Центры финансовой ответственности: какие бывают и зачем нужны бизнесу

Что такое центр финансовой ответственности

Центр финансовой ответственности представляет собой специализированное подразделение внутри компании, занимающееся достижением определенных финансовых целей. Им может стать отдельное направление деятельности, департамент, производственный участок.

Организация финансов компании строится вокруг нескольких самостоятельных ЦФО, каждый из которых ориентирован на достижение конкретных результатов в рамках процесса бюджетирования — будь то уровень доходов, расходов, маржи и рентабельности. Формирование структуры ЦФО осуществляется исходя из стратегических задач и специфики ведения бизнеса.

Эффективная система ЦФО предполагает четкую координацию действий всех элементов, поскольку финансовые индикаторы разных подразделений тесно связаны и оказывают взаимное влияние. Важно также, чтобы эта структура гармонично сочеталась с общей бизнес-моделью компании, учитывала внутренние регламенты, мотивационные механизмы и организационную иерархию.

Но всегда ли ЦФО является подразделением компании? Раскрыли отличия между двумя формами в таблице.

Подразделение ЦФО Место в иерархии Считается частью внутренней организационной структуры предприятия, выполняет конкретные функциональные обязанности Представляет собой выделенную зону контроля, цель которой заключается в достижении определенного финансового результата Основные задачи Сосредоточено на выполнении функций, связанных с задачами конкретного направления (например, выпуск товара, ведение бухгалтерского учета) Фокусируется исключительно на финансах — доходах, расходах, показателях эффективности и контроле бюджета Способ оценки эффективности Оценивается преимущественно по выполнению поставленных производственных, логистических и административных задач Оценивается строго по финансовым показателям, таким как чистая прибыль, валовая маржа, объем продаж или себестоимость продукции Автономность Имеет ограниченный уровень свободы действий и зачастую подчиняется строгой централизованной политике руководства Обладает большей степенью автономии и гибкости в принятии решений относительно ресурсов, персонала и методов достижения целевых показателей

Таким образом, хотя ЦФО и являются подразделениями компании, основной акцент в работе делается на финансовую эффективность, тогда как обычные подразделения больше ориентированы на реализацию оперативных процессов и задач.