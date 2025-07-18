Актуальные ставки налога на УСН по регионам РФ в 2025 году

В 2025 году для предпринимателей на упрощённой системе налогообложения (УСН) действуют следующие базовые федеральные ставки:
6% — при объекте налогообложения «Доходы»
15% — при объекте «Доходы минус расходы»
Применять УСН можно, пока годовой доход не превысит 450 млн рублей.
Региональные ставки УСН
Субъекты РФ вправе устанавливать пониженные ставки для определённых категорий налогоплательщиков или видов деятельности. Проверить актуальную ставку в своём регионе можно на сайте ФНС — это самый надёжный источник.
Нулевая ставка УСН для новых ИП
До 31 декабря 2025 года в ряде регионов действует ставка 0% для впервые зарегистрированных ИП, работающих в одной из следующих сфер (п. 3.2 ст. 346.20 НК РФ):
производство
научная деятельность
социальная сфера
бытовые услуги населению
услуги временного проживания
Нулевая ставка действует, в частности, в следующих регионах:
Санкт-Петербург, Республика Алтай, Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Кемеровская, Московская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Херсонская области, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО и др.
Пониженные ставки в новых регионах РФ
В 2025 году в новых субъектах РФ применяются пониженные ставки УСН для всех налогоплательщиков:
ДНР
— «Доходы» — 1%
— «Доходы минус расходы» — 5%
ЛНР
— «Доходы» — 3%
— «Доходы минус расходы» — 7%
Запорожская и Херсонская области
— «Доходы» — 2%
— «Доходы минус расходы» — 5%
Ставки УСН в городах федерального значения
Город
Ставка «Доходы»
Ставка «Доходы минус расходы»
Нормативный акт
Москва
10% для определённых видов деятельности
—
Закон г. Москвы от 07.10.2009 № 41 (в редакции 2025 года)
Санкт-Петербург
1% и 3% в зависимости от вида деятельности
5% и 7% в зависимости от вида деятельности
Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36 (в редакции 2025 года)
Севастополь
3% и 4% в зависимости от вида деятельности
5% и 10% в зависимости от вида деятельности
Закон Севастополя от 03.02.2015 № 110-ЗС; № 77-ЗС от 14.11.2014 (ред. 2025 года)
Ставки УСН налога региональных республиках
Республика
Ставка налога на УСН
Нормативный акт
Объект «Доходы»
Доходы минус Расходы
Алтай
5%
Закон Республики Алтай от 03.07.2009 № 26-РЗ
Башкортостан
1%
5%
Законы Республики Башкортостан от 30.06.2022 № 576-з
Бурятия
1%; 2,7%
5%; 9%
Закон Республики Бурятия от 28.11.2023 № 179-VII
Дагестан
1%
5%
Закон Республики Дагестан от 06.05.2009 №26
Ингушетия
1%; 2%
5%; 14,7%
Закон Республики Ингушетия от 29.12.2018 № 53-РЗ
Кабардино-Балкарская
9%; 12%; 15%
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2009 № 22-РЗ
Калмыкия
1%
5%
Закон Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З
Карачаево-Черкесская
2%; 4%
9%
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30.11.2015 № 85-РЗ
Карелия
1%; 3%; 5%; 6%
5%; 7%; 8%; 10%; 12,5%
Закон Республики Карелия от 30.12.1999 № 384-ЗРК
Коми
1%; 4%
5%; 10%
Закон Республики Коми от 08.05.2020 № 12-РЗ
Крым
1%; 4%
5%; 10%
Закон Республики Крым от 29.12.2014 № 59-ЗРК/2014
Марий Эл
1%; 6%
5%; 15%
Закон Республики Марий Эл от 27.10.2011 № 59-З
