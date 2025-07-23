Как рассчитать, какой сервер нужен для малого и среднего бизнеса

До 60% новых компаний в МСБ в первые 3 года работы сталкиваются с потерями данных из-за неадекватной IT-инфраструктуры. При выборе сервера необходимо соблюсти баланс между бюджетом, производительностью и будущим ростом, а самостоятельно даже IT-специалисты со стажем не всегда могут это сделать.
В статье разберем, как избежать типичных ошибок и увеличить свои шансы на выбор оптимального решения, учитывая сегодняшние требования к IT-инфраструктуре и ключевые риски.
Чего хочет бизнес
Выбор сервера без анализа задач, стоящих перед компанией — как покупка автомобиля «потому что нравится». Вы наверняка переплатите за ненужную мощность или, наоборот, столкнетесь с тем, что сервер «не тянет». Первым шагом должно стать не сравнение производительности и тактовой частоты центральных процессоров, а четкий ответ на три вопроса:
Какие процессы мы собираемся автоматизировать?
Сколько сотрудников будут одновременно работать с приложениями и данными?
Как быстро будет расти наш бизнес?
Зачем вашему бизнесу сервер
Сервер для вашего бизнеса — это как фундамент для вашего дома. Это не просто «железяка» в серверной комнате, а основа корпоративной сети, работоспособность которой напрямую влияет на вашу операционную эффективность, безопасность и возможности расти.
Централизованное хранение и защита данных — основа стабильности деятельности компании. Сервер становится единым и защищенным хранилищем для всех критически важных данных вместо разрозненных файлов на рабочих станциях сотрудников, а именно:
договоров всех типов;
финансовой документации 1С;
баз данных клиентов;
архивов закрытых проектов.
Это не просто удобно. Сервер с грамотной настройкой резервного копирования — ваша страховка от потери этих документов или утечек данных, то есть гарантия работы с нулевыми или минимальными простоями.
Такой сервер обеспечивает бесперебойную работу ключевых систем: CRM для управления продажами, IP-телефонии для связи с клиентами, бухгалтерских программ. Размещение этих критичных для ежедневной работы систем на выделенном сервере гарантирует их доступность и производительность. Сбой в работе CRM у команды из 50 менеджеров по продажам в сегменте b2b может означать потери до $5000 и более за каждый час простоя.
Другим важным компонентом являются корпоративные коммуникации и возможности удаленной работы. Корпоративная почта, внутренний портал для обмена документами, платформы для видеоконференций — размещение этих сервисов «у себя» на сервере (или по гибридной модели, сочетающей собственный сервер и облачные решения) дает больший контроль и надежность по сравнению с популярными публичными решениями.
Стремление МСБ к гибким, но хорошо управляемым и контролируемым решениям для обеспечения своих коммуникаций подтверждает рост услуг по VPS-хостингу на 15% в год.
Какие тренды нужно учитывать в 2025 году
Рост доли гибридных решений
Около 40% российских МСП к 2025 году планируют использовать комбинацию физического сервера и облачных VPS. Это позволяет сохранить контроль над критическими данными на своем оборудовании, экономя до 30% IT-бюджета за счет переноса менее критичных сервисов в облако и снижения затрат на администрирование «железа».
Акцент на безопасности
7 из 10 опрошенных владельцев МСБ назвали встроенные функции безопасности (такие как шифрование жестких дисков и аппаратные RAID-массивы для защиты от сбоев) обязательными при выборе сервера после 2022 года. Они не готовы идти на компромиссы на фоне высоких рисков потерь от киберугроз.
Тренд на импортозамещение
Набирает обороты переход на отечественные серверные платформы, такие как «Эльбрус». И хотя они иногда могут на целое поколение отставать от аналогов ведущих мировых производителей, их окупаемость всего за 2–3 года делает их привлекательными для многих компаний.
Нельзя сбрасывать со счетов и возможность многолетней непрерывной поддержки, а также независимость от внешних факторов — например, международных санкций.
Собственный физический сервер дает максимальный контроль и выгоден в перспективе, поскольку может окупиться за 2–3 года, особенно если данные являются вашим основным конкурентным преимуществом. А облачные VPS позволяют быстрее приступить к работе и легче масштабироваться, экономя на начальных капитальных затратах.
Таким образом, при принятии того или иного решения необходимо взвешенно оценить, какие из стоящих перед компанией задач критичны сегодня, а какие понадобится решать завтра.
