Soft skills и Hard skills: что важно для успешного сотрудника

Именно они помогают сохранять устойчивость, уверенность и востребованность даже в условиях внешней турбулентности и неопределенности. Именно soft skills, универсальные навыки, они не относятся к конкретной профессии, нужны всем.
Hard skills: основа, без которой никуда
Hard skills — это, как правило, технические или профессиональные знания и умения, которые можно измерить. Например, умение работать в определенной программе, знания в области бухгалтерии или управления проектами. Эти навыки важны и без них просто невозможно выполнить свою работу. Можно представить их как основу фундамента — без этого строить нечего.
Soft skills: разница между командой и группой людей
Но если hard skills — это основа, то soft skills — это цемент, который держит всю конструкцию. Важно помнить, что soft skills проявляются в поведении сотрудников и необходимы для достижения командного результата.
Представьте, что у вас есть команда футболистов. Все — отличные игроки с выдающимися индивидуальными навыками, но, если они не умеют работать вместе, не понимают друг друга на поле, не передают пас — результат будет низкий.
Типичный пример из практики: у вас в команде есть несколько высококвалифицированных сотрудников, которые отлично знают свою работу, но между ними регулярно возникают конфликты. Один не умеет договориться с коллегами, другой не умеет работать в команде, третий не решает задачи вовремя, от которых зависят другие.
В итоге, несмотря на их профессионализм, команда не достигает нужных результатов, и эффективность работы падает. Это классический случай, когда hard skills есть, а вот soft skills подводят.
Когда hard skills не спасают: токсичные сотрудники
Есть также сотрудники с высокими hard skills, но с низким уровнем развития soft skills, которые могут создавать атмосферу токсичности в команде. Они могут быть мастерами своего дела, но их постоянный негатив, недовольство, угрозы, отсутствие гибкости и неспособность к конструктивному общению делают работу с ними сложной. В таких случаях даже самый квалифицированный сотрудник может стать источником серьезных проблем.
И, если вернуться к метафоре футбола, можно отметить, что подобная ситуация напоминает матч, в котором один игрок ярко выделяется, но если он конфликтует с другими, то вся команда теряет синергию.
В таких случаях токсичные сотрудники становятся не только помехой для коллег, но и вредят общей атмосфере, что в конечном итоге приводит к низкой эффективности.
А что дальше? Самые важные soft skills до 2030 года
Согласно Future of Jobs Report 2025 от Всемирного экономического форума (WEF), до 2030 года наиболее востребованными soft skills станут:
Аналитическое мышление — ключевой навык, по мнению большинства работодателей. Он необходим для принятия решений на основе данных и критической оценки информации в условиях автоматизации.
Гибкость, устойчивость и адаптивность — важны как никогда: экономические и технологические изменения требуют умения быстро реагировать на новое и восстанавливаться после неудач.
Лидерство и социальное влияние — современные лидеры должны вдохновлять и влиять на процессы, чтобы достичь целевого результата.
Креативное мышление — стандартные задачи, все чаще, решаются автоматически, а вот нестандартные идеи и подходы, по-прежнему, создаются человеком.
Любознательность и обучение в течение всей жизни — способность учиться самостоятельно становится неотъемлемым требованием. Сегодня знания устаревают слишком быстро, чтобы ждать, пока обучат «на курсах».
Эти навыки выделены не случайно — они напрямую связаны с глобальными изменениями: внедрением ИИ, цифровизацией, демографическими сдвигами и дефицитом квалифицированных кадров.
Заключение: как понять, в чем проблема
Если у вас в команде грамотные специалисты, но результаты не оправдывают ожидания, возможно, проблема не в профессиональных качествах сотрудников, а в их способности взаимодействовать и работать как единая команда. Отсутствие сотрудничества, неумение управлять собой, излишняя эмоциональность и конфликтные ситуации могут «разрушить» даже самые сильные hard skills.
Если в вашей команде есть проблемы с результатами, возможно, пришло время обратить внимание на soft skills сотрудников.
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