Мордовия
1%
5%
Закон Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З
Саха (Якутия)
1%; 2%; 3,1%; 3,8%; 4%; 4,4%; 6%
5%; 7,8%; 8,4%; 10%; 15%
Закон Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V
Северная Осетия-Алания
1%
5%
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 02.11.2020 № 70-РЗ
Татарстан
1%
5%
Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ
Тыва
1%
5%; 12%
Закон Республики Тыва от 10.07.2009 № 1541 ВХ-2
Удмуртская
1%; 2%; 4%
5%; 10%
Закон Удмуртской Республики от 29.11.2017 № 66-РЗ
Хакасия
1%; 2%; 4%
5%; 7,5%
Закон Республики Хакасия от 16.11.2009 № 123-ЗРХ
Чеченская
1%; 2%; 6%
5%; 7%; 15%
Закон Чеченской Республики от 27.11.2015 № 49-РЗ
Чувашская
4%
10%; 12%
Закон Чувашской Республики от 23.07.2001 № 38
Ставки УСН в краях, областях и автономных округах
Край, область, АО
Ставка налога на УСН
Нормативный акт
Объект «Доходы»
Объект «Доходы»
Алтайский Край
3%
7,5%
Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС
Амурская область
1%; 3%; 4%
5%; 7,5%; 9%; 11%
Закон Амурской области от 03.04.2020 № 492-ОЗ
Архангельская область
1%; 3%
5%; 7,5%; 8%
Закон Архангельской области от 30.09.2019 № 131-10-ОЗ
Астраханская область
1%; 3%; 4%
5%; 7,5%; 10%
Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ
Белгородская область
1%; 2%
5%
Закон Белгородской области от 14.07.2010 № 367
Брянская область
1%; 3%
10%; 12%
Закон Брянской области от 03.10.2016 № 75-З
Владимирская область
4%
5%; 10%
Закон Владимирской области от 10.11.2015 № 130-ОЗ
Волгоградская область
1%
5%
Закон Волгоградской области от 10.02.2009 № 1845-ОД
Вологодская область
1%; 2%, 4%
5%; 10%
Закон Вологодской области от 26.10.2018 № 4424-ОЗ
Воронежская область
1%; 4%
5%
Закон Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ
Еврейская автономная область
5%; от 5% до 10%
Еврейской автономной области от 24.12.2008 № 501-ОЗ
Забайкальский Край
1%; 3%; 4%
5%
Закон Забайкальского края от 04.05.2010 № 360-ЗЗК
Ивановская область
4%
5%; 10%
Закон Ивановской области от 20.12.2010 № 146-ОЗ
Иркутская область
1%
5%; 7,5%
Закон Иркутской области от 30.11.2015 № 112-ОЗ
Калининградская область
3%
8%
Закон Калининградской области от 24.04.2018 № 162
Калужская область
1%
5%; 7%; 10%
Закон Калужской области от 18.12.2008 № 501-ОЗ
Камчатский Край
1%; 2%; 3%; 4%; 5%
5%; 10%
Закон Камчатского края от 26.11.2021 № 6
Кемеровская область
1%; 3%; 6%
5%; 9%; 15%
Закон Кемеровской области от 26.12.2008 № 99-ОЗ; Закон Кемеровской области от 06.05.2015 № 32-ОЗ; Закон Кемеровской области от 26.11.2008 № 101-ОЗ
Кировская область
1%; 3%
5%; 6%; 7,5%
Закон Кировской области от 09.05.2022 № 69-ЗО, Закон Кировской области от 27.02.2024 № 246-ЗО; Закон Кировской области от 30.04.2009 № 366-ЗО
Костромская область
1%; 4%
5%; 10%
Закон Костромской области от 23.10.2012 № 292-5-ЗКО
Краснодарский Край
1%
5%
Закон Краснодарского края от 06.07.2022 № 4724-КЗ
Красноярский Край
1%; 3%
5%; 7,5%
Закон Красноярского края от 19.11.2020 № 10-4347
Курганская область
1%
5%; 10%
Закон Курганской области от 24.11.2009 № 502
Курская область
1%; 5%
5%
Закона Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО
Ленинградская область
1%; 2; 3%
5%
