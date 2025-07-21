Что выдать при увольнении, если у сотрудника нет бумажной трудовой книжки: список документов для бухгалтера (2025)
С 2020 года работники вправе отказаться от ведения бумажной трудовой книжки и выбрать только электронный формат. Если такой сотрудник увольняется, бухгалтеру важно понимать, какие документы следует выдать вместо традиционной трудовой. Разбираемся, что входит в комплект обязательных бумаг.
Спойлер
При отсутствии бумажной трудовой книжки ключевым документом при увольнении становится форма СТД‑Р. Вместе с ней бухгалтер выдает расчетные и страховые документы. Если бывший сотрудник запрашивает другие сведения — выдать их нужно в установленный срок. Так вы избежите претензий и проверок.
Обязательные документы
Если бумажная трудовая книжка не оформлялась, при увольнении сотрудника вы обязаны выдать:
1. Форма СТД‑Р
Это основной документ, подтверждающий трудовую деятельность, если у сотрудника нет бумажной книжки. В форму вносятся сведения:
о приеме на работу;
о переводах (при наличии);
об увольнении (с указанием основания и статьи ТК РФ).
Форму СТД‑Р выдают:
в бумажном виде — с подписью и печатью работодателя (при наличии),
либо в электронном виде — с усиленной квалифицированной электронной подписью (по согласованию с работником).
Документ должен быть выдан в день увольнения. При задержке работодатель обязан выдать его по письменному запросу сотрудника — не позднее 3 рабочих дней.
2. Расчетный лист
В день увольнения сотруднику нужно передать расчетный лист с расшифровкой:
заработной платы,
компенсации за неиспользованный отпуск,
иных начислений и удержаний.
3. Сведения о страховом стаже (ЕФС-1, подраздел 1.2)
Этот документ подтверждает стаж для целей пенсионного и социального обеспечения. Его включают в обязательный пакет.
4. Выписка из расчета по страховым взносам (раздел 3)
Подтверждает сумму страховых взносов, уплаченных за сотрудника. Предоставляется в связи с завершением трудовых отношений.
Дополнительно — по запросу работника
Некоторые документы не входят в обязательный комплект, но должны быть выданы при обращении работника:
Копии приказов о приеме, переводах и увольнении.
Справка о доходах и суммах НДФЛ (ранее — 2-НДФЛ).
Справка по форме 182н — нужна для расчета пособий на новом месте работы.
Копия трудового договора и дополнительных соглашений, если сотрудник ее не сохранил.
Прочие документы по письменному запросу.
Возврат личных документов
Не забудьте вернуть оригиналы личных документов сотрудника, если они хранились в отделе кадров: СНИЛС, паспорт, дипломы и т.д.
Как действовать, если сотрудник не пришел за документами
Если работник не явился в день увольнения, уведомите его письменно о необходимости забрать документы либо дайте согласие на отправку по почте. При письменном запросе работника документы должны быть выданы в течение 3 рабочих дней.
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