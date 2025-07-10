Самозанятый бухгалтер, персональные данные и Роскомнадзор: 5 запутанных ситуаций из практики

Самозанятость — это удобно и просто, пока не начнёшь разбираться в тонкостях закона о персональных данных.

На форуме Клерка разгорелось обсуждение: нужно ли самозанятому регистрироваться в Роскомнадзоре, если он обрабатывает чужие персональные данные? А если он вообще ничего не хранит, а просто помогает заказчику «из облака»? А если делает это проездом в интернет-кафе?

Собрали самые частые и запутанные ситуации из реальной практики — с пояснениями.

1. Самозанятый работает удалённо и не хранит ничего у себя. Он оператор ПДн?

Нет.

Если самозанятый заходит, например, удаленно в чужую 1С, делает отчёт и выходит — не копируя и не сохраняя ничего на своём устройстве — он не является оператором. Оператором остаётся клиент, потому что именно он определяет цели и средства обработки.

📌 Позиция закона:

Ст. 3, п. 2 закона № 152-ФЗ — оператором считается лицо, которое самостоятельно определяет цели и средства обработки персональных данных. Самозанятый в данной схеме — исполнитель.

2. А если самозанятый видит и использует персональные данные самого клиента, допустим — ИП, он становится оператором?

Скорее всего, нет, если использует их только для исполнения договора: формирования чека, составления акта. Это считается допустимой обработкой без регистрации.

Но если начнёт использовать эти данные в других целях (например, хранит для рассылок, делает копии на своём диске и т.д.) — тогда действительно становится оператором и должен зарегистрироваться.

⚠️ Грань тонкая. Лучше в договоре с ИП прописать, что обработка персональных данных осуществляется только для оказания услуг и не выходит за рамки поручения.

3. Что указывать в уведомлении в Роскомнадзор про место хранения базы данных?

Раздел так и называется: «Сведения о местонахождении базы данных...». И вызывает у всех ступор.

Если вы реально ничего не храните, ни на ПК, ни в облаке, а работаете только через удалённый доступ со своими клиентами — раздел можно не заполнять. Кнопки «Добавить»/«Удалить» — это опционально. Нет базы — нечего добавлять.

❌ Не надо:

указывать домашний адрес «на всякий случай»;

писать адрес контрагента (у вас их может быть много, и вы не их оператор);

придумывать ЦОД (центр обработки данных), которого нет.

✅ Лучше в пояснении написать:

«База персональных данных у исполнителя не формируется и не хранится. Обработка осуществляется через удалённый доступ на стороне заказчика.»

4. Но ведь счёт надо выставить — значит, у меня есть данные заказчика?

Если речь об ИП, то да, вы используете данные заказчика (ФИО, ИНН, e-mail) для оказания услуги. Но это разовая и ограниченная обработка, которая прямо предусмотрена законом — для исполнения договора.

Важно, чтобы вы не сохраняли у себя лишние копии, не передавали эти данные третьим лицам и не использовали их в других целях.

5. А если я делаю отчёт из интернет-кафе в другом городе?

Это вообще классика современного удалённого бухучёта. Закон не запрещает менять физическое местоположение — главное, чтобы база данных оставалась у заказчика, а вы не загружали её себе на флешку, не пересылали по почте и т.п.

Где бы вы ни находились — если нет локального хранения, вы не создаёте базу данных и не обязаны её описывать в уведомлении.

Итог: когда регистрация в Роскомнадзоре не нужна

Ситуация Регистрироваться как оператор ПДн? Обрабатываете данные по поручению клиента, удаленно, не храните у себя ❌ Нет Используете личные данные ИП только для оказания услуги ❌ Нет Ведете учёт заказчиков для выставления чеков/счетов ❌ Нет Храните копии данных клиентов для своих целей ✅ Да Рассылаете предложения клиентам, используя их контактные данные ✅ Да

Если сомневаетесь — лучше прописать всё в договоре с заказчиком.

🟦 Эта статья выросла из реального обсуждения на форуме Клерка. Присоединяйтесь — и делитесь своей практикой. Только вместе разберёмся, где бухгалтер, а где ЦОД :)