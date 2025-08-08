Людмила Казанцева — о том, как быть наставником и учеником: принцип 3х semper

«С помощью дисциплины можно управлять десятком людей, через процессы и контроль — сотней, но по-настоящему вдохновлять можно только через общие ценности, любовь и уважение».

Эти слова стали для меня путеводной звездой в 15-летнем управленческом опыте. Сегодня я хочу поделиться своими опытом и размышлениями о том, каким должен быть настоящий наставник и как быть достойным учеником.

В моем понимании эффективно управлять командой 100+ человек можно ТОЛЬКО через общие ценности:

Жесткие регламенты создают формальное подчинение.

Общие ценности порождают максимальную вовлеченность.

Жесткие регламенты и процессы передаются через взаимодействие руководитель-подчиненный.

Общие ценности и личностный рост — через взаимодействие наставник-ученик.

Наша группа компаний Ларссон работает на принципах трех sempro: «Semper idem, semper fidelis, semper in motu» — «Всегда тот же, всегда верный, всегда в движении». Это сочетание постоянства и надежности стало для меня эталоном. Именно такие качества я ценю в учителе: постоянство движения вперед и нерушимую надежность.

Эти правила — не просто умные латинские слова, а мощный фундамент доверия между наставником и учеником. Разберем каждый принцип с практическими примерами из нашего опыта.

1. Semper Idem — «Всегда тот же»

Важные качества наставника, которые воспринимаются учеником — последовательность и предсказуемость.

Что это значит для наставника?

Наставник не меняет «ценности» в зависимости от настроения или обстоятельств.

Пример рабочий: в нашей дизайн-студии кодекс обратной связи един для всех: сначала отмечаем сильные стороны, потом — зоны роста.

Нельзя требовать от ученика того, чего наставник не делает сам. Требуешь пунктуальности — будь пунктуальным сам, требуешь открытости к диалогу — аналогично.

Стабильность реакций. Ученик знает: на одинаковые действия/события последует предсказуемая реакция наставника. Это снижает тревожность.

2. Semper Fidelis — «Всегда верный»

Надежность и преданность общим ценностям.

Ответственность за слово. Если наставник пообещал помочь — он сделает это, даже если потребуется личное время.

«Мой наставник Павел в 2019 г. провел для меня внеплановый разбор сложного личного проекта в субботу, хотя был в отпуске. Понимал, что для меня это стресс и что мне нужна помощь и поддержка» личный кейс Людмилы Казанцевой и ее наставника

Людмила Казанцева и ее наставник Павел Костюков

Защита ученика. Наставник не отрекается от своего подопечного при ошибках. Вместо «Сам виноват» — «Разберем, как исправить». Когда наш дизайнер ошибся с проектированием девяти кухонь, руководитель-наставник не стал его «демотивировать», а вместе составили план корректировки проекта и пообщались с клиентом». Я рассказывала подробнее об этом кейсе в своем ТГ канале — Людмила Казанцева ТМ

Верность принципам. Даже если ученик склонен выбрать «короткий» эффективный путь, но нарушить принципы — наставник возвращает его в рамки ценностей компании.

3. Semper in Motu — «Всегда в движении»

Проявления в наставничестве этого принципа — непрерывное развитие.

Обучение и рост через вызов . Наставник не дает готовых ответов, а создает условия, где ученик сам находит решения. В «Ларссон» для новых тимлидов специально подбирают сложные, но «безопасные» проекты — где можно ошибиться без фатальных последствий.

Обмен энергией. Наставник не только учит, но и учится у подопечных. Наш 53-летний прораб Александр пришел к нам через нашу же «школу прорабов» после 20 летнего стажа работы мастером-отделочником. Теперь он входит в топ-5 лучших прорабов уже несколько лет. Желание изменить все и начать делать то, что действительно любишь — пример, который учит наставника даже больше чем ученика.

Гибкость методов. Если подход не работает — меняем тактику, но не цель.

Почему это работает

Эти принципы создают «треугольник безусловного доверия между учеником и наставником»:

Semper Idem (стабильность)

/ \

Semper Fidelis (надежность) —— Semper in Motu (развитие)

«В бизнесе, как в море: нужен и якорь (idem), и компас (fidelis), и ветер в паруса (motu)». Во всем, а особенно в наставничестве — нужен «легкий ветерок». Понимаете о чем я?» — Людмила Казанцева.

6 столпов настоящего наставничества

1. Энергетический баланс

Баланс «отдачи» и «подзарядки» крайне важен: правило «поливай энергией тех, кто готов принимать» требует большой энергии у наставника.