Областной закон Ленинградской области от 12.10.2009 № 78-оз
Липецкая область
1%; 3%; 4%; 5%
5%; 10%
Закон Липецкой области от 24.12.2008 № 233-ОЗ
Магаданская область
1%; 3%
5%; 7,5%
Закон Магаданской области от 27.11.2015 № 1950-ОЗ; Закон Магаданской области от 29.07.2009 № 1178-ОЗ
Московская область
1%
5%; 10%
Закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ
Мурманская область
1%; 3%
5%; 10%
Закон Мурманской области от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО
Ненецкий АО
1%
5%
Закон Ненецкого автономного округа от 13.03.2015 № 55-ОЗ
Нижегородская область
1%
5%
Закон Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З
Новгородская область
1%; 2%; 3%
5%; 7%; 10%
Областной закон Новгородской области от 31.03.2009 № 487-ОЗ
Новосибирская область
1%
5%
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ
Омская область
1%
5%
Закон Омской области от 25.05.2020 № 2270-ОЗ
Оренбургская область
1%
5%; 10%
Закон Оренбургской области от 29.09.2009 № 3104/688-IV-ОЗ
Орловская область
1%; 3%
5%
Закон Орловской области от 31.09.2021 № 2655-ОЗ
Пензенская область
1%
5%
Закон Пензенской области от 30.05.2009 № 1754-ЗПО
Пермский Край
1%; 2%; 4%
5%; 7%; 10%
Закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК
Приморский Край
1%; 3%
5%; 7,5%
Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ
Псковская область
1%; 4,5%
5%; 10%; 12%; 15%
Закон Псковской области от 29.11.2010 № 1022-ОЗ
Ростовская область
1%
5%; 10%
Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС
Рязанская область
1%; 2%; 3%
5%; 7,5%
Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ
Самарская область
1%; 2%
5%
Закон Самарской области от 16.07.2021 № 63-ГД
Саратовская область
2%
7,5%
Закон Саратовской области от 25.10.2015 № 152-ЗСО
Сахалинская область
1%, 4%
5%; 10%; 13%
Закон Сахалинской области от 10.02.2009 № 4-ЗО
Свердловская область
5%; 7%
Закон Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ
Смоленская область
1%; 6%
5%; 7%; 8%; 10%; 15%
Закон Смоленской области от 14.11.2019 № 113-з; Закон Смоленской области от 30.11.2016 № 122-з
Ставропольский Край
1%
5%
Закон Ставропольского края от 17.04.2012 № 39-кз
Тамбовская область
1%; 2%; 4%
5%
Закон Тамбовской области от 27.11.2015 № 587-З;Закон Тамбовской области от 03.02.2009 № 499-З
Тверская область
1,5%; 3%
5%; 7,5%
Закон Тверской области от 29.11.2019 № 73-ЗО
Томская область
5%; 10%; 12%; 15%
Закон Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ
Тульская область
1%; 3%
5%; 7%
Закон Тульской области от 26.11.2017 № 80-ЗТО
Тюменская область
1%; 4%
5%
Закон Тюменской области от 31.03.2015 № 21
Ульяновская область
1%
5%; 10%
Закон Ульяновской области от 03.03.2009 № 13-ЗО
Ханты-Мансийский АО
1%; 5%
5%; 7%; 10%
Закон Ханты-Мансийского автономного округа от 30.12.2008 № 166-оз
Хабаровский Край
3%; 5%
8%
Закона Хабаровского края от 10.11.2005 № 308
Челябинская область
1%; 3%
5%; 7%; 10%
Закон Челябинской области от 25.12.2015 № 277-ЗО
Чукотский АО
1%; 4%
5%
Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ
Ямало-Ненецкий АО
1%; 5%
5%
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 66-ЗАО; Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2008 № 112-ЗАО
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