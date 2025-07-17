Идеальная защита от работодателя

Мы все хотим безопасности. Но что действительно обеспечивает ее? Давайте немного поговорим об этом.

Законодатели выполняют свою работу — они создают законы, направленные на защиту и безопасность сотрудников. Некоторые из этих законов действительно полезны, другие — вызывают вопросы и споры.

За то время, что я работаю, появилось огромное количество таких законов. Они детально регулируют действия работодателей и, как предполагается, защищают интересы работников. Но если посмотреть на это честно, положа руку на сердце — всегда ли эти законы реально работают? Всегда ли они действительно обеспечивают защиту сотрудников от «произвола» работодателя?

С моей точки зрения, так же как никакой закон не защитит вас от нападения бандита в темном переулке, точно так же никакой закон не может на 100% защитить вас на рабочем месте. На мой взгляд, настоящая безопасность сотрудника по отношению к работодателю лежит не столько в юридической области, сколько в другой плоскости — и давайте немного об этом поговорим.

Безусловно, бывают работодатели, которые действительно ущемляют права работников: обманывают их, дискриминируют и т.д. Но, с моей точки зрения, организации, с такими руководителями, не выживают долго. Обычно, все-таки, руководители заботятся о выживании своей организации. И да, в этой заботе иногда им приходится жертвовать интересами отдельных индивидуумов. И да, иногда это бывает болезненно и не всегда справедливо. К слову сказать, руководители могут ошибиться и, например, выставить на улицу хорошего работника, который ни в чем не провинился.

Так что же с этим делать? Как обеспечить свою безопасность?

С моей точки зрения, ответ такой: быть профессионалом. На моей памяти люди, которые на самом деле являются профессионалами своего дела, никогда не остаются без работы долго. В любое время, в любой экономике, в любой стране человек, который хорошо знает свое дело, имеет отличную защиту от «произвола и самодурства» работодателя — он всегда может найти другую работу. Хорошие работники никогда не остаются долго без работы. Если происходит такая ситуация, что с ними плохо обошлись, или по какой-то причине им пришлось уволиться, то у них не возникает сложности найти новую работу и часто они выходят на новую работу чуть ли не на следующий день.

Поэтому идеальная защита от «произвола работодателей» с моей точки зрения — это не огромное количество законов, регулирующих их деятельность, а высокая компетентность в том деле, которым вы занимаетесь, и такой уровня мастерства, чтобы вас «отрывали с руками», чтобы лучшие работодатели стояли за вами в очередь, приглашая к себе на работу, предлагая все более и более лучшие условия.

Далее я, вероятно, не скажу ничего нового, но единственный способ достичь этого — это постоянное обучение и практика.

В этом месте будет уместно сказать пару слов про обучение. Например, иногда нас пугает обучение чему-то новому, в особенности IT или другим сложным областям. И бывает такое, что иногда, когда слушаешь специалиста в какой-то области, может показаться, что его область очень — очень сложная и ее невозможно понять. Но точно также, как «слона едят по кусочкам», что-то сложное понимают по словам. Любой текст состоит из абзацев, абзацы — из предложений, предложения — из слов.

Если подумать, то уверенно ли вы можете сказать, что значит каждое слово, которое вы читаете или слышите? Нет? Вот вам и ответ, почему какие-то области кажутся вам сложными. А с ответом приходит и решение.

И это решение до того простое, что на него часто не смотрят. Потому что людям зачастую кажется: если проблема сложна — то и решение обязательно должно быть сложным. Но в реальности это не всегда так. Часто именно простое решение оказывается самым эффективным. Так какое же оно?

Оно заключается в том, чтобы при обучении разбираться в значении каждого непонятного слова. Когда вы учитесь и встречаете слово, смысл которого вам неясен, — не проходите мимо. Не догадывайтесь. Не надейтесь, что «потом как-нибудь поймете».

Остановитесь и выясните его значение. Откройте хороший словарь, загляните в Википедию, на форумы или спросите у человека, который может объяснить понятным языком. Поймите слово по-настоящему — и только потом продолжайте читать дальше.

Здесь есть определенные хитрости и есть еще советы, которые можно дать, но это не цель данной статьи. Скажу лишь, что мы в нашем учебном центре стараемся делать учебные материалы простыми, чтобы было меньше слов, которые могут оказаться незнакомыми для слушателей, а также сделали специальный словарь, где максимально простыми словами объяснили значение наиболее часто встречающихся терминов при изучении программных продуктов и бухгалтерского учета. Словарь бесплатен. Пользуйтесь на здоровье.

И, самое главное, что я хотел сказать — это то, что безопасность находится в вас, в вашей способности хорошо делать работу, а постоянное обучение — хорошее подспорье в этом.