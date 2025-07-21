«Ваш счет заблокирован»: что нужно знать про антиотмывочный закон и защиту от блокировки

Одна из самых частых причин блокировки — закон № 115‑ФЗ, который в народе называют «антиотмывочным». В этой статье расскажем, что это за закон, как он работает и что делать, чтобы не попасть под подозрение.
Что такое 115‑ФЗ и зачем он нужен
Формально он называется «Федеральный закон № 115‑ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принят в 2001 году.
Цель закона — не допустить, чтобы через банки и другие финансовые учреждения проходили сомнительные транзакции: обнал, уход от налогов, переводы запрещенным организациям и так далее. Следить за законностью транзакций обязаны все участники финансового рынка — не только банки, но и ломбарды, платежные системы, МФО, инвестиционные и страховые компании.
Каждая из этих организаций обязана мониторить действия клиентов и останавливать операции, если они покажутся подозрительными. Именно поэтому банк, при определенных условиях, может заблокировать ваш счет.
Кто может столкнуться с блокировкой
Если вкратце: кто угодно. Под действие закона 115-ФЗ попадают физические лица, ИП, самозанятые и юридические лица — любые владельцы счетов.
Поводом для блокировки также может стать что угодно — от неверно оформленного платежного поручения до нестандартной схемы снятия наличных. Например:
частые обналичивания без объяснения цели;
несоответствие между направлением бизнеса и назначением платежей;
признаки «налоговых схем»;
отсутствие пояснений по поступлениям;
искажение данных в анкете или игнорирование запросов банка.
Список причин обширный — и не всегда очевидный. Поэтому лучше знать, как работает этот механизм и как снизить риски.
Почему банк ограничивает доступ к вашим деньгам
С одной стороны, банку выгодно, чтобы у него было как можно больше клиентов: чем больше операций — тем выше оборот и прибыль. Но это работает ровно до того момента, пока не нарушаются требования 115-ФЗ.
Контроль транзакций и выявление среди них подозрительных — это требование государства. За соблюдением этого требования внимательно следят Центральный банк России и Росфинмониторинг — и если банк пропустит «сомнительные» деньги, последствия для него могут быть самые жесткими: от крупного штрафа до отзыва лицензии.
Поэтому банки стараются не рисковать и проверять все платежи строго. По закону, в течение трех рабочих дней они должны сообщать в Росфинмониторинг о транзакциях, которые подпадают под обязательный контроль: это, например, лизинговые платежи и любые операции с наличными на сумму от 1 млн ₽ — и сделки с недвижимостью на сумму от 5 млн ₽.
Если банк заподозрит, что средства могут быть связаны с отмыванием доходов, уходом от налогов или другой незаконной деятельностью, он запускает проверку. И в это время имеет право:
заморозить отдельную операцию;
полностью заблокировать счет;
ограничить доступ к интернет-банку и другим дистанционным сервисам;
расторгнуть договор на расчетно-кассовое обслуживание;
отказать в открытии счета.
Важно: не все блокировки происходят из-за 115-ФЗ. Доступ к счету могут закрыть и по другим причинам. Например, если налоговая направила в банк поручение из-за неуплаченных налогов или судебные приставы наложили арест в рамках исполнительного производства.
Точную причину всегда можно узнать в банке — иногда все решается оперативно, если предоставить нужные документы.
Какие операции вызывают подозрения у банков
Центробанк составил список операций, которые банки обязаны проверять особенно внимательно. Полный перечень огромен, но есть несколько ситуаций, которые особенно часто становятся поводом для блокировки счета у предпринимателей и компаний.
1. Транзитные платежи. При таких платежах деньги поступают на счет и тут же, в течение 1–2 дней, уходят дальше: переводятся на другой счет или обналичиваются. На практике это может нормальным бизнес-процессом: деньги пришли — вы сразу заплатили поставщику. Но для банка это может казаться подозрительным. С его точки зрения, транзитные платежи могут говорить о попытке обойти налоги, сомнительных схемах и взаимодействии с фирмами-однодневками.
Чтобы избежать проблем, движения ваших средств должны быть прозрачны и документально подтверждены: вот платеж за конкретный товар, и он действительно поступил на склад.
