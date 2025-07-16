Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2025

На сколько могут задерживать отпускные

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК отпускные выплачивают не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска. В письме Роструда от 06.06.2018 № ТЗ/3464-6-1 ведомство разъяснило крайний день для выплаты отпускных.

Например, если отпуск работника начинается в понедельник, провести выплату нужно до полуночи четверга. А вот если провести выплату в пятницу, то работник может потребовать компенсацию за несвоевременную выплату по ст. 236 ТК — не менее 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, которая действовала на дату наступления обязательств.

Если работодатель пропускает трехдневный срок, то возможны штрафные санкции. При этом для наступления административной ответственности не имеет значения ни срок задержки, ни причина невыплаты положенных отпускных.