Если видишь, что человек воспринимает тебя как наставника, максимально делись с ним энергией — поливай энергией как дерево водой. Но чтобы энергия была — нужно следить за ее регулярным пополнением. Без внутреннего ресурса невозможно давать другим.

Я вроде не спала ночь, но выхожу с улыбкой и энергией. Как? Если у тебя есть заряд — передаешь эту энергию бессознательно. Важен этот ресурс внутри. У меня он от бесконечной любви к делу и к жизни вообще. Иногда переживаешь сложные моменты — когда находишься на грани миров (лучше никогда их не переживать, конечно), а потом начинаешь по-другому ко всему относиться и ценишь новый день, встречу с людьми, вообще жизнь. Мой ресурс — от осознания счастья жить.

«Не будь наставником людей, которые не воспринимают тебя как учителя». Почему? Если человек не воспринимает тебя как наставника, то энергия, затраченная на него, не возвращается.

Про виды энергии человека: из Архива обучающих корпоративных лекций Людмилы Казанцевой

2. Передача неявного знания

70% навыков наставника — бессознательные алгоритмы.

Метод «делай как я»: совместные планерки, беседы, разбор кейсов в реальном времени.

Умение передавать не только навыки, но и «софт скиллы» — основополагающее в наставничестве: техническим приемам можно научить и по инструкции , а искусство коммуникации, эмоциональный интеллект, системное мышление — передаются только через живой пример.

Помню, заканчивала муз.школу семилетку — мой преподаватель Тамара Ивановна Кулагина всегда меня учила заходить и делать «от улыбки». Я приходила хмурая —- она, обнимая, говорила: «Люда, давай ты еще разок попробуешь — выйди, улыбнись, и заходи с улыбкой — будем заниматься.»

Сейчас у меня улыбка — автоматическое состояние. Потом спустя время, когда взрослеешь — понимаешь как это работает на анатомии, физиологии, психологии. Как это ценно — по настоящему понимаешь только спустя время.

Как в песне «От улыбки станет всем светлей» — для меня работает на 100%. Передаю этот настрой бессознательно всем, кто рядом со мной.

3. Триединая основа

Вера в потенциал ученика даже когда он сам в себе сомневается.

Надежда как антидот против профессионального выгорания.

Любовь к процессу, а не только к результату.

4. Трансформация ограничений

Работа с ограничивающими убеждениями-блокерами («я не достоин», «я не справлюсь», «это не для меня»).

Техника «перефокусировки» с ошибок на достижения.

Разбор «слепых пятен» в поведении.

5. Экологичная требовательность

Правило «давать на 12, требовать на 10» : требуйте чуть меньше, чем даете, а возвращайте сотрудникам больше и в разных сферах.

Создание «воздушно-заземленных» условий для роста : заземленный хочет результата в моменте, а воздушный хочет научиться. Дайте сотрудник-ученику возможность зарабатывать и возможность карьерного роста. Если ваша фирма воздушная (дизайн, маркетинг) — важна больше возможность развития и карьерного роста; если заземленная (ремонт, стройка) — хороший заработок. Важно не впадать ни в одну из крайностей. Если человек с большой семьей — ему не обойтись без критерия заземленности.

Признавать, что некоторые уроки требуют времени . Терпение и смирение (безоговорочное доверие выбранному пути) — это база.

Помнить, что ученик может превзойти учителя — и это нормально.

6. Благодарность как фундамент

Если у человека нет чувства долга и благодарности, а лучше сразу обоих качеств — не надо вкладывать в него особых надежд, особенно в наставничестве. Как понять, есть чувство благодарности или нет? Первый маркер — оценить, как он помогает родителям, насколько у него потребительское отношение к прошлой фирме или коллегам с прошлой работы.

Как проверить чувство долга? Такой человек хочет что-то отдавать в мир.

Благодарность — это социальная валюта наставничества. «Бесплатный» совет стоит ровно столько, сколько за него заплатили благодарностью.

Кто такой наставник и зачем он нужен? Из Архива обучающих корпоративных лекций Людмилы Казанцевой

Почему это работает

1. Энергетический обмен.

2. Механизм «дофаминового поглаживания».

Наставник получает подтверждение: его время не потрачено зря.

Формируется цикл: совет → применение → благодарность → новые советы

3. Критерий отбора (как распознать «своего» ученика).

Поинтересуйтесь, как он помогает родителям.

Дайте пробный совет — посмотрите, вернется ли с отчетом.

Реклама: ООО «Ларссон», ИНН: 9705148482, erid: 2W5zFHPprsJ