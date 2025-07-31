Soft skills и Hard skills: что важно для успешного сотрудника

Soft skills: разница между командой и группой людей

Но если hard skills — это основа, то soft skills — это цемент, который держит всю конструкцию. Важно помнить, что soft skills проявляются в поведении сотрудников и необходимы для достижения командного результата.

Представьте, что у вас есть команда футболистов. Все — отличные игроки с выдающимися индивидуальными навыками, но, если они не умеют работать вместе, не понимают друг друга на поле, не передают пас — результат будет низкий.

Типичный пример из практики: у вас в команде есть несколько высококвалифицированных сотрудников, которые отлично знают свою работу, но между ними регулярно возникают конфликты. Один не умеет договориться с коллегами, другой не умеет работать в команде, третий не решает задачи вовремя, от которых зависят другие.

В итоге, несмотря на их профессионализм, команда не достигает нужных результатов, и эффективность работы падает. Это классический случай, когда hard skills есть, а вот soft skills подводят.