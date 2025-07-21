«Ваш счет заблокирован»: что нужно знать про антиотмывочный закон и защиту от блокировки

Почему банк ограничивает доступ к вашим деньгам

С одной стороны, банку выгодно, чтобы у него было как можно больше клиентов: чем больше операций — тем выше оборот и прибыль. Но это работает ровно до того момента, пока не нарушаются требования 115-ФЗ.

Контроль транзакций и выявление среди них подозрительных — это требование государства. За соблюдением этого требования внимательно следят Центральный банк России и Росфинмониторинг — и если банк пропустит «сомнительные» деньги, последствия для него могут быть самые жесткими: от крупного штрафа до отзыва лицензии.

Поэтому банки стараются не рисковать и проверять все платежи строго. По закону, в течение трех рабочих дней они должны сообщать в Росфинмониторинг о транзакциях, которые подпадают под обязательный контроль: это, например, лизинговые платежи и любые операции с наличными на сумму от 1 млн ₽ — и сделки с недвижимостью на сумму от 5 млн ₽.

Если банк заподозрит, что средства могут быть связаны с отмыванием доходов, уходом от налогов или другой незаконной деятельностью, он запускает проверку. И в это время имеет право:

заморозить отдельную операцию;

полностью заблокировать счет;

ограничить доступ к интернет-банку и другим дистанционным сервисам;

расторгнуть договор на расчетно-кассовое обслуживание;

отказать в открытии счета.

Важно: не все блокировки происходят из-за 115-ФЗ. Доступ к счету могут закрыть и по другим причинам. Например, если налоговая направила в банк поручение из-за неуплаченных налогов или судебные приставы наложили арест в рамках исполнительного производства.

Точную причину всегда можно узнать в банке — иногда все решается оперативно, если предоставить нужные документы.