Благодарственное письмо: как правильно написать, шаблон, образец

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Как написать благодарственное письмо, что в нем указывать и в каком формате это делать — рассказали в статье.
Что обычно пишут в благодарственных письмах
Благодарственное письмо — это одна из форм делового письма, которую используют для нематериального стимулирования работников за достижения, а также для выражения уважения руководителю от подчиненных и признательности деловым партнерам.
Этот документ служит доказательством того, что компания не только испытывает благодарность, но еще и уделяет время, чтобы выразить ее в письменной форме. Получатель расценивает такое письмо как знак персонального уважения и объективной оценки его вклада, а также как подтверждение того, что его усилия и добросовестное выполнение обязанностей были замечены.
Последний аспект особенно значим, поскольку выражение благодарности деловым партнерам в письменном виде может способствовать получению дополнительных выгод в будущем.
Психологи исследовали эффект благодарственных писем и пришли к выводу, что выраженная в письменной форме похвала и признательность подсознательно побуждают человека стремиться оправдать оказанное доверие и не разочаровывать того, кто выразил благодарность.
Как грамотно оформить благодарственное письмо
Благодарственное письмо чаще всего пишут формально-юридическим языком. Законодательно вопрос содержания и формы не урегулирован. В деловом обороте сложилось несколько обязательных пунктов, которые указывают в письме:
Шапка. В этом разделе указывается информация об отправителе: наименование компании, ее реквизиты (ИНН, КПП, ОГРН), юридический адрес.
Обращение к получателю. Обычно используют оборот «Уважаемый(ая)».
Содержание. В этом разделе перечисляют заслуги, за которые благодарят сотрудника или компанию.
Подпись. В конце письма уполномоченное лицо ставит подпись и расшифровку.
Каков формат написания благодарственного письма
Современные компании могут использовать как электронный формат, так и бумажный. Тем более, что законодательно это никак не регулируется. Все зависит от удобства и корпоративной культуры. Например, если в компании организован КЭДО, составлять бумажное благодарственное письмо не имеет смысла.
При этом нужно обратить особое внимание на оформление письма вне зависимости от его формата. Можно использовать для этих целей бланк организации, на котором есть логотип.
Нужно ли ставить печать на благодарственном письме
В общем случае на благодарственных письмах не ставят печать компании, если только это не предусмотрено внутренними документами. Печать ставят для большей официальности — например, когда пишут письма партнерам или клиентам-юридическим лицам и ИП.
Так как у письма нет юридической силы, для придания ему формального вида хватает подписи генерального директора или другого уполномоченного лица.
Виды благодарственных писем
Существует несколько видов благодарственных писем: для сотрудников, руководителей, клиентов и партнеров. Все они пишутся по-разному. Собрали основные отличия в таблицу:
Язык
Повод
Конечная цель
Письмо сотруднику
Чаще всего формальный
Повышение производительности, другие заслуги
Повышение мотивации сотрудника
Письмо партнеру
Может быть как формальный, так и не совсем
Результат сотрудничества
Улучшение коммуникации
Письмо клиенту
Чаще неформальный
Поддержка контакта
Побуждение к действию (чаще всего — к покупке)
Благодарственное письмо сотруднику
Благодарственное письмо сотруднику используют как форму нематериального поощрения. Это повышает мотивацию и способствует улучшению лояльности сотрудника к компании.
Благодарственное письмо для сотрудника может выглядеть так:
Скачать образец благодарственного письма сотруднику.
Скачать бланк благодарственного письма сотруднику.
Благодарственное письмо клиенту
Такие письма бренды часто отправляют, когда люди подписываются на рассылку, или делают заказы. Цель таких писем — повышение лояльности. Поэтому помимо благодарности в содержание включают полезную информацию. Например, инструкцию или навигацию по сайту, полезные ссылки или скидки.
Благодарственное письмо партнеру
Компании часто отправляют друг другу такие письма, подчеркивая успешное сотрудничество. Адресаты нередко размещают подобные благодарности в клиентских зонах офисов либо публикуют их фотографии на сайтах. Фактически, это способ продемонстрировать свою высокую квалификацию, профессионализм и надежность.
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