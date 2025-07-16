Что делать, если не выплатили отпускные вовремя: образец и бланк жалобы за задержку отпускных 2025

- СкачатьОбразец заявления о невыплате отпускных.docx
- СкачатьЗаявление работодателю о невыплате отпускных.docx
- СкачатьИсковое заявление.docx
- СкачатьЗаявление в комиссию по трудовым спорам.docx
- СкачатьЗаявление в профсоюз.docx
На сколько могут задерживать отпускные
Согласно ч. 9 ст. 136 ТК отпускные выплачивают не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска. В письме Роструда от 06.06.2018 № ТЗ/3464-6-1 ведомство разъяснило крайний день для выплаты отпускных.
Например, если отпуск работника начинается в понедельник, провести выплату нужно до полуночи четверга. А вот если провести выплату в пятницу, то работник может потребовать компенсацию за несвоевременную выплату по ст. 236 ТК — не менее 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, которая действовала на дату наступления обязательств.
Если работодатель пропускает трехдневный срок, то возможны штрафные санкции. При этом для наступления административной ответственности не имеет значения ни срок задержки, ни причина невыплаты положенных отпускных.
Какой штраф за просрочку выплаты отпускных
Если работодатель не выплатит отпускные вовремя и в полном объеме, трудовая инспекция может оштрафовать его по ч. 6 ст. 5.27 КоАП. Размеры санкций такие:
Первое нарушение, руб.
Повторное нарушение
Для должностного лица
10–20 тыс.
до 30 тыс. руб. + дисквалификация на срок от 1 до 3 лет
Для ИП
1–5 тыс.
до 30 тыс. руб.
Для юридического лица
30–50 тыс.
до 100 тыс. руб.
Если выплатили менее половины отпускных при задержке более чем на 3 месяца или не выплатили их вовсе (в срок более 2-х месяцев), то возможна уголовная ответственность ч. 1 ст. 145.1 УК.
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Что делать, если не выплатили отпускные за 3 дня до отпуска
Если работник не получил отпускные за 3 дня до отдыха, он вправе подать работодателю или уполномоченному лицу заявление с просьбой об оплате ежегодного отпуска.
Советуем составить два экземпляра: один нужно передать работодателю (его представителю), а на втором следует попросить сотрудника (принявшего заявление) сделать отметку о приеме — указать регистрационный номер, дату, должность, ФИО и поставить подпись. Этот экземпляр должен остаться у работника.
Если работодатель или его представитель отказывается принять заявление или сделать отметку о приеме, стоит отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.
Куда обратиться, если задерживают отпускные
Если заявление работодатель проигнорировал, можно обратиться в государственные инстанции. Чтобы избежать возникновение трудового спора стоит направить заявление:
В региональную государственную инспекцию труда (включая подачу обращения через сайт. Используйте раздел «Обращение в государственную инспекцию труда в субъекте РФ»);
К городскому, районному или специализированному прокурору;
В профсоюз (если он существует на вашем предприятии).
Если трудовой спор все же возник, нужно направить заявление в комиссию по трудовым спорам (если она создана) – в пределах 3 месяцев с момента возникновения спора.
Еще один способ восстановления прав работника — направление искового заявления в районный (городской) суд по юридическому адресу работодателя или по месту регистрации работника в течение 1 года.
Бланки, рекомендованные Рострудом:
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