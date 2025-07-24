Как проверить содержание исполнительного листа по номеру

Что такое исполнительный лист
Когда судебное решение не исполняется добровольно, взыскание долга осуществляется на основании исполнительного листа. Этот документ служит отправной точкой для начала исполнительного производства, в рамках которого Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обеспечивает принудительное исполнение судебных вердиктов и других актов.
В исполнительном листе отражены ключевые сведения об исполнительном производстве, включая суть решения суда, номер судебного дела, данные о сторонах — должнике и взыскателе, а также размер подлежащей выплате суммы.
Срок действия исполнительного листа составляет три года, но в определенных ситуациях он может быть продлен.
Что раньше: исполнительный лист или исполнительное производство
Исполнительному листу номер присваивает суд — он быстрее появляется у взыскателя. А исполнительное производство возбуждают судебные приставы, и они же присваивают ему номер. Узнать информацию при этом можно как по одному номеру, так и по другому.
Как читать номер исполнительного производства
Номер исполнительного производства (ИП) — уникальный набор цифр и знаков, который позволяет ФССП идентифицировать каждое ИП. Номер состоит из 12 или 13 цифр. Разберемся на примере.
Номер ИП: 172537/25/78017-ИП
Что означают цифры
172537 — порядковый номер исполнительного производства, присвоенный территориальным отделом ФССП
25 — год, в котором возбудили производство
78 — код регионального управления ФССП (в данном случае — Санкт-Петербурга)
017 — код районного отдела ФССП
Где посмотреть подробности по исполнительному производству
Должник, в отношении которого вынесено судебное решение о взыскании денежных средств, может проверить статус исполнительного листа по его номеру.
Актуальные сведения можно получить несколькими способами:
через официальный портал ФССП;
в личном кабинете на Госуслугах (раздел «Сведения об исполнительном производстве»);
с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», доступного на сайте ФССП.
Эти ресурсы позволяют уточнить размер задолженности, факт ее погашения и другую информацию по делу.
Как посмотреть исполнительный лист на сайте ФССП
Самый простой способ проверить исполнительный лист по номеру — на сайте ФССП. Механизм выглядит так:
1. Зайдите на сайт ФССП.
2. На главной странице выберите кнопку «Расширенный поиск».
3. Затем выберите «Поиск по номеру ИД».
4. Заполните строки: номер исполнительного документа, наименование органа. Выберите тип документа — «Исполнительный лист» и регион в выпадающем списке.
5. Нажмите «Найти».
Можно сделать по-другому: выбрать на главной странице «Сервисы» и перейти в «Банк данных исполнительных производств».
После этого можно выбрать «Поиск по номеру ИД» и ввести территориальные органы, номер исполнительного листа и тип документа.
Таким же способом можно узнать информацию о долгах с помощью номера ИП. Если он есть, то найти сведения будет легче: достаточно ввести номер на главной странице сайта и нажать на кнопку «Найти».
Что делать, если номера исполнительного листа нет
Если у вас нет ни номера исполнительного листа, ни сведений о возбужденном исполнительном производстве, все равно можно проверить наличие долгов у себя или компании.
Это можно сделать с помощью главной страницы и раздела «Поиск физических лиц» или «Поиск юридических лиц». Для физических лиц заполняется ФИО, дата рождения и регион. А для юридических — наименование, адрес и регион.
Как на «Госуслугах» посмотреть исполнительный лист
Посмотреть информацию об исполнительных производствах в отношении конкретного лица можно с помощью сервиса «Информация о наличии исполнительного производства».
Алгоритм такой:
Зайдите на страницу «Информация о ходе исполнительного производства».
Пройдите короткий опрос: выберите, кем вы являетесь — участником или доверенным лицом, взыскателем или должником. Подтвердите корректность данных.
Выберите, какое исполнительное производство показать: завершенное/незавершенное.
Дождитесь результата.
Почему данные могут быть не найдены
Возможны несколько причин отсутствия информации. Например, пользователи иногда ищут сведения не на официальном портале ФССП, а на сторонних ресурсах. Убедитесь, что вы используете только проверенный сайт Федеральной службы судебных приставов.
Если через какое-то время данных о должнике все еще нет, рекомендуется обратиться непосредственно к приставу, ведущему исполнительное производство.
Информация может отсутствовать и в случае закрытия дела. Это происходит, если кто-то погасил задолженность за должника или если взыскание признано невозможным.
Если у вас есть исполнительный документ, лучше погасить долг как можно скорее. Учтите, что перевод средств может занимать до 10 дней. Если вы планируете зарубежную поездку или крупную сделку (например, кредит), из-за просрочки могут возникнуть сложности: возможен отказ в выезде или оформлении покупки.
Неисполнение судебного решения влечет за собой санкции, в том числе:
Санкция
Норма
Ограничение на выезд за рубеж при долге от 30 тыс. руб. или 10 тыс. руб. по алиментам
Удержание из зарплаты: не более 50% по одному листу и не более 70% по нескольким
Арест имущества — невозможность продажи недвижимости или автомобиля
Административный штраф за невыполнение требований судебного пристава:
Штраф за неисполнение неимущественных требований из исполнительного листа в срок:
Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения задолженности:
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