Как правильно рассчитать необходимые ресурсы
Правильный расчет мощности сервера — это прямая экономия вашего IT-бюджета и защита бизнеса от простоев. Если оценка будет неадекватно высокой, то деньги будут потрачены впустую, если неадекватно низкой — вы столкнетесь с тем, что система будет «захлебываться» и тормозить, а сотрудники — терять время и нервы.
Российские компании ежегодно переплачивают за невостребованные мощности или терпят убытки из-за простоев оборудования. Как без глубокого погружения в IT найти золотую середину?
Оцениваем производительность (CPU)
От производительности центрального процессора зависит, сколько задач будет одновременно выполняться вашими сотрудниками и насколько требовательными к оборудованию они могут быть. Выбор процессора — это не про гигагерцы, а про баланс между бесперебойностью ваших основных операций и выделенным бюджетом.
Обратите внимание на российские процессоры Baikal, которые уже занимают заметную долю рынка. За 2024 год компания «Байкал Электроникс» увеличила поставки своих чипов в пять раз — с 17 тыс. до 85 тыс. за счет предоставления более долгого гарантийного срока и независимости от международных санкций, даже несмотря на то, что они показывают на 20–30% меньшую производительность на ряде задач, чем аналоги от международных брендов.
Для типичного офиса из 20 человек, работающих в 1С, хватит 4–8 ядер такого современного процессора, как, например, Intel Xeon E-2314. Для сервера CRM-системы или базы данных, с которой работают одновременно до 50 пользователей, потребуются 8–12 ядер процессора вроде Xeon Silver 4310. Простой в случае нехватки мощности может обойтись такому бизнесу свыше 10 000 ₽/час.
Напоследок замечу, что я всегда рекомендую выбирать платформы, позволяющие впоследствии добавить второй процессор или заменить уже установленный на более мощный.
Оцениваем объем оперативной памяти (RAM)
Оперативная память — это, условно говоря, «рабочий стол» сервера. Чем больше активных пользователей и чем требовательнее к ресурсам используемые приложения, тем больше нужно ОЗУ (RAM). Недостаток ОЗУ — главная причина «зависаний» CRM, медленной работы 1С и раздражения команды, что напрямую бьет по продуктивности и по вашей выручке.
Приведу некоторые ориентиры.
Один пользователь, занятый офисными задачами — от 4 ГБ.
Офис из 20 сотрудников — от 64 ГБ памяти типа ECC (Error-Correcting Code memory — с автоматическим обнаружением и исправлением ошибок данных для надежности).
Офис из 50 сотрудников, работающих с CRM-системой — от 128 ГБ.
Объем памяти, необходимый для работы «тяжелых» приложений, можно приблизительно рассчитать по следующей формуле:
Объем ОЗУ = для ОС (8–16 ГБ) + для СУБД (от 16 ГБ) + для сервера 1С (8–16 ГБ) + для каждого пользователя (200–500 МБ)
Замечу, что современные программы становятся все «прожорливее»: требования к объему оперативной памяти растут примерно на 15% в год в течение последних нескольких лет.
Я всегда рекомендую использовать многоканальный режим, подразумевающий 2, 4 или 8 слотов для парной установки модулей памяти. Это ускоряет доступ к данным на 20–50%, напрямую влияя на скорость отклика ваших приложений.
Оптимальная конфигурация нового сервера — с 50% свободных слотов RAM. Если вы начинаете со 128 ГБ, то выбирайте сервер, который способен поддерживать 256 или 512 ГБ. Это позволит при росте нагрузки обойтись без внезапных срочных закупок.
Оцениваем объем хранилища данных (HDD/SSD)
Конечно, необходимо отталкиваться от количества накопленных вами данных и того, какой глубины аналитика используется для составления отчетов. Но при этом помните о минимальном ориентире, который сегодня составляет 1 ТБ на каждые 20 пользователей, работающих с документами и архивами, плюс 25–30% запаса на рост бизнеса.
Для баз данных и сложных приложений, таких как 1C, критически важна скорость, поэтому их лучше размещать на SSD-дисках с поддержкой протокола NVMe (Non-Volatile Memory Express), которые ускоряют работу с ними в разы по сравнению с обычными HDD.
При этом последние подойдут для хранения архивов, резервных копий, редко используемых файлов — например, объемных каталогов фото, аудио или видео. Качественный SSD с NVMe в 1 ТБ обойдется в 8 000 ₽ и более, надежный HDD в 4 ТБ — свыше 6 000 ₽.
