Как рассчитать, какой сервер нужен для малого и среднего бизнеса

Чего хочет бизнес

Сколько сотрудников будут одновременно работать с приложениями и данными?

Выбор сервера без анализа задач, стоящих перед компанией — как покупка автомобиля «потому что нравится». Вы наверняка переплатите за ненужную мощность или, наоборот, столкнетесь с тем, что сервер «не тянет». Первым шагом должно стать не сравнение производительности и тактовой частоты центральных процессоров, а четкий ответ на три вопроса:

Зачем вашему бизнесу сервер

Сервер для вашего бизнеса — это как фундамент для вашего дома. Это не просто «железяка» в серверной комнате, а основа корпоративной сети, работоспособность которой напрямую влияет на вашу операционную эффективность, безопасность и возможности расти.

Централизованное хранение и защита данных — основа стабильности деятельности компании. Сервер становится единым и защищенным хранилищем для всех критически важных данных вместо разрозненных файлов на рабочих станциях сотрудников, а именно:

договоров всех типов;

финансовой документации 1С;

баз данных клиентов;

архивов закрытых проектов.

Это не просто удобно. Сервер с грамотной настройкой резервного копирования — ваша страховка от потери этих документов или утечек данных, то есть гарантия работы с нулевыми или минимальными простоями.

Такой сервер обеспечивает бесперебойную работу ключевых систем: CRM для управления продажами, IP-телефонии для связи с клиентами, бухгалтерских программ. Размещение этих критичных для ежедневной работы систем на выделенном сервере гарантирует их доступность и производительность. Сбой в работе CRM у команды из 50 менеджеров по продажам в сегменте b2b может означать потери до $5000 и более за каждый час простоя.

Другим важным компонентом являются корпоративные коммуникации и возможности удаленной работы. Корпоративная почта, внутренний портал для обмена документами, платформы для видеоконференций — размещение этих сервисов «у себя» на сервере (или по гибридной модели, сочетающей собственный сервер и облачные решения) дает больший контроль и надежность по сравнению с популярными публичными решениями.

Стремление МСБ к гибким, но хорошо управляемым и контролируемым решениям для обеспечения своих коммуникаций подтверждает рост услуг по VPS-хостингу на 15% в год.