Налоговый мониторинг как IT-проект: трансформация обязательств в стратегическое преимущество

Трансформация налоговой функции под влиянием налогового мониторинга

До включения в режим налогового мониторинга налоговая функция в большинстве компаний оставалась операционно-исполнительной: расчет налогов, формирование и подача отчётности, контроль сроков уплаты, взаимодействие с ИФНС по возникающим вопросам. Эти процессы нередко были оторваны от стратегии и цифрового контура управления, существуя в виде автономных блоков, ориентированных преимущественно на соблюдение сроков и минимизацию инцидентов.

Переход на режим налогового мониторинга принципиально меняет характер требований. Компания обязана не только обеспечить полноту и своевременность передачи информации, но и демонстрировать наличие устойчивых процессов внутреннего контроля, связанных с управлением налоговыми рисками. Это влечет за собой необходимость пересмотра оргструктуры, регламентов, IT-систем и взаимодействия между функциями (в том числе IT, финансов, закупок и юридического сопровождения).

Трансформация затрагивает три основных компонента налоговой функции.

Персонал. Требования к квалификации растут: специалисту недостаточно владеть только налоговым учетом, но также необходимо уверенно ориентироваться в вопросах IT-инфраструктуры, нормативных справочниках, интеграции с АИС «Налог-3» и логике контроля.

Процессы. На смену рутинным операциям приходит управление жизненным циклом данных, аналитика, участие в тестировании интеграций, обеспечение соответствия приказу №518 ФНС и формализация контрольных процедур.

Услуги/функции. Налоговая служба всё чаще становится внутренним методологом и партнёром по цифровизации — с фокусом на консолидацию учетной информации, унификацию справочников и настройку витрин данных.

Как следствие, налоговая функция изнутри перестраивается: от обслуживающего блока — к участнику стратегических инициатив по цифровой зрелости. Это требует от компании не просто корректировки процессов, а предварительной диагностики готовности: инфраструктурной, методологической, организационной. Именно с неё и начинается практическая реализация проекта налогового мониторинга.