2. Массовое обналичивание. Часто используется для выплат «в конвертах», ухода от налогов или финансирования незаконной деятельности. Поэтому у банков на этот счет есть свои «красные флажки»:
расчеты наличными между компаниями и ИП от 100 000 ₽;
снятие более 30% поступлений за неделю;
ежедневные или серийные снятия в течение нескольких дней после зачисления;
переводы на физические лица с последующим обналичиванием;
отсутствие деловой активности: если нет оплат налогов, аренды, коммуналки, закупок — но при этом регулярно снимается наличка.
Обналичивание не запрещено — но если в глазах банка оно будет выглядеть как обход закона, банк может ограничить вам доступ к счету. Лучше использовать наличные только там, где это действительно крайне необходимо.
3. Переводы за границу. Любая внешнеэкономическая операция — повод для пристального внимания, особенно если средства уходят в страны с высоким риском по FATF. Что вызывает тревогу у банков:
переводы в офшоры;
расчеты с компаниями из «серых» юрисдикций: например, Турция, Филиппины, Ямайка, Барбадос, Уганда, Южный Судан;
сделки с контролируемыми иностранными компаниями (КИК);
импортные контракты без подтверждающих документов.
Все международные расчеты проходят валютный контроль. А это значит, что банк вправе запросить документы, отложить операцию или уведомить Росфинмониторинг. Если он не получит внятных объяснений и документов — то, скорее всего, заблокирует счет.
Как банки выбирают, кого проверить
В первую очередь под пристальный контроль попадают бизнесы с признаками высокого риска. Вот основные из них.
Массовые юрадреса, учредители и директора. Если один и тот же человек числится в десятках фирм — у банка точно будут вопросы.
Минимальный уставной капитал — 10 000 ₽. Это не нарушение, но такой капитал часто у фирм-однодневок, и для банка это «звоночек».
Нет хозяйственных платежей. Компания не платит за аренду, налоги, закупки, услуги, зарплаты — при этом на счету есть движение денег.
Сотрудничество с сомнительными контрагентами. Если ваши партнеры — участники «серых» схем, под удар попадаете и вы.
Несвязанные коды ОКВЭД и назначения платежей. Например, у вас в ЕГРЮЛ «консультации», а деньги приходят «за поставку цемента».
Транзитные схемы. Деньги поступают и сразу уходят со счета — без задержек, налогов и подтверждающих документов.
Аномально низкая налоговая нагрузка. Если обороты высокие, а налоги — почти ноль — это сигнал для проверки.
Частые переводы на личный счет. ИП, который постоянно «скидывает» себе деньги как физлицу, без других платежей, вызывает подозрения.
Но даже если у вас нет формальных «маркеров недобросовестности» — не расслабляйтесь. Банк может обратить внимание, например, на:
Резкий рост оборотов. Особенно если он не сопровождается ростом деловой активности или проходит через малоизвестных контрагентов.
Нетипичные операции. Например, вы всегда работали с юрлицами — и вдруг получили перевод от физлица на миллион. Или наоборот.
Ошибки и несостыковки в документах. Например, назначение платежа не совпадает у вас и у контрагента. Например, вы пишете «оплата услуг», а он — «займ».
Чаще всего от проверок и блокировок страдает малый бизнес, особенно новые компании. Начинающий предприниматель не всегда знает, как правильно вести расчеты — и даже добросовестный ИП может ошибиться в документах или допустить операцию, которая выглядит подозрительно.
Поэтому новые компании в течение первого года работы проверяют особенно тщательно. Банк следит, не является ли фирма однодневкой или частью схемы дробления.
Как защититься от блокировки счета
Даже честный бизнес может попасть под подозрение, если совершает «непрозрачные» операции. Чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, важно действовать на опережение. Вот несколько советов от Эльбы, которые помогут сохранить ваши счета в рабочем состоянии.
1. Поддерживайте адекватную налоговую нагрузку. Банки ориентируются на соотношение между поступлениями на счет и уплаченными налогами. Это и есть налоговая нагрузка — ключевой показатель, по которому оценивают «белизну» бизнеса. Минимальный уровень налоговой нагрузки — от 1%, оптимально — 2–3%.
