что действительно хорошо знаем свою работу и ее нюансы. Проверяем компетенцию на профессиональных вебинарах и конференциях.
Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1 — вебинар
Когда сведения о страховом стаже в СФР нужно подать в течение 2025 года — разбор
Алгоритм приема на работу в 2025 году — вебинар
Прием на работу иностранного студента: какие документы запрашивать — мини-курс
Кадровый и воинский учет: изменения 2025 — вебинар
Заполнение электронной трудовой книжки в программе 1С:ЗУП — конспект вебинара с видео
Для подписчиков Клерк.Премиум проводим регулярные мероприятия и за них не нужно доплачивать — можно участвовать онлайн, задавать вопросы, а записи вебинаров и конференций будут бесплатно добавлены в подписку.
Изучите те направления, с которыми еще не знакомы.
Воинский учет в 1С:ЗУП — онлайн-курс
Персональные данные в 2025 году: новые требования, уведомления и штрафы вебинар
Как компании разработать политику обработки персональных данных в 2025 году — разбор
Бывший работник отзывает персональные данные: как их уничтожить — мини-курс
Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета-2025 — конспект вебинара с видео
Если у вас был перерыв в работе, например, из-за декрета, то стоит повторить все с азов.
На этот случай в подписке Клерк.Премиум есть базовые онлайн-курсы, например, Кадровый учет в 1С:ЗУП или расширьте горизонты — пройдите онлайн-курс Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С.
В любом случае после прокачки вы станете увереннее в себе и своих навыках. А уверенность — это уже полдела на пути по карьерной лестнице.
Причина № 2: растите там, где у вас уже есть устоявшиеся связи и опыт. Претендовать на высокую должность в другой компании сможете, доказав высокие компетенции и показав готовые результаты на текущем месте.
Выбирай сенсея правильно
Возможно, вы работаете кадровиком в одном лице — нет коллег, к которым можно обратиться с вопросом, или руководителя, который мог бы стать наставником. Или наоборот — вы часть большого отдела, где жесткая конкуренция и нельзя показывать свое незнание.
Времени изучать курсы или посещать вебинары нет — решение вопроса нужно здесь и сейчас.
Тут может очень пригодится база знаний. И она у нас есть — Клерк.Консультации — это часть подписки Премиум, здесь более 15 000 готовых ответов на вопросы, в том числе тысячи ответов на вопросы кадровиков.
Подписчики могут и сами задавать неограниченное число вопросов экспертам — по кадрам, охране труда, персональным данным, воинскому учету и т.д. Мы поможем составить приказ об увольнении или уведомление в РКН о работе с персданными, заполнить нужный код в ЕФС-1, рассчитать стаж, правильно оформить отпуск льготнику, посчитать количество рабочих дней вахтовика, провести документы в 1С и т.д.
Вот примеры нескольких консультаций:
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Теперь ни один сотрудник с нестандартным вопросом вас не напугает, и с 1С ЗУП вы скорее подружитесь.
Причина № 3: кадры — это интересная работа, которая приносит пользу, а при желании еще и хороший заработок. Главное — прикрыть тылы и обеспечить себя надежной поддержкой, чтобы нестандартная ситуации вызывала азарт нового знания, а не тоску.
Ну что, готовы подкачаться ментально, получить новые навыки и встретить все трудности с высоко поднятой головой? Тогда вперед — за Клерк.Премиум. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, где размещаем эксклюзивы от экспертов.
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