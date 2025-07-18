Актуальные ставки налога на УСН по регионам РФ в 2025 году

Нулевая ставка УСН для новых ИП

До 31 декабря 2025 года в ряде регионов действует ставка 0% для впервые зарегистрированных ИП, работающих в одной из следующих сфер (п. 3.2 ст. 346.20 НК РФ):

производство

научная деятельность

социальная сфера

бытовые услуги населению

услуги временного проживания

Нулевая ставка действует, в частности, в следующих регионах:

Санкт-Петербург, Республика Алтай, Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Херсонская области, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО и др.