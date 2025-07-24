Как проверить содержание исполнительного листа по номеру

Что такое исполнительный лист

Когда судебное решение не исполняется добровольно, взыскание долга осуществляется на основании исполнительного листа. Этот документ служит отправной точкой для начала исполнительного производства, в рамках которого Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обеспечивает принудительное исполнение судебных вердиктов и других актов.

В исполнительном листе отражены ключевые сведения об исполнительном производстве, включая суть решения суда, номер судебного дела, данные о сторонах — должнике и взыскателе, а также размер подлежащей выплате суммы.

Срок действия исполнительного листа составляет три года, но в определенных ситуациях он может быть продлен.