Это снижает риск проверок и повышает доверие со стороны кредитных организаций.
2. Осторожнее с наличными. Обналичивание — одна из главных причин блокировки. Даже если вы просто снимаете прибыль, важно не перегибать.
Снимайте не более 30% от недельных поступлений, особенно если делаете это регулярно.
Не рассчитывайтесь наличными с другими ИП или юрлицами на сумму свыше 100 000 ₽ по одной сделке.
Избегайте частых переводов на карты физлиц без объяснений.
Используйте наличные только в ситуациях, когда это действительно экономически обосновано и подтверждено бумагами.
3. Следите за назначением платежей. Каждая операция должна быть прозрачной — и для банка, и для налоговой. Чем подробнее и точнее описано назначение платежа, тем меньше вопросов. Всегда указывайте номер и дату договора, наименование товара или услуги и тип расчета — аванс это или окончательная оплата. И храните подтверждающие документы: договоры, акты, счета, накладные. Без них даже идеальное назначение платежа может не спасти.
Что делать, если банк начал проверку
Сначала обратитесь в банк: свяжитесь с персональным менеджером или службой поддержки. Но чаще всего банк сам направляет запрос, в котором указывает, какие именно транзакции вызвали подозрения, какие пояснения и документы нужны. Перечень документов зависит от ситуации, но чаще всего просят:
договоры с контрагентами;
счета, инвойсы;
акты, накладные, счета-фактуры;
договор займа, купли-продажи или оказания услуг;
бухгалтерскую отчетность;
выписки из ФНС;
кассовую книгу.
В редких случаях банк может пригласить вас в офис на личную встречу или приехать по адресу, указанному как место ведения деятельности.
Что делать, если счет уже заблокирован
Не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но спокойно и разумно.
Не пытайтесь обойти блокировку. Не проводите ту же операцию повторно, не переводите деньги через другие счета. Это только усилит подозрения банка.
Свяжитесь с банком. Уточните, можно ли снять блокировку и что для этого требуется. Иногда достаточно одной пояснительной записки.
Подготовьте и отправьте документы. Постарайтесь сделать это как можно быстрее, не игнорируйте запросы и не затягивайте с ответом.
Если банк отказывает в разблокировке, обратитесь в межведомственную комиссию при ЦБ — она рассматривает споры между банками и клиентами. Но имейте в виду: туда принимают не все кейсы. Если ЦБ не помог, а действия банка действительно были неправомерны — идите в суд.
Что важно знать о рисках и последствиях
Когда клиент попадает под действие 115-ФЗ, это может повлечь за собой не только блокировку счета в одном банке, но и сложности в других. Финансовые организации обмениваются информацией о подозрительных клиентах — и если вас заблокировали, другой банк вряд ли будет готов быстро открыть вам новый расчетный счет. Более того: вам могут ограничить даже доступ к уже имеющимся счетам в других кредитных организациях.
Если компания не прошла успешно проверку банка или причины блокировки счета были серьезными — банк прекратит сотрудничество. Компанию внесут в межбанковский список клиентов с повышенным уровнем риска — а это сильно осложнит для предпринимателя открытие новых счетов и получение кредитов.
Узнать, насколько ваша компания близка к зоне риска, можно через специальный сервис ЦБ. Он позволяет оценить вероятность блокировки по критериям, которые используют сами банки.
Как работает внутренняя система контроля в банке
Ни Центробанк, ни Росфинмониторинг не следят за каждой вашей транзакцией напрямую. Блокировка счета — это всегда инициатива самого банка.
В каждом банке существует внутренняя служба комплаенса — команда специалистов, которые отвечают за финансовую безопасность банка и соответствие требованиям ЦБ. Именно они отслеживают операции клиентов, запрашивают документы и принимают решения о блокировке или разблокировке счета.
Важно понимать, что с блокировкой счета может столкнуться любой — даже предприниматель с чистой репутацией. Да, это неприятно, но если вы ведете бизнес легально и готовы к проверке — проблему обычно можно решить быстро.
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