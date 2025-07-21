Благодарственное письмо: как правильно написать, шаблон, образец

Что обычно пишут в благодарственных письмах

Благодарственное письмо — это одна из форм делового письма, которую используют для нематериального стимулирования работников за достижения, а также для выражения уважения руководителю от подчиненных и признательности деловым партнерам.

Этот документ служит доказательством того, что компания не только испытывает благодарность, но еще и уделяет время, чтобы выразить ее в письменной форме. Получатель расценивает такое письмо как знак персонального уважения и объективной оценки его вклада, а также как подтверждение того, что его усилия и добросовестное выполнение обязанностей были замечены.

Последний аспект особенно значим, поскольку выражение благодарности деловым партнерам в письменном виде может способствовать получению дополнительных выгод в будущем.