При этом диски должны быть защищены от сбоев благодаря использованию RAID-массивов, которые могут начинаться от одного диска («зеркало») до 10 для высоконагруженных систем. На сегодняшний день реальность такова, что 95% серверов в бизнесе используют RAID-массивы емкостью от 5 до 10 дисков.
Как выбрать оптимальный формфактор сервера
Неправильный выбор «корпуса» сервера обернется лишними расходами на инфраструктуру или невозможностью нарастить мощность без замены всего «железа».
Башенный сервер (Tower) идеален для компании, не имеющей серверной комнаты. Выглядит как мощный ПК, работает тихо, как правило, устанавливается под стол или в шкаф. Плюсами являются низкие затраты (отсутствие стоек, спецохлаждения) и простое обслуживание. Минусы — сложнее масштабировать, поскольку банально ограничено место внутри корпуса. Сервер типа HPE ProLiant ML30 или Dell PowerEdge T350 обойдется в 200 000 ₽ и выше. Доля таких серверов в МСБ РФ — около 60%.
Стоечный сервер (1U/2U) монтируется в стандартную 19-дюймовую стойку. Плюсы:
максимальная плотность, позволяющая размещать много серверов на ограниченной площади;
лучшее охлаждение;
больше возможностей для масштабирования путем добавления новых серверов в имеющуюся стойку.
Минусы:
необходимость наличия контролируемого помещения (серверной, центра обработки данных);
высокий уровень шума.
Серверы типа Dell PowerEdge R350 (1U) или HPE ProLiant DL360 (1U) обойдутся в 300 000 ₽ и выше. Доли подобных серверов в российских компаниях выросла на 10% за один лишь 2024 г.
Как провести точный расчет ресурсов и подстраховаться от ошибок
Я рекомендую обращаться к таким интеграторам, как ESTT, Softline или КРОК, чтобы получить бесплатный первичный аудит своей IT-системы. Их типовые калькуляторы помогут оперативно прикинуть ваши базовые потребности и обеспечить окупаемость грамотно подобранного сервера за 2–3 года, а защита от простоев в этом случае — ваша чистая прибыль.
Когда следует использовать гибридную модель
Если у вашего бизнеса бывают периоды пиковых нагрузок, когда количество обращений к серверу приложений или данных увеличивается на порядок — например, в периоды распродаж или массовой сдачи отчетности — есть смысл использовать в дополнение к собственным облачные мощности (например, VK Cloud или Yandex Cloud), избегая капитальных затрат на покупку «запасного» CPU.
Как обеспечить безопасность и резервирование данных
По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), ущерб от простоя для малого бизнеса в РФ составляет от 150 000 ₽/час, а штрафы за утечку данных клиентов по 152-ФЗ — от 400 000 ₽.
Обеспечение безопасной работы сервера — это, по сути, меры по защите вашей репутации, экономии средств и удержанию имеющихся клиентов. Вы можете рассматривать их как инвестиции в собственное спокойствие.
Фундамент IT-инфраструктуры — аппаратная защита
При использовании RAID-массивов, если «умрет» один конкретный диск (а с техникой это случается), сервер продолжит бесперебойно работать, и потери данных не произойдет. 70% российских компаний, внедривших RAID, подтверждают снижение простоев с 2023 года минимум на 90%.
Резервирование данных — последняя линия обороны
Ежедневное автоматическое резервное копирование обязательно необходимо использовать по принципу 3–2–1, то есть в любой момент времени иметь 3 копии данных на 2 разных носителях плюс 1 копию вне офиса (например, в облаке типа VK Cloud или «СберОблако»).
Шифрование как защита от утечек
Утечки данных могут быть вызваны как внешними кибератаками, так и «сливом» руками собственных сотрудников из мести или корыстных побуждений. Для хранения финансовых, персональных или коммерческих данных выбирайте сервер с поддержкой аппаратного шифрования дисков (SED) или используйте программные решения — например, VeraCrypt.
Это гарантирует, что даже если носитель информации физически украдут, данные останутся недоступными для злоумышленников.
Бюджет, который вы потратите на безопасность — это инвестиция в непрерывность бизнеса. Использование RAID-массивов, резервных копий и шифрование обычно окупается за 1–2 года и по своей стоимости несопоставимо с ущербом от серьезного инцидента.
Как и зачем использовать виртуализацию
Виртуализация позволяет запустить несколько независимых «виртуальных серверов» (ВМ) на одном физическом. Вместо покупки трех отдельных серверов (например, под 1С, CRM и файловое хранилище) вы можете использовать один, но более мощный, экономя до 40% на оборудовании, электроэнергии и обслуживании.
Что дает виртуализация?
Сокращение капитальных затрат за счет консолидация нагрузки.
Ускоренное развертывание, поскольку новую виртуальную машину (ВМ) для тестирования или нового проекта можно создать за считанные минуты, в то время как настройка нового сервера может занять несколько суток. Это позволяет быстрее реагировать на запросы рынка.
Надежность и более простая миграция. В случае, если какое-то оборудование выйдет из строя, критичные ВМ можно быстро перенести на другой сервер, сократив простои до минимума.
Эффективное использование ресурсов. Загрузка CPU и RAM вашего сервера вырастет с 10–20% до 60–80%, и инвестиции в оборудование окупятся быстрее.
Снижение сроков окупаемости за счет экономии на лицензиях на ПО и быстрой настройки по готовым шаблонам.
Собираясь внедрять виртуализацию, убедитесь, что выбранный физический сервер имеет достаточный объем CPU и RAM и поддерживает виртуализации (Intel VT-x / AMD-V).
Рынок виртуализации быстро растет. По данным консалтингового агентства iKS-Consulting, к 2030 году объем российского рынка отечественного ПО виртуализации может достичь 50,4 млрд рублей, при этом более 70% его придется на платформы виртуализации. Аналитики оценивают ежегодный рост рынка в более чем 20%.
Рекомендуемые типовые конфигурации серверов для МСБ
Сценарии использования серверов МСБ требуют разных подходов. Мы подобрали оптимальные конфигурации, проверенные практикой и учитывающие экономику вашего бизнеса. Приведенные здесь цены актуальны на II квартал 2025 года и включают в качестве альтернативы оборудование российских вендоров, таких как Aquarius и Yadro.
Сценарий
Базовый вариант (импорт)
Российский аналог
Бизнес-акцент
Примерная стоимость
Офисный файл-сервер (до 20 сотрудников)
CPU: Intel Xeon E-2334 (4 ядра)
RAM: 32 ГБ DDR4 ECC
Storage: 2x2TB HDD (RAID 1) + 480 ГБ SSD
CPU: Эльбрус-8СВ
Экономия на старте
Минимизация простоев при работе с документами
Поддержка 1С:Бухгалтерии
Автоматические бэкапы на внешний накопитель
От 210 000 ₽
CRM + База данных (до 50 пользователей)
CPU: Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер)
RAM: 128 ГБ DDR5 ECC
Storage: 2x960GB NVMe (RAID 10)
CPU: Baikal-M
RAM: 128 ГБ DDR4
Storage: 2x1TB NVMe (Элемент)
Производительность
Быстрый отклик CRM (Bitrix24, amoCRM) и СУБД
Поддержка до 5 ВМ
Ежечасное резервирование в облако (VK Cloud)
От 550 000 ₽
Корпоративный портал (до 100 сотрудников)
CPU: 2x Intel Xeon Gold 5415+ (16 ядер)
RAM: 256 ГБ DDR5
Storage: Гибрид (2x1.92TB NVMe RAID 1 + 4x4TB HDD RAID 5)
CPU: 2x Эльбрус-16СВ
RAM: 256 ГБ DDR4
Storage: аналогично
Масштабируемость
Стабильная работа портала (1С-Документооборот, Directum)
Видеоконференции, резервное хранилище
10 GbE сеть
От 1 100 000 ₽
Я рекомендую не гнаться за максимумом. Выбирайте то решение, которое закроет ваши текущие задачи и обеспечит запас в 20% под будущий рост. Для 80% компаний из МСБ оптимальным решением становится собственный физический сервер под критичные системы плюс облачное решение для архивов данных и тестирования. Такой подход страхует вас от рисков и неэффективных трат.
54% компаний в РФ уже комбинируют физические серверы с облаком (VK Cloud, «СберОблако»), затраты на использование которого начинаются от 1 500 ₽/мес на одну виртуальную машину.
Тем самым они сокращают капитальные затраты на 50–70%, обеспечивая за счет готовых конфигураций (Softline, КРОК) быстрое развертывание.
Комментарии1
бедный Матисс, так трансформировать его картину((